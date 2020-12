KNOXVILLE, Tennessee: Victor Bailey a récolté 13 points et le n ° 10 du Tennessee a mis sa défense étouffante en plein écran mardi soir dans une victoire 79-38 sur Appalachian State.

Les Volontaires ont tenu Appalachian State sans but pour le premier 6:22 tout en prenant une avance de 13-0. La marge était de 36-8 avant que les Mountaineers ne marquent les cinq derniers points de la première mi-temps.

Le Tennessee est entré dans le jeu en tenant ses adversaires à 26% de tir depuis le terrain. L’État des Appalaches a géré 28%.

John Fulkerson et Jaden Springer avaient chacun 12 points pour le Tennessee (3-0), qui a commencé vite et n’a pas ralenti. Josiah-Jordan James a marqué 11.

L’État des Appalaches (4-2) a été mené par Michael Almonacy avec neuf points.

N ° 13 ILLINOIS 92, MINNESOTA 65

CHAMPAIGN, Ill .: Kofi Cockburn a marqué un sommet en carrière de 33 points et a capté 13 rebonds en seulement 25 minutes pour mener l’Illinois devant le Minnesota dans le premier match des Big Ten pour les deux équipes.

Le gardien de première année Adam Miller a ajouté 14 points, tandis que Trent Frazier et Ayo Dosunmu ont chacun marqué 10 pour l’Illinois (5-2). Dosunmu a également eu sept rebonds et cinq passes décisives.

Le record précédent pour Cockburn était de 26 points contre North Carolina A&T en décembre dernier. Il est devenu le premier joueur à avoir au moins 33 points et 13 rebonds en 25 minutes ou moins contre un adversaire de Division I puisque Michael Beasley en avait 33 et 15 pour l’État du Kansas en 22 minutes contre l’État de l’Iowa en janvier 2008, selon STATS.

Marcus Carr avait 16 points pour le Minnesota (6-1). Carr, le meilleur buteur de l’équipe, n’était que 3 sur 13 sur le terrain.

L’Illinois a tiré 53% sur le terrain contre 28% pour les Gophers.

VIRGINIA TECH 66, N ° 24 CLEMSON 60

BLACKSBURG, Virginie: Tyrece Radford a marqué 15 points et Virginia Tech a battu Clemson lors de son premier match de la Conférence de la côte atlantique.

Keve Aluma et Nahiem Alleyne ont chacun ajouté 13 points pour les Hokies (5-1), qui ont remporté leur premier match de championnat pour la cinquième fois en six saisons. Virginia Tech avait 25 pour 31 sur lancers francs, dont 4 pour 4 dans les dernières secondes.

Al-Amir Dawes a mené Clemson (5-1) avec 18 points. Il a frappé cinq 3 points.

