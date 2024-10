Le 10e Fireside Festival annuel de Kelowna revient cet hiver – Kelowna News

Photo : Justin Hill Snotty Nose Rez Kids joue au Red Bird Brewing lors du Fireside Festival de l’hiver dernier.

Le Fireside Festival de Kelowna revient cet hiver pour sa 10e édition, avec des dizaines de nouveaux artistes.

Ce qui a commencé comme un petit concert à domicile est devenu une tradition hivernale à Kelowna, accueillant des milliers de personnes à cet événement de plusieurs jours chaque année.

Cet hiver, le Fireside aura lieu à nouveau à Red Bird Brewing et BNA Brewing du 31 janvier au 2 février, avec des spectacles en plein air à Red Bird le vendredi et le samedi, couronnés par un spectacle en salle à BNA le dimanche.

« 10e année et je ne pourrais pas être plus heureux de là où nous en sommes ! Qu’il s’agisse d’un simple concert maison ou de l’un des événements hivernaux les plus attendus, nous sommes ravis d’être de retour », a déclaré l’organisateur du festival Aaron Desilva dans un communiqué de presse.

« Fireside a toujours été plus qu’un simple festival de musique, c’est un espace qui ressemble à un rassemblement chaleureux et intime, plein de chaleur et d’énergie créative. »

Les artistes phares de cet hiver comprendront The Funk Hunters, DillanPonders, Taiki Nulight et Haviah Mighty, ainsi que plus de 20 artistes supplémentaires tout au long du week-end.

La musique comprendra un mélange éclectique de genres électroniques, hip-hop, folk et indie, avec des artistes locaux et internationaux.

Les billets pour l’événement sont maintenant disponible à l’achatavec des pass week-end pour un peu plus de 200 $.