Le 10e festival annuel de musique nouvelle de NIU commence mercredi – Shaw Local

DeKALB – Le festival annuel de musique nouvelle de la Northern Illinois University fêtera une décennie cette année alors que l’événement débutera mercredi.

Le 10e festival annuel organisera trois soirées musicales consécutives du mercredi au vendredi, selon un communiqué de presse.

Les programmes commencent à 19h. Les billets sont disponibles via le Billetterie de l’école de musique en ligne.

Le festival commence mercredi soir au Music Building Recital Hall. Le programme comprendra de la musique électroacoustique des compositeurs invités Alexis C. Lamb et Elainie Lillios, ainsi que des œuvres des professeurs de NIU et des étudiants compositeurs Mark Snyder, Brian Penkrot et David Maki, Ethan Patterson et Elena Stavropolous. Christopher Scanlon et Jonah Payne de NIU, et le violoncelliste invité Nick Photinos sont les solistes vedettes.

Lamb et Lillios offriront une conférence sur l’art d’écouter à 11 heures le jeudi 3 novembre, dans le cadre de la convocation de toutes les écoles à la salle de concert commémorative Boutell de la NIU School of Music. La présentation présentera des segments de musique des deux compositeurs interprétés pendant le festival ainsi que des idées philosophiques forgées par la compositrice américaine pionnière Pauline Oliveros.

Le deuxième concert du festival aura lieu jeudi soir au NIU Concert Hall. Le programme comprendra des performances du NIU Wind Ensemble and Concert Choir, du NIU Philharmonic, du NIU Percussion Ensemble, du NIU New Music Ensemble de musique de John Cage, Alexis C. Lamb, de plusieurs étudiants compositeurs du NIU et d’un compositeur choral argentin invité spécial. , Santiago Véros.

Le département de composition propose un séminaire de composition mettant en vedette Lillios et Lamb à 15 h le vendredi 4 novembre dans la salle 202 du bâtiment de la musique.

Le New Music Festival se terminera par un programme de salle de concert mettant en vedette le Avalon String Quartet, les artistes invités Daphne Gerling et I-Jen Fang, le NIU Steelpan Graduate Quartet, le soliste étudiant Jonah Payne et le directeur artistique du Festival Gregory Beyer vendredi soir.

Une réception post-festival aura lieu à Tapa La Luna, 226 E. Lincoln Highway à DeKalb.

Pour plus d’informations, appelez le 815-753-7981 ou envoyez un e-mail à gbeyer@niu.edu.