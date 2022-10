Le 100e but de Marcus Rashford à Manchester United fait couler West Ham

Marcus Rashford a admis que son 100e but pour Manchester United était un “beau moment” alors que l’attaquant anglais a scellé une victoire 1-0 contre West Ham dimanche.

Rashford a été l’un des joueurs les plus améliorés de United cette saison après plusieurs années de marasme.

Mais le joueur de 24 ans n’est toujours pas assuré d’une place sur le vol de l’Angleterre vers le Qatar pour la Coupe du monde en novembre.

Rashford, qui a été exclu de la dernière équipe anglaise de la Ligue des Nations, a profité de l’occasion pour rappeler au patron des Trois Lions, Gareth Southgate, ses qualités avec une belle prestation couronnée par le vainqueur de la première mi-temps à Old Trafford.

Sous le regard de Southgate depuis les tribunes, le septième but de Rashford toutes compétitions confondues cette saison a été parfaitement chronométré avant que le sélectionneur anglais ne nomme son équipe pour la Coupe du monde.

« C’est une belle sensation. Cela a été dans mon esprit les deux derniers matchs. J’attendais qu’il vienne et heureusement c’est arrivé aujourd’hui », a déclaré Rashford.

“Je sens que je dois marquer plus de buts comme ça et continuer à progresser dans ces domaines. C’est toujours bien de marquer, que Gareth Southgate regarde ou non.

Après avoir marqué contre Sheriff en Ligue Europa jeudi, Rashford a déclaré qu’Erik ten Hag était une “joie” à jouer alors qu’il saluait le rôle du manager de United dans sa renaissance.

“C’est une énergie complètement différente dans tout le club et sur le terrain d’entraînement. Pour commencer, cela me donne un meilleur espace pour la tête », a déclaré Rashford.

«Je me sens vraiment motivé maintenant. L’année dernière, j’ai parfois eu du mal avec des choses en dehors du terrain et je n’étais pas bien mentalement.

Grâce à Rashford, le 22e joueur à marquer un siècle de buts pour United, et une série de superbes arrêts de David De Gea, l’équipe de Ten Hag est à la cinquième place de la Premier League.

Invaincu lors de ses huit derniers matchs toutes compétitions confondues, United a un point de retard sur Newcastle, quatrième, dans la course pour se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine.

United a parfois dû surfer sur sa chance, sa défense craquant alors que le très décrié Harry Maguire faisait son premier départ en championnat depuis le 13 août à la place de Raphael Varane, blessé.

Et Ten Hag a été déçu par la performance globale de United, déclarant: “Je pense que nous devons mieux gérer cela, c’est clair.

“La possession de balle en deuxième mi-temps était assez médiocre et c’est devenu ce que j’appelle un match de tennis, allant d’un côté à l’autre. Mais l’esprit d’équipe est génial.

– Rashford brûlant –

Rashford portait la principale menace pour United et il a traversé la défense de West Ham pour un puissant entraînement qui a frappé Craig Dawson et a bouclé juste au-dessus de la barre.

Rashford s’est de nouveau rapproché avec une tête du centre de Diogo Dalot qui a forcé le gardien de West Ham Lukasz Fabianski à l’action.

Cristiano Ronaldo faisait son premier départ en championnat depuis le match nul et vierge contre Newcastle le 16 octobre, après avoir obtenu un retour dans l’équipe après son bref exil après avoir refusé de se présenter comme remplaçant contre Tottenham.

Mais c’est Rashford qui a frappé à la 38e minute avec une course parfaitement chronométrée vers le deuxième poteau, où il a sauté au-dessus de Thilo Kehrer pour rencontrer le superbe centre de Christian Eriksen avec une tête de balle de six mètres.

Rashford est resté rouge vif en seconde période, sautant devant son marqueur pour un curleur qui a sifflé de peu depuis le bord de la zone.

Ronaldo a été laissé en secouant la tête avec incrédulité après avoir gaspillé deux bonnes occasions en succession rapide alors qu’il se dirigeait vers lui puis tirait large.

Dans une finition tendue, c’est De Gea qui a terminé en tant que sauveur de United alors que l’Espagnol a refusé à Michail Antonio un bon arrêt, puis a fait un arrêt encore meilleur pour empêcher la tête de Kurt Zouma.

Dea Gea a gardé son meilleur pour la fin lorsqu’il a plongé sur sa gauche à fond pour effectuer un arrêt brillant sur le tir de Declan Rice.

