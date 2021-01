Qu’importe un permis de tuer, c’est un miracle 007 avait même un permis de conduire à en juger par le record de Roger Moore dans ses sept films en tant que Bond.

Des experts ébranlés et agités ont repéré suffisamment de transgression de la loi pour marquer 91 points et faire bannir le super-espion près de huit fois.

Le pire délinquant de film a sauté une rivière dans L’homme au pistolet d’or, a conduit une Mercedes sur des voies ferrées à Octopussy et a détruit une Renault à Paris dans A View to a Kill.

Et l’étude de Jardine Motors a révélé beaucoup de conduite folle par d’autres héros.







(Image: Getty)



Mais les mentions déshonorantes doivent aller à Steve McQueen, Michael Caine et ses copains, et Ansel Elgort qui, dans un film, ont chacun récolté 50, 72 et 75 points respectivement.

Vin Diesel 68 sur neuf films Fast & Furious semble positivement sûr en comparaison.









Neil Greig, de l’organisation caritative britannique pour la sécurité routière IAM RoadSmart, a déclaré: «Au Royaume-Uni, quiconque tente de conduire vite et furieusement sera bientôt à court de caoutchouc, à court de rues vides et à manquer de chance avec la loi.