LCI BARCELONE 22@ CAMPUS. Ecole Internationale de Design et d’Arts Visuels / STUDIO CIRCULAIRE

Fabricants : Geberit , Sto , Duravit , Adaptacolor , Alu-Stock , Breinco , Dirigé par Com , Déplosun , Forster , Huguet , Chasseur Douglas , Koné , Ofimatique , Roca , Père Noël et Cole , Shuco , Simon , L'Inox en couleur

Description textuelle fournie par les architectes. Le bâtiment abrite le hub européen du réseau international des universités de design et d’arts visuels, LCI Education. Il est situé dans l’ancien quartier industriel de Poblenou à Barcelone, aujourd’hui quartier technologique 22@, en pleine transformation urbaine.

Le volume hors sol du bâtiment comprend des salles de classe, des laboratoires pratiques, des bureaux administratifs, une bibliothèque et des espaces étudiants. La circulation est organisée en périphérie et parallèlement à la façade. Cet espace agit comme un filtre, un espace social, un environnement de travail et un espace d’exposition. Tout comme l’interaction du plein et du vide dans un portique classique, le rythme de la façade brouille les frontières entre l’intérieur et l’extérieur, transformant le voyage à travers le bâtiment en une expérience.

Sous terre, le bâtiment intègre également l’empreinte de la place, créant ainsi un vaste espace ouvert pour les étudiants. Ici, deux grands halls flexibles pour diverses activités coexistent avec des salles de travail, des laboratoires et des ateliers de fabrication, tous éclairés par la lumière naturelle filtrant à travers les espaces à double hauteur du rez-de-chaussée et les lucarnes de la place située au-dessus.

La façade du bâtiment répond à diverses orientations à travers une stratégie unifiée. Il bloque la lumière directe du soleil pour éviter l’éblouissement tout en maximisant l’entrée de la lumière indirecte. Extérieurement, la façade est revêtue d’aluminium et recouverte d’un revêtement en poudre transparent. Cela préserve les qualités texturales et la réflexion de la lumière du métal, permettant à l’aluminium d’interagir avec son environnement et la lumière changeante du soleil tout au long de la journée. À l’intérieur, les murs sont lambrissés de blanc, renforçant la lumière naturelle à l’intérieur.

Le bâtiment est un « campus vertical » conçu pour accueillir environ 3 000 étudiants. La conception vise à fournir un environnement urbain de qualité dans lequel le voyage à travers l’espace contribue à l’expérience étudiante.

Pour y parvenir, le rez-de-chaussée constitue un espace perméable, en retrait du périmètre du bâtiment pour valoriser l’espace public, doté de façades vitrées favorisant la transparence et la continuité visuelle. L’accès se fait via un pont qui traverse le bâtiment, reliant la rue à la place intérieure. Celui-ci se déploie comme un espace salon, avec des marches et une rampe d’accès, brouillant ainsi les limites du rez-de-chaussée et l’intégrant à l’espace urbain. La place devient un espace communautaire pour les étudiants et les résidents locaux.

Au sous-sol, se déroule un parcours social pour les étudiants, reliant le rez-de-chaussée et les deux premiers niveaux par un escalier métallique qui traverse un hall d’entrée à quadruple hauteur. Entre le troisième et le cinquième étage, la circulation se poursuit vers l’extérieur le long de la façade en retrait, encerclant la bibliothèque et reliant la « place surélevée » du campus, située au cœur du bâtiment (quatrième étage). Cet espace fait face à la mer, profitant de la brise tout en s’abritant des rayons directs du soleil grâce à un surplomb protecteur.