LC parle de gagner “Claim To Fame” d’ABC

La le bâillon est-nous avons un gagnant!

Après une compétition intense d’indices, de larmes et de “action ou vérité”, la grande sœur de KeKe Palmer a remporté le sommet sur ABC. Réclamer la renommée.

Loreal Palmer qui est passé “LC” dans l’émission a réussi à déconcerter et à bouleverser les esprits de ses collègues célébrités et lundi, elle a remporté le prix de 100 000 $. Lors de la finale, Loreal a affronté Logan et après avoir correctement deviné que Logan est le cousin du chanteur country Jason Aldean, elle a remporté sa victoire.

Sa victoire n’a pas été facile, cependant, à un moment donné, elle a dû “oser” avaler des insectes pour garder son secret en sécurité, et une autre fois, elle a pleuré après que Lark, la nièce du mannequin Cindy Crawford, ait déclaré qu’elle se sentait trahie par elle. actions de jeu.

Malgré les difficultés auxquelles elle a dû faire face, LC a été victorieuse et les fans se réjouissent de sa grande victoire.

Sous le Réclamer la renommée championne des plats lors de son ascension vers la première place.

Félicitations pour votre grande victoire ! Qu’est-ce que ça fait d’être la gagnante et qu’en pense ta sœur KeKe Palmer ?

Honnêtement, ça ne m’a pas encore frappé. Je ne sais pas quand ce sera, j’attendais haha!

Votre stratégie Claim To Fame consistant à prétendre que votre parent célèbre était un homme a clairement fonctionné, selon vous, qui d’autre a bien joué le jeu ?

C’est la stratégie qui m’a été confiée ! Quand j’ai dit le mensonge au départ, je pensais que je devais changer de sexe pour décourager les gens. Puis j’ai entendu des gens dire Laurence Fishburne et je me suis dit : « Génial ! Allez avec ça !” Je pense que Logan avait une stratégie similaire en disant que son parent était plus âgé, parce que la musique country est juste remplie de légendes. Son parent aurait pu être n’importe qui !

Parlez-nous de votre décision de faire de Logan le devineur au lieu de Louise [Adria]regrettez-vous d’avoir fait ce geste ?

Je ne le regrette absolument pas. Louise avait exprimé à plusieurs reprises combien elle aimait Keke. Elle m’a probablement rendu le plus nerveux. À tout moment, elle aurait pu faire le lien. Il était plus sûr pour moi de l’éliminer. De plus, je travaillais avec Logan depuis l’épisode 3 ou 4. Nous avions une alliance et nous l’honorions tous les deux.

Après ce moment, les choses se sont tendues dans la maison, surtout entre toi et Lark. Vous êtes devenu émotif et avez dit que vous « vous effondriez ». Qu’est-ce qui t’est passé par la tête ?

J’étais vraiment en train de m’effondrer haha! Je fais plaisir aux gens en rétablissement (haha) et j’aimais vraiment tout le monde dans cette maison. C’était un si bon casting, et plus nous vivions ensemble dans cette maison, plus nous nous rapprochions. Je sais que c’est un jeu, mais sur le moment, ça semble réel. Il devenait difficile de séparer le gameplay et les émotions, donc chaque fois que je devais prendre une décision de gameplay, je me débattais émotionnellement parce que je savais que mes décisions affecteraient négativement l’une de ces personnes incroyables. La lutte était trop réelle !

Selon vous, qui était le plus chaud sur votre piste avant la finale? Selon vous, qui était le plus perplexe à propos de votre parent célèbre ?

Je pense que j’étais relativement en sécurité jusqu’au défi final. Ce jeu nécessitait de tout mettre en place, et je savais que Pepper n’avait rien à perdre à ce moment-là. Elle savait que nous l’avions compris. Donc, si je voulais gagner, je devais faire tapis et récolter ces points. Le gagnant de ce défi allait décider du sort de chacun. Je devais gagner ce match.

Qu’avez-vous pensé du retour des concurrents précédents – qui étiez-vous le plus impatient de voir?

Je pensais que c’était tellement louche de les ramener HAHA ! J’étais très excité de voir Brittany, parce que j’avais besoin de son aide avec Logan. J’ai pensé après Action ou Vérité qu’il était lié à Jason Aldean, mais je voulais sa confirmation puisqu’elle avait mentionné savoir qui il était avant de partir, mais qu’elle ne dirait rien. Cela a fini par être un buste, parce qu’elle ne m’a rien donné, mais je sais qu’elle savait haha ​​! A part ça, j’étais vraiment excité de voir X ! Je détestais qu’il parte. C’est une personne formidable, et j’aurais aimé passer plus de temps avec lui !

Le jeu de vérité ou d’action a clairement tout mis sur la table – et vous avez littéralement mangé des bogues pour vous assurer que vous avez gagné, décomposer votre stratégie avec la vérité ou oser vous diriger vers la finale.

D’accord, donc le gagnant de Truth or Dare allait choisir les devineurs. Le devineur à ce stade du jeu est le joueur le plus puissant. Je savais que quoi qu’il arrive, je devais être le devineur, même si cela impliquait de me vider les tripes. Cela n’avait pas d’importance s’ils m’avaient compris à ce moment-là, parce que j’allais devenir le devineur. Tant que je les connaissais, ça irait. Je savais qui était Pepper. Je n’étais toujours pas sûr de Logan, donc mon objectif était de prêter une attention particulière à ses indices et de les comprendre, mais il a continué à faire des défis ! La seule erreur qu’il a eue, c’est qu’il a choisi de dire la vérité sur le nom du gouvernement de sa famille. Quand il a dit Jason Williams, je me suis souvenu avoir entendu parler de Jason Aldean dans la maison. Jason Aldean est de Géorgie, Logan est de Géorgie. Ça DEVAIT être lui.

À quel point étiez-vous excité de voir le visage de Jason Aldean apparaître lorsque vous avez correctement deviné le parent célèbre de Logan?

Je ne pouvais pas le croire. Quand son visage a surgi, le temps s’est figé et tout le reste de la nuit était flou. J’étais comme, « attends, est-ce que je viens de gagner ? Est-ce que c’est la réalité?” J’étais vraiment sous le choc. Je pense que j’ai pleuré cette nuit-là quand j’ai finalement prié au lit. Tout ce que je voulais faire, c’était appeler mes enfants et leur dire que maman rentrait à la maison… et que nous allions à Disneyworld ! Hahaha je plaisante !

Quelle est la prochaine pour vous maintenant que vous êtes notre Réclamer la renommée champion ?