LB Blake Martinez rejoint les Panthers après le scandale des cartes Pokémon

CHARLOTTE, Caroline du Nord – Secondeur Blake Martinez, qui a annoncé sa retraite plus tôt cette année au milieu d’un scandale de cartes Pokémon, a été recruté mardi dans l’équipe d’entraînement des Panthers de la Caroline, en proie à des blessures.

Martinez, 29 ans, a joué pour la dernière fois pour les Raiders de Las Vegas en 2022. Il a pris sa retraite en novembre de cette saison, annonçant sa décision de quitter le jeu sur les réseaux sociaux.

“J’ai vécu un parcours incroyable avec des franchises incroyables et j’ai noué des amitiés durables”, a-t-il écrit. “J’ai choisi de m’éloigner de cette carrière à ce moment-là pour me concentrer sur ma famille et mes passions futures ! Je suis enthousiasmé par ce nouveau voyage et j’apprécie tous les fans et les organisations qui m’ont soutenu au fil des années !”

Il a pris sa retraite pour se concentrer sur son activité de vente de cartes à collectionner Pokémon et sportives appelée Blake’s Breaks. CNBC a évoqué l’entreprise de Martinez comme une « activité secondaire » qui, selon les documents obtenus par l’organisation, a rapporté plus de 8,3 millions de dollars de revenus.

Une carte Pokémon rare aurait coûté 672 000 $.

Martinez a vendu ses cartes sur Whatnot, un marché social en ligne qui permet aux utilisateurs de se vendre des produits.

En août, il a été « définitivement » exclu du site et accusé d’escroquerie aux acheteurs.

“Après une enquête approfondie sur [Blake’s Breaks’] opérations, nous avons décidé de supprimer définitivement le vendeur de notre plateforme”, a indiqué le site dans un communiqué.

Martinez était un choix de quatrième ronde des Packers de Green Bay en 2016 lorsque le consultant défensif principal de la Caroline, Dom Capers, y était le coordinateur défensif et dirigeait le schéma 3-4 maintenant utilisé par les Panthers.

Jouant comme secondeur intérieur, il a mené l’équipe pour les plaqués en 2017 avec 144.

Il rejoint une équipe de la Caroline qui jouera le match de jeudi soir contre les Bears de Chicago sans le secondeur extérieur Brian Burns (commotion cérébrale) et deux autres secondeurs extérieurs, Justin Houston et Yetur Gross-Matos, tous deux blessés.

La présence de Martinez pourrait ouvrir la porte au secondeur intérieur Frankie Luvu pour jouer davantage à l’extérieur. Les Panthers pourraient également avoir le Marquis Haynes Sr. de retour de blessure.

Reich a noté lundi que Martinez connaît le système 3-4 dirigé par le coordinateur Ejiro Evero, un disciple de Capers. Il n’a pas spéculé sur la question de savoir si Martinez pourrait être prêt à jouer d’ici jeudi.

“Nous allons le mettre dans l’équipe d’entraînement et voir où cela va à partir de là”, a-t-il déclaré.