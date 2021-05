Lazuli devance le thriller Palace House pour Godolphin | Actualités des courses

Lazuli vient de résister à la fente tardive de Came From The Dark pour remporter les Betfair Palace House Stakes à Newmarket.

Le joueur de quatre ans de Charlie Appleby concédait 3 lb au reste du peloton, grâce à une victoire dans le groupe 3 à Newbury en septembre.

À cet égard, la performance peut être améliorée et il effectuait sa première descente pendant 100 jours après avoir terminé troisième derrière l’Equilateral de Charlie Hills à Dubaï.

Il n’y a pas eu de ralentissement du rythme tout au long, avec Glamour Anna montrant sa course prévisible à mi-chemin où elle a laissé Emaraaty Ana devant.

William Buick a grimpé de façon inquiétante sur Lazuli, semblant susceptible de mettre la course au lit, mais Emaraaty Ana a refusé de se faner et l’a obligé à retirer tous les arrêts.

Derrière ces deux-là se trouvait Hollie Doyle sur Came From The Dark d’Ed Walker – qui a bel et bien mis au lit l’idée qu’il devait avoir un sol mou – mais la porte était fermée.

Quand finalement il y avait suffisamment de place, Came From The Dark est rentré chez lui, mais la ligne est arrivée juste à temps pour le favori 3-1 qui s’est tenu par une tête avec le même dos à Emaraaty Ana.

Le gagnant a reçu une citation de 12-1 pour le King’s Stand à Royal Ascot by Coral.

Appleby a déclaré: « Il a fait une bonne course à Dubaï pour terminer troisième derrière Equilateral et il allait courir le Super samedi, mais j’ai dû le gratter le matin de la course à cause d’un pied meurtri.

«Nous avons maintenu l’entraînement à Dubaï après ce petit revers et il est sorti de l’avion en bonne forme.

« Nous avons joué avec cette course, mais avec la pénalité, nous n’avons pas été complètement convaincus et avons pensé aller à Haydock (pour les Temple Stakes).

«Une fois que nous avons fait l’entrée pour cela, j’étais à moitié confiant pour les affronter car il adore ce terrain.

« C’est un vrai petit sprinter professionnel. »

Buick s’attend à ce que Lazuli s’attaque à des prix plus importants en temps voulu.

Il a dit: « Je ne pense pas que ce soit son niveau – je pense qu’il est meilleur. Il a légèrement couru et prend le coup.

« Il allait toujours sortir de la course aujourd’hui et il est un speedball sans faille. J’espère qu’il fera un pas en avant, où que cela puisse arriver.

«Je ne pensais pas avoir particulièrement bien géré la piste – il n’a pas vraiment descendu le plongeon.

«Nous attendrons de voir comment il s’acquittera sur une piste plate, plate et rapide, telles sont ses conditions idéales.

« Il y a des options pour lui. Il y a le King’s Stand à Royal Ascot sur toute la ligne. Cela peut être un peu percutant, mais nous verrons.

« Il n’est pas encore tout à fait l’article fini, donc je ne voudrais pas le mettre à niveau. »