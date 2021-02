Lazio vs Bayern Munich – Rapport de match de football – 23 février 2021

Le Bayern Munich a remporté la victoire à la Lazio mardi. Getty

Le Bayern Munich a mis un pied en quart de finale de la Ligue des champions avec une démonstration impressionnante lors d’une victoire 4-1 au match aller à la Lazio mardi.

Les buts de Robert Lewandowski, Jamal Musiala et Leroy Sane en première mi-temps ont mis les champions en titre sur le devant de la scène. La Lazio a retiré un but en deuxième période, mais seulement après un but contre son camp de Francesco Acerbi quelques minutes auparavant.

Le Bayern était en marche après seulement neuf minutes lorsque Lewandowski a bondi et marqué après une passe ratée du défenseur de la Lazio Mateo Musacchio, qui a été remplacé après seulement 30 minutes.

Le jeune anglais Musiala a ajouté une seconde à la 24e quand il a récupéré une passe de Leon Goretzka et a tiré à la maison du haut de la surface.

Le but a fait de Musiala – âgé de 17 ans et 363 jours – le plus jeune buteur de la Ligue des champions du Bayern, le plus jeune à marquer pour un club allemand dans la compétition et le deuxième plus jeune à marquer dans un match à élimination directe de l’UCL après Bojan Krkic en 2008.

Le Bayern s’est empilé trois minutes avant la mi-temps avec un mouvement de contre-attaque rapide qui a vu Sane faire la parade désespérée de Pepe Reina contre un puissant tir de Kingsley Coman sur la gauche.

Ils menaient 4-0 quelques secondes après le redémarrage grâce à Acerbi, qui a cogné le ballon dans son propre filet après une belle course de Sane et un centre de la gauche.

La Lazio a continué à pousser et a trouvé de la joie sept minutes plus tard après quelques dribbles patient et une finition astucieuse de Joaquin Correa au bord de la surface. Mais c’était beaucoup trop peu, beaucoup trop tard pour l’équipe de Serie A, car ils ont maintenant une montagne à gravir lors du match retour à Munich le 17 mars.