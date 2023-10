DENVER — Ce qui est drôle à propos de couvrir la même équipe année après année : vous commencez à écrire les mêmes histoires année après année. Ce n’est pas intentionnel. Ce n’est pas paresseux. C’est juste inévitable. Il n’y a qu’un nombre limité de joueurs dans la salle, seulement un nombre limité d’intrigues au cours d’une saison qui peut durer plus de 10 mois et 300 jours. Le jeu se répète encore et encore, donc les histoires se répètent parfois aussi.

Douze saisons après le début de ma couverture des Blackhawks de Chicago, je ne peux pas imaginer combien d’histoires j’ai écrites sur un adversaire vedette ayant grandi en idolâtrant Patrick Kane. Je n’arrive pas à comprendre combien de fois j’ai écrit sur Jonathan Toews travaillant avec un jeune coéquipier lors des mises en jeu. J’ai probablement mentionné la série éliminatoire de 2013 contre les Red Wings de Détroit une douzaine de fois par année. S’il vous plaît, ne cherchez pas dans mes archives des références à la phrase « loin du cœur » de Duncan Keith en 2010 ou à Toews qui a bouleversé mentalement le gardien de but des Ducks d’Anaheim Frederik Andersen en 2015, ou à quelqu’un qui est « le prochain Andrew Shaw ».

Et, Sweet McJesus, je ne veux même pas savoir combien de fois j’ai écrit sur la façon dont l’Avalanche du Colorado – les éternels petits frères de la division Centrale – tentait d’être les nouveaux Blackhawks, de bâtir une équipe à l’image de Chicago.

Mais le hockey n’est pas seulement répétitif, il est aussi cyclique. La chute puissante et la montée douce. Le centre de gravité de la ligue se déplace au fil du temps, migrant à travers le continent et vice-versa. Et nous voilà donc, quatre matchs après le début de la 11e saison de Nathan MacKinnon et cinq matchs après la première de Connor Bedard, les Blackhawks essayant d’être la prochaine Avalanche, de bâtir une équipe à l’image du Colorado. La vie arrive assez vite.

Et bien sûr, si vous plissez les yeux, vous pouvez voir Bédard dans le rôle de MacKinnon de Chicago, le brillant et fanatique centre numéro 1, obsédé par la grandeur. Vous pouvez voir Kevin Korchinski dans le rôle de Cale Makar de Chicago, le flamboyant défenseur n°1. Lukas Reichel et Oliver Moore pourraient un jour être Gabriel Landeskog et Mikko Rantanen, les étoiles secondaires mais tout aussi scintillantes. Et ainsi de suite sur les listes.

Les Blackhawks n’essaient même pas de le cacher. Lorsque Luke Richardson a pris la relève en tant qu’entraîneur-chef des Blackhawks avant le début de la saison dernière, il a utilisé la vidéo de l’Avalanche lors de la finale de la Coupe Stanley pour montrer à son équipe comment il voulait que les Blackhawks jouent : rapide, agressif et implacable. Tout au long de la saison dernière, lorsque les Blackhawks ont réussi à imiter l’Avalanche, ne serait-ce que pour un instant, Richardson a utilisé ces clips lors de réunions d’équipe.

« Le Colorado était la façon dont nous voulions jouer », a déclaré Richardson. « Avons-nous déjà installé ce genre de lecteurs ? Probablement pas, n’est-ce pas ? Mais nous voulons y arriver. C’est comme ça que nous voulons jouer.

Eh bien, l’humble défaite 4-0 de jeudi soir contre le Colorado nous a brutalement rappelé jusqu’où ils doivent aller. Les Blackhawks ressemblaient beaucoup à une équipe disputant son cinquième match consécutif sur la route (et son quatrième match d’ouverture à domicile pour l’adversaire). Mais ils ressemblaient aussi beaucoup à une équipe qui appartient à peine à la même ligue que l’Avalanche. Chicago a été complètement submergé par la vitesse et l’agressivité du Colorado, alors que vague après vague offensive déferlait sur les planches. Lorsque les Blackhawks étaient en avantage numérique, le Colorado a dominé, obtenant un but en désavantage numérique de Logan O’Connor. Lorsque les Blackhawks étaient en désavantage numérique, le Colorado a dominé, forçant Petr Mrazek à effectuer des arrêts brillants après des arrêts brillants avant de succomber à un but inévitable de Ryan Johansen.

Bédard semblait surpassé pour la première fois de sa jeune carrière, se faisant prendre hors de position, forçant un faible pourcentage de passes face à la pression de l’Avalanche, se faisant physiquement bousculer par l’Avalanche lors de quelques quarts de travail et ne parvenant pas à en sortir un seul. tentative de tir. Richardson a qualifié cela de « leçon », mais ce fut une leçon difficile. Alex Vlasic a encore une fois été solide à l’arrière, mais peu importe le nombre de courses que vous tuez à la ligne bleue, il y en a toujours d’autres à venir avec le Colorado.

Les Blackhawks se sont efforcés de suivre le rythme tôt et ont fait un travail décent, mais à la fin de la première période, ils ont été dépassés par les Avs, qui ont réussi les 15 derniers tirs au but de la période, 23 en tout. Et les Avs n’ont jamais cédé, terminant avec un avantage de 41-18 aux tirs. Considérez la façon dont ils ont parcouru la longueur de la glace sur un but de Miles Wood, avec quatre joueurs différents touchant la rondelle, en un clin d’œil, pratiquement sans résistance défensive. Que le but ait été annulé pour un hors-jeu d’un pouce n’a pas d’importance. Le fait est que l’Avs peut le faire ; les Blackhawks ne le peuvent pas.

« Vous pouvez voir à quel point c’est amusant quand ils jouent comme ça », a déclaré Nick Foligno. « Ils ont l’air de s’amuser et nous les poursuivons, n’est-ce pas ? … Ils sont très confiants. Et ils semblent proposer des rondelles, n’est-ce pas ? C’est le plus important. Votre attaque crée une meilleure attaque parce que maintenant vous tirez et récupérez des rondelles et vous êtes déjà au sommet des équipes et elles jouent ce jeu de trois quarts sur glace. Tout ce que nous pouvons faire, c’est l’éliminer et le changer, et maintenant ils reviennent contre nous. C’est ainsi que toutes les équipes veulent jouer. Ils sont évidemment la norme depuis un certain temps ici.



Nathan MacKinnon marque contre le gardien de Chicago Petr Mrazek. (Isaïe J. Downing / USA Today)

Si l’Avalanche est le modèle de ce que les Blackhawks tentent de construire, on dirait qu’ils se trouvent peut-être au mieux à l’étape 3 d’un ensemble Lego de 1 500 pièces. Bon sang, ils sont peut-être en train d’ouvrir la boîte. À un moment donné au cours de la deuxième période, lorsque l’animateur de l’aréna lui a demandé de dire « Go, Avs, Go » dans le microphone, un partisan a lancé : « Prends des notes, Bédard ! Vous pouvez facilement imaginer un fan des Blackhawks dire quelque chose de similaire à propos de MacKinnon il y a dix ans alors que Kane, Toews et Keith se déchaînaient.

Connor Murphy, qui en est à sa septième saison avec les Blackhawks, est le seul joueur de l’alignement qui se souvient avoir été de l’autre côté de cette équation, étant le standard et non l’aspirant. En attendant toujours de disputer son premier vrai match éliminatoire (même s’il ne compte pas vraiment les séries éliminatoires sur patinoire vide en 2020) lors de sa 11e saison, Murphy fait attention à ne pas s’exciter trop ou à ne pas se fixer d’échéanciers dans sa tête. Tout le monde essaie de le faire, mais des équipes comme les Blackhawks du début des années 2010 et l’Avalanche des années 2020 ne viennent pas trop souvent.

Murphy existe depuis assez longtemps pour savoir que ce qui monte doit redescendre, mais ce qui ne va pas n’est pas garanti de remonter.

« Chacun a des délais différents quant à la manière dont il redresse son équipe, ou lorsqu’ils perdent leur apogée », a-t-il déclaré. «C’est plutôt intéressant à regarder. Chaque équipe connaît des flux et des reflux dans son organisation au fil du temps. On ne sait jamais, n’est-ce pas ? Certaines équipes recrutent un gars qu’elles pensent être censé mener leur organisation au niveau supérieur, mais parfois ils ne sont pas entourés de personnes qui les dirigent de la bonne manière, ou ils ne semblent pas avoir le caractère, le dynamisme ou la compétitivité qu’un Toews ou Kane l’ont fait. Il ne s’agit pas seulement d’avoir de bons joueurs, mais aussi d’avoir les bons bons joueurs.

Les Blackhawks ont-ils les bons bons joueurs ? Une mauvaise soirée contre une grande équipe mise à part, les premiers retours sont terriblement prometteurs sur Bédard, Reichel, Vlasic et Korchinski, avec d’autres meilleurs espoirs en route et quatre autres choix de première ronde au cours des deux prochaines années. Mais les progrès sont rarement linéaires. L’Avs a progressé (112 points en 2013-14), puis a chuté précipitamment (48 points en 2014-15) avant de devenir progressivement la meilleure équipe – et la plus terrifiante – de la ligue, avec une victoire de la Coupe Stanley en 2022 et peut-être plus en route. .

Les Blackhawks peuvent-ils devenir la nouvelle Avalanche, comme l’Avalanche est devenue les anciens Blackhawks ?

Finalement, bien sûr. C’est possible. Mais disons-le de cette façon : nous pourrions écrire la même histoire dans les années à venir.

(Photo du haut de Connor Bedard et Andrew Cogliano : Michael Martin / NHLI via Getty Images)