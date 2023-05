Lazerus: les ouragans recherchent des réponses – et des finisseurs – après le balayage des Panthers

SUNRISE, Floride – Pendant un instant, pendant un instant fugace au cours de la deuxième période du match 4 de la finale de la Conférence de l’Est, les Hurricanes de la Caroline – leurs molaires réduites en poudre après une semaine de frustration incessante – ont pu voir une lueur d’espoir. Ils pouvaient voir la lumière du jour pénétrer à travers quelques minuscules fissures dans le mur de briques qui avait été Sergei Bobrovsky.

Ils pouvaient voir un chemin – un chemin vers le fond du filet, un chemin vers une avance, un chemin vers une victoire et, s’ils louchaient assez fort, un chemin vers la finale de la Coupe Stanley.

Et, hein, pourquoi pas ? Il est parfaitement raisonnable de dire que les Hurricanes ont été la meilleure équipe dans chacun des trois premiers matchs de la série, toutes défaites par un but, tous les chefs-d’œuvre de Bobrovsky. Une fois que Bobrovsky a été coupé dans le match 4 – ce n’est pas une machine ! c’est un homme ! – ils pourraient commencer à grignoter. D’abord, avec un déficit de 2-0 en première période. Ensuite, à un déficit de la série 3-0. Un match à la fois et tout ça, bien sûr, mais au plus profond de votre esprit, là où les conférences de presse par cœur ne sont jamais d’aplomb, bien sûr, vous pensez à la situation dans son ensemble. A propos de faire l’histoire. À propos de ce chemin.

Teuvo Teravainen venait de marquer l’égalisation moins de trois minutes après le début de la deuxième période, le tir de Brady Skjei brisant le bâton de Colin White, laissant la rondelle aux pieds de Teravainen dans la fente basse. Avant cela, la déviation de Paul Stastny a frappé le poteau et s’est perdue dans le pli derrière Bobrovsky, permettant à Stastny de ramasser la petite monnaie et finalement de briser la séquence de blanchissage de Bobrovsky.

L’entraîneur des Hurricanes, Rod Brind’Amour, plaidait depuis des jours pour qu’un break, un rebond, un coup de chance tombe sur le chemin de son équipe. Et finalement, la chance tournait. La série pourrait-elle être loin derrière ?

« Il y avait de la foi dans cette salle », a déclaré le capitaine Jordan Staal.

Ah, mais la chance n’est rien contre une équipe de destin comme les Panthers de la Floride, une équipe qui n’a fait les séries éliminatoires que parce qu’une équipe des Blackhawks putride et intentionnellement tankée a inexplicablement bouleversé les Penguins de Pittsburgh désespérés lors de l’avant-dernière journée de la saison. Les Panthers, huitièmes têtes de série, ont éliminé trois des quatre meilleures équipes de la Conférence de l’Est – Boston, Toronto et maintenant la Caroline – pour atteindre la finale de la Coupe Stanley pour la première fois en 27 ans, tout comme leurs voisins, le Miami Heat, sont sur sur le point d’atteindre la finale de la NBA.

Temps chauds, en effet.

Au final, Bobrovsky a été trop bon pendant trop longtemps. Les buts étaient trop difficiles à atteindre pour une équipe qui excelle dans tous les domaines du jeu sauf la finition. La blessure à la tête de Jaccob Slavin après avoir été anéantie par Sam Bennett après 87 secondes de jeu était une perte trop lourde à supporter. Et la source enchantée de Matthew Tkachuk était trop puissante pour être niée.

Même après que les Hurricanes ont de nouveau égalé le match avec 3:22 à faire sur le but de Jesper Fast – une autre lueur, un autre souffle de vie, une autre voie à suivre – cela n’a pas duré, car Tkachuk a marqué un but en avantage numérique avec 4,3 secondes à jouer, ajoutant un troisième vainqueur à ses décomptes d’heures supplémentaires dans les jeux 1 et 2. Une semaine pour les âges.

Et donc les Hurricanes se dirigent vers l’intersaison en se grattant la tête et en broyant ces molaires, se demandant comment ils pourraient jouer exactement le match qu’ils voulaient jouer et perdre quatre fois de suite.

« Ça craint, évidemment », a déclaré Sebastian Aho dans un vestiaire calme pour les visiteurs de la FLA Live Arena. « C’est presque un peu déroutant. Qu’est-ce qui vient de se passer? »

Ce qui s’est passé, c’est le hockey dans ce qu’il a de plus cruel. Sur le papier, les Hurricanes ont perdu 12 matchs consécutifs en finale de la Conférence de l’Est, balayés comme ils l’étaient en 2019, comme ils l’étaient en 2009. Mais dans leur cœur, dans leur âme, celui-ci était différent. Brind’Amour, qui a été capitaine des Hurricanes à la Coupe Stanley 2006 la dernière fois qu’ils ont remporté un match au troisième tour, était à court de mots tout au long de la série.

À chaque conférence de presse quotidienne, il secouait la tête et balbutiait ses justifications justifiables pour chaque perte. Il n’a jamais trouvé à redire au jeu de son équipe. Il a aimé leur effort dans le match 1. Il a aimé leur effort dans le match 2. Il a aimé leur effort dans le match 3. Il a aimé leur effort dans le match 4, la façon dont ils se sont ralliés après avoir perdu Slavin, après avoir perdu Stefan Noesen, après être tombé derrière 1-0 après 41 secondes de jeu et 2-0 moins de 10 minutes plus tard.

« C’est la partie malheureuse de tout cela, (les gens vont) regarder en arrière et tout le monde va dire: » Vous avez été balayé « », a déclaré Brind’Amour. « Ce n’est pas ce qui s’est passé. J’ai regardé le match. Je suis ici. Je coupe le jeu (film). Nous sommes dans le jeu. Nous n’avons pas perdu quatre matchs. On s’est fait battre, mais on était là, et ça aurait pu aller dans l’autre sens. Cela aurait pu être quatre matchs dans l’autre sens.

L’incrédulité était partout.

« Cela n’a pas ressemblé à un balayage », a déclaré Jordan Martinook, dont le revers habile derrière le filet a permis à Fast d’égaliser.

« Cela ne m’a pas semblé être une série de balayage 4-0 », a déclaré Staal, qui a regardé l’héroïsme de Tkachuk depuis la surface de réparation, le capitaine des Canes impuissant dans la plus grande minute de la saison. « Je ne sais pas ce que vous regardiez, mais pour moi, ce n’était pas comme ça. »

Délirant ? Peut-être. Le tableau de bord ne ment pas. Mais les chiffres confirment le démenti. Par Astuce de statistique naturelle, la Caroline a battu la Floride 122-107 dans la série. La Caroline a eu 62 occasions à haut risque contre les 49 de la Floride. Et parfois, cela semblait plus déséquilibré que cela. Peu importe. Ils ne lèvent pas de bannières pour les chances. Ils ne donnent pas de trophées pour les tirs.

Ce n’est qu’un petit réconfort. Les Hurricanes sont l’une des équipes les mieux construites et les mieux entraînées de la ligue. Ils ont de la vitesse. Ils ont de la taille. Ils ont la défense. Ils ont de l’offense. Ils jouent avec la structure, l’agressivité et l’intelligence. Mais celui qui les frappe toute l’année ? Pas de finisseurs d’élite. Max Pacioretty a été perdu pour la saison après seulement cinq matchs. Andrei Svechnikov a été perdu pour la saison après la date limite des échanges, alors qu’il était trop tard pour le remplacer.

Pacioretty est un agent libre sans restriction. Il y a un besoin à combler. Mais c’est une question pour plus tard. Cette nuit-là, cette nuit déroutante, déroutante, il était temps de regarder en arrière, pas en avant.

« C’est difficile d’aller aussi loin sans vos meilleurs joueurs, a dit Brind’Amour. «Pour entrer et sortir une équipe pendant quatre matchs à ce moment sans ces gars-là, puis perdre Slavin et continuer à aller de l’avant, je suis super fier de ce groupe. C’est dur que nous ne jouions pas, mais je ne peux pas demander plus que ce que nous avons.



L’entraîneur Rod Brind’Amour et le banc des Hurricanes lors de la troisième période du quatrième match de la finale de l’Association de l’Est. (Sam Navarro / États-Unis aujourd’hui)

Cela aurait-il moins piqué si les Hurricanes avaient été chassés de la patinoire par les Panthers? S’ils avaient perdu leur sang-froid, si le gardien Frederik Andersen s’était effondré, s’il s’agissait d’un coup de pied à l’ancienne? Bizarrement, ça aurait pu. C’est mieux de se faire sauter que de perdre au buzzer, n’est-ce pas ? Eh bien, les Hurricanes ont perdu trois fois au buzzer. Quatre matchs à un but. Quatre jeux gagnables. Quatre jeux frustrants, exaspérants et défiant la logique.

C’est le hockey. C’est les séries éliminatoires. C’est quelque chose avec lequel les Hurricanes vont devoir vivre, même s’ils ne peuvent pas tout à fait l’expliquer.

« Avons-nous mérité un meilleur sort ? Je pense que oui, pour être honnête », a déclaré Brind’Amour. « Ces quatre matchs, c’est une façon difficile de finir. »

(Photo du haut des Hurricanes de la Caroline après avoir perdu le match 4 de la finale de la Conférence Est contre les Panthers de la Floride : Bruce Bennett / Getty Images)