Lazerus : Alors que vous célébrez le brillant avenir des Blackhawks, ne perdez pas de vue un passé douloureux

Vous ne voulez pas lire ceci.

Vous ne lisez peut-être pas ceci. Beaucoup d’entre vous ont probablement vu le titre et sont passés directement à côté. Que ce soit parce qu’il vous donne la chair de poule, ou parce que vous êtes émotionnellement épuisé par tout cela, ou parce que vous faites partie de cette minorité très bruyante qui ne comprend pas comment fonctionne la dynamique du pouvoir et choisit de manière insensible et sans aucune idée de blâmer les victimes, vous ne le faites pas. Je ne veux pas en savoir plus sur l’ancien entraîneur vidéo des Blackhawks de Chicago, Brad Aldrich. Il a été exclu de la Coupe Stanley et exclu de votre esprit, un souvenir lointain et désagréable, une tache sur l’histoire qui s’efface un peu plus à mesure que chaque jour passe.

Vous ne voulez pas savoir comment un deuxième joueur de cette équipe championne de 2010 a intenté une poursuite contre les Blackhawks, alléguant une agression sexuelle et un harcèlement de la part d’Aldrich, selon le Chicago Tribune. Vous ne voulez pas penser à ce que John Doe, auparavant connu sous le nom de « Black Ace 1 » dans le rapport de Jenner & Block, a vécu pendant que vous célébriez avec délire l’un des plus grands moments de l’histoire de la franchise. Vous ne voulez pas qu’on vous rappelle ce qu’a vécu Kyle Beach, un autre Black Ace qui a intenté le premier procès faisant des allégations similaires (réglementées depuis).

Vous pensiez que c’était fini et vous ne voulez pas revivre ça.

Vous voulez en savoir plus sur Connor Bedard qui a trompé un autre gardien de but avec sa libération ridicule. Vous voulez en savoir plus sur Lukas Reichel qui sort de sa mauvaise passe. Vous voulez en savoir plus sur Alex Vlasic qui revient d’une commotion cérébrale et ne manque pas une miette. Vous voulez lire littéralement autre chose en ce moment. Et qui peut vous en vouloir ?

Mais vous ne devriez pas ignorer cela. Tu devrais lire ceci. Vous devriez vous en souvenir. Et tu devrais y réfléchir. Peut-être pas tout le temps, mais au moins parfois.

Les Blackhawks le sont certainement.

“Cela se voit chaque jour dans la façon dont nous nous présentons en tant qu’organisation et dans la manière dont nous essayons de faire ce qu’il faut”, a déclaré Danny Wirtz. L’Athlétisme il y a un peu plus d’un an.

Il est important de s’en souvenir. Il faut rappeler que les gens ont souffert pendant que Chicago faisait la fête. Il faut rappeler que la direction des Blackhawks a choisi de s’asseoir sur les allégations qui leur ont été portées, donnant la priorité à la chimie de l’équipe plutôt qu’à faire la chose juste et évidente, en protégeant un prédateur sur leurs propres joueurs – d’autant plus que l’entraîneur de l’époque, Joel Quenneville, et le directeur général de l’époque, Stan Bowman, font match nul. plus proche d’une éventuelle réintégration dans la LNH, et Kevin Cheveldayoff continue d’occuper le poste de directeur général des Jets de Winnipeg, n’ayant jamais subi de répercussions pour sa complicité silencieuse.

Il convient de rappeler que les Blackhawks n’ont pas fait obstacle à Aldrich après qu’il ait été autorisé à démissionner discrètement après les séries éliminatoires, ce qui a conduit Aldrich à plaider coupable trois ans plus tard d’inconduite sexuelle criminelle avec un joueur de hockey de 16 ans qu’il a entraîné dans le Michigan. . Pour rappeler que certains de vos héros de ces équipes du début des années 2010 – nous ne savons toujours pas qui – auraient intimidé Beach et John Doe avec des railleries homophobes, Doe a déclaré aux enquêteurs de Jenner & Block que, vers 2014, un ancien joueur des Blackhawks l’avait appelé. f—-t alors qu’il le poursuivait autour de la patinoire.

Il faut rappeler que les athlètes professionnels sont aussi des personnes et méritent un environnement de travail sûr et accueillant, avec des garanties en place et des patrons qui les écoutent, qui les croient et qui leur donnent la priorité.

La bonne nouvelle? La direction actuelle des Blackhawks semble croire à ces principes, à ces garanties. Wirtz, qui est devenu propriétaire de l’équipe après le décès de son père en juillet, tente de promouvoir un tel lieu de travail, aux côtés du président des opérations commerciales de l’équipe, Jaime Faulkner. Tous ceux qui se trouvaient dans cette salle fin mai 2010, qui ont décidé si froidement et bêtement de ne pas signaler les allégations – aux ressources humaines, à la police, à la presse – ne font plus partie de l’organisation. La tache réside dans l’histoire de l’équipe, pas dans l’équipe elle-même.

Le moment du procès peut sembler cruel si vous êtes un fan des Blackhawks. Il y a tellement d’optimisme autour de l’équipe ces jours-ci, en grande partie grâce à l’arrivée de Bédard. L’avenir est si prometteur, qui voudrait s’attarder sur le passé ?

Bon sang, les Blackhawks – des parias dans le monde du hockey il y a à peine deux ans – risquent de devenir très sympathiques. Bédard semble être une vraie affaire, un enfant incroyablement talentueux et dévoué avec une bonne tête sur les épaules, intelligent et poli avec des éclats occasionnels de personnalité qui ressortent derrière le personnage standard d’un joueur de hockey.

Luke Richardson, un défenseur de la vieille école brutal qui était plus susceptible de délivrer un coup sûr que de faire une jolie passe, a gagné le respect et l’admiration même des fans les plus sceptiques avec son style avant-gardiste et new-school. en partie grâce à ses conversations régulières avec sa fille, professeur de biologie au lycée qui sait comment fonctionne la génération Z. Richardson encourage l’honnêteté émotionnelle avec ses joueurs et donne la priorité à la santé mentale et à l’idée que jouer au hockey, c’est haletant ! – devrait être amusant et non une cause dévorante de stress incessant.

Le directeur général Kyle Davidson a pris toutes les bonnes décisions depuis qu’il a pris la relève de Bowman, au sein duquel il travaillait. Son interview ludique avec un podcasteur involontaire qui l’a pris pour un fan lors de la semaine de repêchage à Nashville a fait de « Kyle From Chicago » un mème instantané de la meilleure façon possible.

Il y a Nick Foligno et Taylor Hall, deux vétérans grégaires qui apportent un peu de vie à la pièce et des conseils aux enfants. Il y a Vlasic, le jeune de sa ville natale, qui émerge parmi les quatre meilleurs défenseurs. Il y a un grand nombre de candidats à grande vitesse et à moteur élevé qui gravissent les échelons.

Il faudra peut-être encore des années pour que la rivalité se fasse, mais il y a toutes les raisons de croire que cette équipe va dans la bonne direction, tant sur la glace qu’à l’extérieur. Si l’on considère où en étaient les choses il y a à peine deux ans, alors que les retombées du rapport accablant et inquiétant de Jenner & Block étaient encore fraîches, c’est une tournure étonnante des événements.

Il n’y a rien de mal à ressentir cette dissonance cognitive, à ressentir une véritable enthousiasme pour l’avenir et une véritable honte à l’égard du passé. C’est quelque chose avec lequel de nombreux fans luttent depuis quelques années maintenant et pourraient continuer à lutter pendant des années.

C’est OK de porter votre maillot n°98 et de danser sur « Chelsea Dagger ». C’est normal de faire vos blagues sur « Kyle de Chicago » et de se sentir bien devant l’entraîneur à l’esprit progressiste qui mène tous ces jeunes joueurs dans la LNH. C’est normal d’être un fan des Blackhawks, de trouver de la joie dans le jeu, de retomber amoureux.

N’oubliez pas ce qui est arrivé à Beach et à John Doe. Ne vous contentez pas d’avancer. N’arrêtez pas de lire, d’écouter ou de parler. Le moins que nous puissions faire est de les traiter avec le respect, la considération et l’humanité que les Blackhawks n’avaient jamais fait il y a 13 ans et demi.

(Photo du haut du United Center : Patrick Gorski / Icon Sportswire via Getty Images)