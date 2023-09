L’Azerbaïdjan tiendra des pourparlers de paix avec les séparatistes arméniens après la victoire du Karabakh

L’Azerbaïdjan tiendra jeudi des pourparlers de paix avec les séparatistes arméniens, après une victoire militaire rapide dans le territoire séparatiste du Haut-Karabakh.

La réunion dans la ville de Yevlakh, à plus de 200 kilomètres à l’ouest de la capitale Bakou, intervient alors que le Conseil de sécurité de l’ONU tient une session d’urgence sur les combats qui ont éclaté cette semaine.

Bakou a affirmé avoir repris le contrôle du territoire montagneux pour la première fois depuis des décennies, 24 heures seulement après le lancement de son opération militaire meurtrière.

Les séparatistes arméniens ont accepté de déposer les armes face à des affrontements qui, selon eux, ont tué 200 personnes.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les soldats de maintien de la paix de Moscou assureraient la médiation des négociations.

« J’espère que nous pourrons parvenir à une désescalade et transférer une solution à ce problème sur une voie pacifique », a-t-il déclaré au ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi.

La réunion du Conseil de sécurité de l’ONU aura lieu jeudi après-midi.

Depuis l’effondrement de l’Union soviétique, l’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont livrés deux guerres pour le contrôle de cette région montagneuse.

Les années de conflit ont été marquées par des abus de part et d’autre, et l’on craint une nouvelle crise des réfugiés, la population arménienne du Karabakh craignant d’être expulsée.

L’effondrement de la résistance séparatiste représente une victoire majeure pour le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans sa quête visant à ramener la région à majorité arménienne sous le contrôle de Bakou.

Aliyev a déclaré que les événements de cette semaine « auront un impact positif sur le processus de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie ».

Son conseiller en politique étrangère, Hikmet Hajiyev, a promis un passage sûr aux séparatistes qui se seraient rendus et a déclaré que Bakou recherchait la « réintégration pacifique » des Arméniens du Karabakh.

Un responsable séparatiste a déclaré que plus de 10 000 personnes avaient été évacuées des communautés arméniennes du Haut-Karabakh.

L’UE et les États-Unis ont assuré la médiation entre Bakou et Erevan ces derniers mois dans le but de garantir une paix durable.

La Maison Blanche s’est déclarée mercredi préoccupée par la situation humanitaire au Haut-Karabagh, tandis que la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a mis en garde contre un risque de voir la crise dégénérer en guerre totale entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Un jour après que l’Azerbaïdjan a lancé son opération militaire, Bakou et les autorités de souche arménienne du Karabakh ont annoncé qu’un cessez-le-feu avait été négocié par les soldats de maintien de la paix de la Russie, l’intermédiaire du pouvoir régional.

« L’Azerbaïdjan a restauré sa souveraineté grâce aux mesures antiterroristes réussies au Karabakh », a déclaré Aliyev dans un discours télévisé.

Il a affirmé que la plupart des forces arméniennes présentes dans la région avaient été détruites et que le retrait des troupes séparatistes avait déjà commencé.

L’attaque a fait « au moins 200 morts et plus de 400 blessés », a déclaré Gegham Stepanyan, responsable séparatiste du Haut-Karabagh.

Mercredi soir, le ministère arménien de la Défense a déclaré que l’Azerbaïdjan avait tiré sur ses positions le long de la frontière entre les deux principaux ennemis. De telles escarmouches aux frontières sont fréquentes.

Accord de trêve

Dans le cadre de la trêve, les séparatistes ont déclaré qu’ils avaient accepté de démanteler complètement leur armée et que l’Arménie retirerait toutes les forces dont elle disposait dans la région.

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a déclaré que « toutes les armes et tous les armements lourds doivent être restitués ».

Après l’effondrement de l’Union soviétique, les séparatistes arméniens se sont emparés de la région – internationalement reconnue comme faisant partie de l’Azerbaïdjan – au début des années 1990.

Cela a déclenché une guerre qui a fait 30 000 morts et des centaines de milliers de déplacés.

Au cours d’une guerre de six semaines en 2020, l’Azerbaïdjan a reconquis des pans de territoire dans et autour de la région.

‘La guerre est finie’

Les habitants en liesse de la capitale azerbaïdjanaise ont exprimé l’espoir que cet accord annonce une victoire définitive et la fin d’un conflit qui dure depuis des décennies.

« Enfin, la guerre est finie », a déclaré à l’AFP Rana Ahmedova, une retraitée de 67 ans, ravie.

En Arménie, la colère était grande face à une deuxième défaite au Karabakh en trois ans.

Des affrontements ont éclaté dans la capitale Erevan, où des milliers de manifestants brandissant le drapeau de la région séparatiste ont bloqué une route principale et où la police anti-émeute gardait les bâtiments officiels.

Les manifestants ont lancé des bouteilles et des pierres sur la police tout en critiquant la gestion de la crise par le gouvernement. Les policiers ont utilisé des grenades assourdissantes et procédé à des arrestations.

La défaite au Karabakh accroît la pression intérieure sur le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, qui fait face à de vives critiques dans son pays pour avoir fait des concessions à l’Azerbaïdjan depuis 2020.

« Nous perdons notre patrie, nous perdons notre peuple », a déclaré Sargis Hayats, un musicien de 20 ans.

Pashinyan « doit partir, le temps a montré qu’il ne peut pas gouverner. Personne ne lui a donné de mandat pour que le Karabakh capitule », a-t-il déclaré.

Le dirigeant arménien a insisté sur le fait que son gouvernement n’avait pas été impliqué dans la rédaction du dernier accord de cessez-le-feu.

Niant une nouvelle fois la présence de l’armée de son pays dans l’enclave, il a déclaré qu’il s’attendait à ce que les soldats de maintien de la paix russes veillent à ce que les résidents arméniens du Karabakh puissent rester « chez eux, sur leurs terres ».

