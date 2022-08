L’Azerbaïdjan récupère une ville clé près du Haut-Karabakh

MOSCOU (AP) – L’Azerbaïdjan a repris le contrôle d’une ville stratégique à la périphérie du Haut-Karabakh, a déclaré vendredi le chef de l’Azerbaïdjan.

Le président Lham Aliyev a déclaré que les forces azerbaïdjanaises étaient entrées dans la ville de Lachin et dans deux villages voisins. “Je félicite les habitants de Lachin et tout le peuple azerbaïdjanais”, a-t-il tweeté.

Lachin se trouve sur une route qui a servi de lien principal entre l’Arménie et le Haut-Karabakh. L’Azerbaïdjan a repris le contrôle de la ville et du “corridor de Lachin” après avoir construit un itinéraire alternatif conformément à une trêve négociée par la Russie qui a mis fin à une guerre de 2020 entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

L’Azerbaïdjan et l’Arménie sont enfermés dans un conflit vieux de plusieurs décennies sur le Haut-Karabakh, qui fait partie de l’Azerbaïdjan mais est sous le contrôle des forces de souche arménienne soutenues par l’Arménie depuis la fin d’une guerre séparatiste en 1994.

Au cours d’une guerre de six semaines en 2020 qui a tué plus de 6 600 personnes, l’Azerbaïdjan a récupéré de grandes parties du Haut-Karabakh et des régions environnantes contrôlées pendant des décennies par les séparatistes soutenus par l’Arménie.

Le cessez-le-feu en 2020 a été négocié par la Russie, qui a déployé environ 2 000 soldats dans la région pour servir de casques bleus.

The Associated Press