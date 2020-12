BAKOU, Azerbaïdjan (AP) – Plus de 3 000 soldats ont pris part jeudi à un défilé militaire en Azerbaïdjan pour célébrer la reprise du contrôle de larges pans du Haut-Karabakh et des terres environnantes dans un conflit avec l’Arménie.

Le défilé auquel a participé le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a fortement soutenu l’Azerbaïdjan, a également impliqué des dizaines de véhicules militaires et un survol d’avions de combat. L’exposition, qui présentait également une brigade commando turque et des drones turcs, a eu lieu un mois après qu’un accord négocié par la Russie a mis fin à six semaines de violents combats au-dessus du Haut-Karabakh.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a fait l’éloge de la Turquie, saluant son soutien à l’ancienne nation soviétique de la mer Caspienne comme « un exemple de notre unité, notre fraternité ».

Le Haut-Karabakh se trouve en Azerbaïdjan mais était sous le contrôle des forces de souche arménienne soutenues par l’Arménie depuis la fin d’une guerre séparatiste en 1994. Cette guerre a laissé le Haut-Karabakh lui-même et un vaste territoire environnant entre les mains des Arméniens.

En 44 jours de combats qui ont commencé fin septembre et ont fait plus de 5600 personnes tuées des deux côtés, l’armée azerbaïdjanaise a pénétré profondément dans le Haut-Karabakh, forçant l’Arménie à accepter un accord de paix négocié par la Russie qui a vu l’Azerbaïdjan récupérer une grande partie de la région séparatiste. avec les zones environnantes.

Dans son discours, Erdogan a réitéré le soutien continu de la Turquie à l’Azerbaïdjan, affirmant que «tant que la Turquie et l’Azerbaïdjan travailleront main dans la main, ils continueront à surmonter toutes les difficultés et à courir d’un succès à l’autre».

Erdogan a exprimé l’espoir que l’Arménie «tirerait des leçons» de sa défaite et a noté que la Turquie était prête à rouvrir la frontière avec l’Arménie si elle prend des «mesures positives» non spécifiées.

La Turquie et l’Azerbaïdjan ont fermé leurs frontières avec l’Arménie depuis que le conflit du Haut-Karabakh a éclaté, un blocus qui a affaibli l’économie du pays sans littoral.

« Tant que des mesures positives seraient prises, nous ouvririons nos portes, qui étaient fermées », a déclaré Erdogan. « Ce n’est pas que nous voulons garder nos portes fermées à l’Arménie … nous n’avons aucune hostilité avec le peuple arménien. Notre problème est avec les dirigeants arméniens.

L’histoire continue

L’accord de paix du 10 novembre est devenu un traumatisme majeur pour les Arméniens, déclenchant un mois de manifestations appelant à la démission du Premier ministre du pays, Nikola Pashinyan. Pashinyan a refusé de se retirer, décrivant l’accord de paix comme une mesure amère mais nécessaire qui a empêché l’Azerbaïdjan de prendre le contrôle de tout le Haut-Karabakh.

Alors qu’Aliyev et Erdogan regardaient le défilé à Bakou, plusieurs milliers de personnes dans la capitale arménienne ont manifesté devant le bâtiment du gouvernement pour pousser la demande de démission de Pashinyan. Les manifestants ont tenté d’entrer dans le bâtiment mais ont été repoussés par la police qui a arrêté des dizaines de personnes.

___

Les rédacteurs de l’Associated Press Suzan Fraser à Ankara, en Turquie, Avet Demourian à Erevan, en Arménie, et Daria Litvinova et Vladimir Isachenkov à Moscou, ont contribué à ce rapport.