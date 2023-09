L’Azerbaïdjan lance une attaque au Haut-Karabakh et annonce « l’évacuation » de la population arménienne – POLITICO

L’Azerbaïdjan a annoncé une nouvelle offensive militaire majeure dans la région séparatiste du Haut-Karabakh, déclarant une « évacuation » des Arméniens de souche « dans des zones dangereuses » et ouvrant une crise qui risque de dégénérer en guerre totale.

Cette escalade survient après des mois de négociations infructueuses et au milieu de spéculations croissantes selon lesquelles l’Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, se prépare à recourir à la force pour mettre fin à un conflit gelé depuis des décennies. Une guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan en 2020 a fait des milliers de morts dans chaque camp. Au cours des derniers mois, l’Azerbaïdjan a renforcé le blocus de l’approvisionnement en nourriture et en médicaments de l’enclave arménienne qui se trouve entièrement sur son territoire.

Le ministère de la Défense de Bakou a annoncé mardi qu’il lançait des « activités antiterroristes locales » pour « réprimer les provocations à grande échelle » sur le territoire. Des reportages et des séquences vidéo du Haut-Karabakh montrent des bombardements et des tirs intenses dans l’enclave. Les sirènes des raids aériens ont retenti à Stepanakert, de facto capitale de l’État non reconnu.

L’affirmation de l’Azerbaïdjan selon laquelle il évacuerait également la population arménienne des « zones dangereuses » a immédiatement déclenché des craintes de nettoyage ethnique.

La perspective d’une reprise de la guerre dans le Caucase constitue un revers stratégique et diplomatique majeur pour l’UE, qui courtise l’Azerbaïdjan comme allié et fournisseur alternatif de gaz à la Russie.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a effectué une visite officielle en Azerbaïdjan en juillet dernier dans le but d’accroître les exportations de gaz naturel. Qualifiant le pays de « partenaire fiable et digne de confiance », elle et le président Ilham Aliyev ont signé un accord protocole d’accord sur une coopération économique accrue, malgré les avertissements des experts selon lesquels Bruxelles cherchait simplement à remplacer une autocratie par une autre.

Le gouvernement azerbaïdjanais a déclaré avoir lancé l’assaut mardi en réponse à la destruction de véhicules par des mines terrestres, qui ont tué quatre de ses soldats et deux civils, mais il n’a donné aucune indication sur la manière dont les Arméniens du Karabakh assiégés ont posé ces armes.

« En tant que membre de [“anti-terrorist”] « Les mesures, les positions sur la ligne de front et les postes de tir en profondeur et à long terme des formations des forces armées arméniennes, ainsi que les moyens de combat et les installations militaires, sont neutralisés à l’aide d’armes de haute précision », a déclaré le gouvernement azerbaïdjanais dans un communiqué.

S’adressant à POLITICO, Hikmet Hajiyev, conseiller en politique étrangère du président azerbaïdjanais Aliyev, a déclaré que « l’objectif est de neutraliser les infrastructures militaires » et a ajouté que la population arménienne locale avait reçu des messages SMS les avertissant des « actions antiterroristes ».

« Il leur a été demandé de rester à l’écart des cibles militaires légitimes », a déclaré Hajiyev.

Dans un communiqué ultérieur, le ministère azerbaïdjanais de la Défense a déclaré avoir établi « des couloirs humanitaires et des points de réception » afin « d’assurer l’évacuation de la population de la zone dangereuse ».

Craintes de « nettoyage ethnique » contre les Arméniens

Après que l’Arménie et l’Azerbaïdjan se soient livrés une guerre pour le Haut-Karabakh en 2020, un accord de cessez-le-feu négocié par la Russie s’est depuis effondré, les forces azerbaïdjanaises prenant le contrôle du couloir de Lachin, la route reliant le territoire à l’Arménie. Depuis lors, les organisations humanitaires affirment être incapables de livrer des vivres et du carburant, en raison des craintes croissantes d’un « nettoyage ethnique ».

Dans un message partagé par des intermédiaires en dehors de la région en raison d’une connexion Internet intermittente, Sergueï Ghazaryan, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement non reconnu, a déclaré que l’Azerbaïdjan avait envoyé des troupes « afin de mettre en œuvre sa politique de génocide, s’oriente vers la destruction physique de la population civile ». et la destruction de biens civils.

Dans une interview accordée à POLITICO la semaine dernière, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a déclaré que l’Azerbaïdjan avait déployé un grand nombre de troupes sur la frontière commune des deux pays et le long de la ligne de contact au Haut-Karabakh. « Il n’est pas possible d’exclure un scénario d’escalade », a-t-il déclaré. Alors que l’Azerbaïdjan peut de plus en plus dépendre du soutien stratégique de la Turquie, Pashinyan s’est plaint du fait que la Russie n’était plus bien placée pour garantir la sécurité de l’Arménie après l’invasion de l’Ukraine.

Des photos et des vidéos prétendument publiées par des soldats azerbaïdjanais mobilisés montraient grands convois se dirigeant vers la région, beaucoup d’entre eux sont marqués d’un symbole A inversé – semblable au signe Z que les forces russes ont peint sur leurs véhicules lors de l’invasion de l’Ukraine l’année dernière.

L’offensive intervient après des mois de négociations aux enjeux élevés négociées par l’UE, les États-Unis et la Russie dans le but d’éviter une répétition de la guerre de 2020 et de mettre fin à l’aggravation de la famine.

En juillet, le plus haut diplomate de l’UE, Josep Borrell, a déclaré que Bruxelles était « profondément préoccupée par la grave situation humanitaire » et a appelé toutes les parties à s’engager en faveur de « résultats négociés et d’un avenir construit sur des intérêts communs et une confiance mutuelle ».

Lors d’un appel avec Aliyev au début du mois, le secrétaire d’État américain Antony Blinken exhorté L’Azerbaïdjan doit s’abstenir de toute escalade militaire et a souligné la « nécessité d’un dialogue », tout en faisant pression sur le pays pour qu’il rouvre le couloir de Lachin.

Cette histoire est en cours de mise à jour.