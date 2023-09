L’Azerbaïdjan exhorte les Arméniens à rester au Haut-Karabakh et garantit leur sécurité

L’Azerbaïdjan a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de forcer des milliers d’Arméniens de souche à quitter la région assiégée du Haut-Karabakh et a plutôt insisté sur le fait qu’ils auraient une sécurité « garantie » s’ils restaient, a déclaré jeudi le conseiller en politique étrangère du président azerbaïdjanais.

Hikmet Hajiyev a déclaré que l’Azerbaïdjan, qui a repris le contrôle de la région après une attaque totale la semaine dernière, a un plan « global » pour offrir des conditions de vie sûres et meilleures à ces Arméniens de souche. Mais il a ajouté que ceux qui ont peur sont finalement libres de partir.

« Nous aimerions simplement qu’ils restent », a déclaré Hajiyev dans une entrevue avec CBC News.

« L’Azerbaïdjan continue de faire valoir auprès de la population locale que la sécurité est garantie… Mais en attendant, nous ne pouvons pas empêcher la liberté de mouvement. C’est un choix souverain et individuel de chacun sur le terrain. »

Le message du gouvernement est le dernier développement d’une lutte qui dure depuis des décennies pour le contrôle de la région, située à l’intérieur des frontières de l’Azerbaïdjan mais qui abrite une population majoritairement arménienne.

Le gouvernement séparatiste du Haut-Karabakh a déclaré que la république telle qu’elle est connue depuis trois décennies n’existera plus d’ici la fin de l’année – à la fois parce que le gouvernement sera sur le point de se dissoudre et parce qu’il n’y aura « plus d’Arméniens ».

Plus de la moitié de la population du territoire fuit

L’Arménie et l’Azerbaïdjan se disputent la région du Haut-Karabakh depuis plus de 30 ans. Azerbaïdjan contrôle récupéré de la région la semaine dernière après un assaut général le 19 septembre.

La victoire a déclenché un exode massif d’Arméniens de souche qui vivaient dans la région montagneuse depuis des décennies, affirmant qu’ils n’avaient d’autre choix que de partir sous peine de violence ou de représailles.

Les responsables arméniens ont déclaré que 200 personnes avaient été tuées au cours de l’attaque de 24 heures avant que la Russie ne négocie un cessez-le-feu. Le gouvernement azerbaïdjanais a déclaré avoir perdu 190 militaires et a nié les allégations selon lesquelles des civils figuraient parmi les personnes tuées.

« Certainement, oui, car il n’y a pas de faits vérifiés », a déclaré Hajiyev.

« Notre évaluation montre qu’il n’y avait pas [any] ou des dommages collatéraux minimes… Malheureusement, ce que nous constatons, c’est qu’il y a beaucoup d’éléments de désinformation. »

La région est fermée aux observateurs internationaux et aux journalistes de première ligne depuis des mois, ce qui rend difficile la corroboration indépendante des informations diffusées par les différents gouvernements. Hajiyev a déclaré que l’Azerbaïdjan avait l’intention d’autoriser une équipe internationale d’experts des Nations Unies dans la région « dans quelques jours », avec la possibilité également d’accéder aux médias.

Les responsables arméniens ont déclaré que plus de 70 000 personnes – plus de la moitié des 120 000 habitants du Haut-Karabakh – avaient fui vers l’Arménie jeudi matin, avec peu d’espoir de retourner un jour dans leur pays d’origine.

Les routes étroites et sinueuses menant du Haut-Karabakh sont bordées de camionnettes et de camions remplis de familles désespérées qui sont parties avec seulement quelques affaires. Dans la ville arménienne de Goris, des familles sont montées à bord de bus pour se rendre dans d’autres régions du pays sans savoir où elles pourraient séjourner une fois arrivées.

S’exprimant jeudi, Hajiyev a déclaré que le gouvernement azerbaïdjanais avait envoyé des bus à la capitale du Haut-Karabakh, Stepanakert, après que les résidents arméniens qui n’avaient pas de voiture avaient demandé de l’aide, mais qu’il n’obligeait pas les gens à monter à bord.

« L’Azerbaïdjan fera de son mieux pour fournir un tel couloir afin que les civils puissent, de manière décente et sûre, aller dans la direction de leur choix », a-t-il déclaré, ajoutant que la « vision » du gouvernement est d’avoir des Azerbaïdjanais et des Arméniens. vivre « côte à côte dans la dignité, dans la prospérité et le respect mutuel ».

REGARDER | Les Arméniens fuient le Haut-Karabakh : 30 000 Arméniens – et ce n’est pas fini – fuient le Haut-Karabakh Environ 30 000 Arméniens de souche vivant au Haut-Karabakh ont déjà décidé de fuir leur pays et bien d’autres pourraient les suivre. Il semble que de nombreuses personnes parmi la population d’environ 120 000 personnes considèrent que quitter la région longtemps contestée de l’Azerbaïdjan est plus sûr que le risque de vivre sous la domination azerbaïdjanaise.

A Erevan, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a déclaré qu’il n’y aurait finalement « plus d’Arméniens au Haut-Karabakh ». Il a qualifié l’attaque de l’Azerbaïdjan d' »acte direct de nettoyage ethnique ».

Hajiyev a déclaré que cette allégation était « une insulte et une humiliation ».

« L’Azerbaïdjan n’utilise pas et n’utilisera jamais [ethnic cleansing] — et il n’y a pas d’effort de ce type sur le terrain, de force contre les civils », a déclaré le conseiller en politique étrangère.

« Si les gens et les civils sont contraints de vivre par la violence, par des atrocités, cela a une autre définition. »