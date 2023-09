L’Azerbaïdjan et les forces arméniennes parviennent à un accord de cessez-le-feu au Haut-Karabakh | Actualités sur les conflits

Les forces ethniques arméniennes du Haut-Karabakh affirment avoir accepté une proposition russe de cessez-le-feu, un jour après que l’Azerbaïdjan a lancé une offensive pour prendre le contrôle de l’enclave contestée et a exigé une reddition totale.

L’accord pour un cessez-le-feu à partir de 13 heures, heure locale [09:00 GMT] mercredi a également été confirmé par le ministère azerbaïdjanais de la Défense. Le bureau du président Ilham Aliyev a confirmé jeudi, dans la ville de Yevlkah, des négociations avec les séparatistes arméniens sur la « réintégration » avec l’Azerbaïdjan.

Le ministère russe de la Défense a également déclaré qu’un accord de cessez-le-feu avait été conclu, ajoutant qu’il serait mis en œuvre en coordination avec les soldats de maintien de la paix russes stationnés dans la région.

Selon l’agence de presse russe Interfax, il a également été convenu que les unités restantes de l’armée arménienne seraient retirées du Haut-Karabakh et que les combattants du Karabakh rendraient leurs armes. Il n’était pas clair au départ si cela serait réellement mis en œuvre. L’Arménie affirme ne plus avoir de troupes dans la région depuis août 2021.

Le Haut-Karabakh est internationalement reconnu comme faisant partie de l’Azerbaïdjan, mais sa population de 120 000 habitants est majoritairement d’origine arménienne. Le territoire possède son propre gouvernement, qui entretient des liens étroits avec l’Arménie voisine mais n’a pas été officiellement reconnu par celle-ci ou par d’autres États membres des Nations Unies.

L’Azerbaïdjan a commencé son opération militaire mardi après que certains de ses soldats ont été tués dans ce qu’il a qualifié d’attaques depuis la région montagneuse, qu’il bloquait depuis neuf mois.

Elle a indiqué qu’elle visait uniquement des sites militaires, mais des dégâts importants étaient visibles dans les rues de la capitale régionale, avec des vitrines explosées et des véhicules perforés, apparemment par des éclats d’obus. Des dizaines de personnes auraient également été tuées.

Mercredi, les forces de souche arménienne ont déclaré que les troupes azéries avaient percé leurs lignes et pris un certain nombre de hauteurs et de carrefours routiers stratégiques.

« Dans la situation actuelle, les mesures prises par la communauté internationale pour mettre fin à la guerre et résoudre la situation sont insuffisantes », a déclaré l’agence de presse Armenpress citant un communiqué des autorités. « Compte tenu de cela, les autorités de la République d’Artsakh acceptent la proposition du commandement du contingent russe de maintien de la paix concernant un cessez-le-feu. »

La région du Caucase du Sud est revendiquée par l’Azerbaïdjan et l’Arménie depuis des décennies, avec deux guerres depuis l’effondrement de l’Union soviétique au début des années 1990.

La deuxième guerre en 2020 s’est terminée avec la reconquête par l’Azerbaïdjan de zones dans et autour du Haut-Karabakh après une offensive de 44 jours.