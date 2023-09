L’Azerbaïdjan et le Haut-Karabagh se rencontrent après l’offensive militaire

Des représentants du Haut-Karabakh et du gouvernement azerbaïdjanais se sont rencontrés jeudi pour discuter de l’avenir de la région séparatiste que l’Azerbaïdjan prétend contrôler entièrement à la suite d’une offensive militaire cette semaine.

L’agence de presse officielle azerbaïdjanaise a déclaré que les négociations étaient terminées, mais n’a fourni aucun détail sur la conclusion d’un accord. Les autorités du Haut-Karabakh et l’agence de presse ont déclaré plus tôt que les négociations entre les dirigeants régionaux et le gouvernement azerbaïdjanais se concentreraient sur la « réintégration » du Haut-Karabakh à l’Azerbaïdjan.

Les pourparlers dans la ville azerbaïdjanaise d’Evlakh ont eu lieu après que les forces arméniennes locales du Haut-Karabakh ont accepté de déposer les armes suite au déclenchement des combats cette semaine dans le conflit séparatiste qui dure depuis des décennies. Les autorités de cette région d’origine arménienne, qui gère ses affaires sans reconnaissance internationale depuis le début des combats au début des années 1990, ont déclaré mercredi que les forces d’autodéfense locales seraient désarmées et dissoutes dans le cadre d’un cessez-le-feu négocié par la Russie.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a claironné la victoire dans un discours télévisé à la nation, affirmant que l’armée de son pays avait restauré sa souveraineté dans le Haut-Karabakh.

Mardi, l’armée azerbaïdjanaise a lancé un barrage d’artillerie et des attaques de drones contre les forces pro-arméniennes, en infériorité numérique et sous-approvisionnées, affaiblies par le blocus de la région des montagnes du sud du Caucase, reconnue internationalement comme faisant partie de l’Azerbaïdjan.

Le médiateur des droits humains du Haut-Karabagh, Gegham Stepanyan, a déclaré qu’au moins 200 personnes, dont 10 civils, avaient été tuées et plus de 400 autres blessées dans les combats. Les chiffres n’ont pas pu être immédiatement vérifiés de manière indépendante.

La décision de l’Azerbaïdjan de reprendre le contrôle du Haut-Karabakh a suscité des inquiétudes quant à la reprise d’une guerre à grande échelle dans la région entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, qui sont engagées dans une lutte pour le Haut-Karabakh depuis la fin d’une guerre séparatiste en 1994.

Les hostilités ont aggravé une situation humanitaire déjà sombre pour les habitants qui subissent des pénuries de nourriture et de médicaments depuis des mois alors que l’Azerbaïdjan a imposé un blocus de la route reliant le Haut-Karabakh à l’Arménie.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a prévu jeudi une réunion d’urgence sur l’offensive azerbaïdjanaise à la demande de la France.

Jeudi, les autorités du Haut-Karabakh ont accusé l’Azerbaïdjan d’avoir violé l’accord de cessez-le-feu en tirant sur Stepanakert dans la région contestée, selon l’agence de presse russe Interfax. Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a déclaré que les allégations d’attaque étaient « complètement fausses », a rapporté l’agence de presse azerbaïdjanaise.

Lors d’un appel téléphonique jeudi, le président russe Vladimir Poutine a déclaré à Aliyev que les droits et la sécurité de la population arménienne du Haut-Karabakh devaient être garantis, selon l’agence de presse officielle russe Tass. Aliyev a présenté mercredi ses excuses à Poutine lors de l’appel téléphonique concernant la mort des soldats de maintien de la paix russes dans la région, a déclaré Tass, citant le service de presse du Kremlin. Le ministère russe de la Défense a déclaré que certains de ses soldats de maintien de la paix avaient été tués, sans toutefois préciser combien ni si cela s’était produit avant ou après le début du cessez-le-feu.

Jeudi, le ministère russe de la Défense a annoncé qu’environ 5 000 civils de la région avaient été évacués vers un camp géré par des soldats de maintien de la paix russes pour éviter les combats. De nombreuses autres personnes se sont rassemblées mercredi à l’aéroport de Stepanakert dans l’espoir de fuir la région.

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a déclaré dans un discours que les combats avaient diminué après la trêve, soulignant que les soldats de maintien de la paix russes au Haut-Karabakh sont entièrement responsables de la sécurité des habitants.

Pashinyan, qui a déjà reconnu la souveraineté de l’Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh, a déclaré que l’Arménie ne serait pas entraînée dans les combats. Il a déclaré que son gouvernement n’avait pas participé aux négociations de l’accord, mais « avait pris note » de la décision prise par les autorités séparatistes de la région.

Il a de nouveau nié la présence de troupes arméniennes dans la région, même si les autorités séparatistes ont déclaré qu’elles se trouvaient au Haut-Karabakh et qu’elles se retireraient dans le cadre de la trêve.

Les manifestants se sont rassemblés mercredi dans la capitale arménienne d’Erevan pour une deuxième journée, bloquant les rues et exigeant que les autorités défendent les Arméniens du Haut-Karabakh.

Le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que les États-Unis étaient « profondément préoccupés » par les actions militaires de l’Azerbaïdjan. « Nous avons souligné à plusieurs reprises que le recours à la force est absolument inacceptable », a-t-il déclaré, ajoutant que les États-Unis surveillaient de près la détérioration de la situation humanitaire au Haut-Karabakh.

Au cours d’une autre guerre qui a duré six semaines en 2020, l’Azerbaïdjan a récupéré de vastes étendues du Haut-Karabakh et des territoires adjacents détenus pendant des décennies par les forces arméniennes. Plus de 6 700 personnes sont mortes dans les combats, qui se sont soldés par un accord de paix négocié par la Russie. Moscou a déployé environ 2 000 soldats de maintien de la paix dans la région.

Le conflit attire depuis longtemps de puissants acteurs régionaux, notamment la Russie et la Turquie. Tandis que la Russie assumait un rôle de médiateur, la Turquie apportait son soutien à son allié de longue date, l’Azerbaïdjan.

La Russie est le principal partenaire économique et allié de l’Arménie depuis l’effondrement de l’Union soviétique en 1991 et dispose d’une base militaire dans le pays.

Pashinyan, cependant, critique de plus en plus le rôle de Moscou, soulignant son échec à protéger le Haut-Karabakh et arguant que l’Arménie doit se tourner vers l’Occident pour assurer sa sécurité. Moscou, à son tour, a exprimé sa consternation face au penchant pro-occidental de Pashinyan.

Le Kremlin a déclaré que Poutine s’était entretenu au téléphone avec Pashinyan mercredi, saluant l’accord visant à mettre fin aux hostilités et à entamer des pourparlers.

La capitulation rapide des séparatistes reflète leur faiblesse suite à la défaite des forces arméniennes lors de la guerre de 2020 et à la perte de la seule route reliant la région à l’Arménie.

Alors que de nombreuses personnes en Arménie accusaient la Russie d’être responsable de la défaite des séparatistes, Moscou a souligné la reconnaissance par Pashinyan du Haut-Karabakh comme faisant partie de l’Azerbaïdjan.

« Le Karabakh est sans aucun doute une affaire intérieure de l’Azerbaïdjan », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. « L’Azerbaïdjan agit sur son propre territoire, qui a été reconnu par les dirigeants arméniens. »

Le président français Emmanuel Macron s’est entretenu avec Aliyev et « a condamné la décision de l’Azerbaïdjan de recourir à la force (…) au risque d’aggraver la crise humanitaire au Haut-Karabakh et de compromettre les efforts en cours pour parvenir à une paix juste et durable », a déclaré la présidence française.

Macron a « souligné la nécessité de respecter » le cessez-le-feu et « d’apporter des garanties sur les droits et la sécurité du peuple du Karabakh, conformément au droit international ».

Le conseiller présidentiel azerbaïdjanais, Hikmet Hajiyev, a déclaré que le gouvernement était « prêt à écouter la population arménienne du Karabakh concernant ses besoins humanitaires ».

En annonçant son opération militaire mardi, l’Azerbaïdjan a exprimé une longue liste de griefs, accusant les forces pro-arméniennes d’attaquer ses positions, de poser des mines terrestres et de se livrer à des actes de sabotage.

Aliyev a insisté sur le fait que l’armée azerbaïdjanaise n’a frappé que des installations militaires pendant les combats, mais les responsables séparatistes du Haut-Karabakh ont déclaré que Stepanakert et d’autres régions avaient subi des « bombardements intenses ».

Des dégâts importants étaient visibles dans la ville, avec des vitrines explosées et des véhicules apparemment touchés par des éclats d’obus.

Le bureau du procureur général azerbaïdjanais a déclaré que les forces arméniennes ont tiré sur Choucha, une ville du Haut-Karabakh sous contrôle azerbaïdjanais, tuant un civil.