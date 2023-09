L’Azerbaïdjan et l’Arménie s’affrontent au sujet de l’enclave

Cela fait suite à une offensive soudaine de 24 heures menée mardi par les forces azerbaïdjanaises qui ont rapidement percé les lignes ethniques arméniennes, saisi des positions stratégiques et abouti à la reddition des forces séparatistes.

Les pourparlers jeudi entre les Arméniens de souche du Haut-Karabagh et d’Azerbaïdjan se sont terminés sans accord final, a rapporté l’agence de presse russe RIA, citant le représentant de l’Arménie de souche. D’autres discussions devraient avoir lieu dans un avenir proche.

Le territoire enclavé du Caucase du Sud a déclaré son indépendance de l’Azerbaïdjan en 1991 et, avec le soutien de l’Arménie, a mené deux guerres avec l’Azerbaïdjan en l’espace de 30 ans. La région du Haut-Karabakh abrite actuellement environ 120 000 Arméniens de souche.

La dernière flambée des tensions entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie remet sur le devant de la scène mondiale un conflit souvent négligé et accroît considérablement les craintes de troubles majeurs dans tout le Caucase.

Une opération militaire de courte durée dans la région contestée du Haut-Karabakh semble avoir ouvert la voie à la prise par l’Azerbaïdjan du contrôle total d’une enclave séparatiste qui a enduré plus de trois décennies de conflit.

Des analystes ont déclaré à CNBC que l’emprise de Pashinyan sur le pouvoir était « affaiblie de minute en minute » à cause de la crise du Haut-Karabakh, d’autant plus que le Premier ministre ne semble bénéficier ni de soutien interne ni externe.

La décision d’Erevan de rester à l’écart pendant l’opération militaire est intervenue à un moment où les autorités arméniennes n’avaient pas le soutien nécessaire pour s’engager directement avec l’Azerbaïdjan, qui jouit d’une supériorité militaire et dispose de soutiens plus importants.

« Il y a eu des flambées ici et là au cours des deux dernières années, la plus récente flambée d’il y a quelques jours étant le signal le plus évident que les chances d’un retour à la guerre seront potentiellement imminentes si des pourparlers de paix appropriés sont menés. n’auront pas lieu », a déclaré Japaridze.

Premier ministre arménien suggéré plus tôt dans l’année, Erevan envisageait de se retirer de l’OTSC en raison du manque de soutien de la Russie. Plus récemment, Pashinyan admis que dépendre uniquement du Kremlin pour garantir la sécurité du pays avait été une erreur stratégique.

La Russie, aux côtés de l’Arménie, est membre de l’Organisation du Traité de sécurité collective. Formé en 2002, le bloc de sécurité dirigé par Moscou est une alliance militaire intergouvernementale composée de six États post-soviétiques. Comme l’OTAN, l’OTSC repose sur le principe de défense collective, ce qui signifie qu’une attaque contre un membre est reconnue comme une attaque contre tous les membres.

Depuis des décennies, l’Arménie compte sur la Russie comme garant de sa sécurité. Cependant, les autorités sont de plus en plus frustrées par ce qu’elles considèrent comme un manque de volonté du Kremlin de soutenir le pays.

Le Kremlin a rejeté toute suggestion selon laquelle Moscou n’aurait pas fait assez pour empêcher les combats au Haut-Karabakh et affirme être en contact étroit avec l’Azerbaïdjan, l’Arménie et les Arméniens de souche dans le territoire contesté.

« Moscou souhaite le remplacer par toute autre figure loyale du camp de l’opposition, ce qui consoliderait davantage le contrôle de la Russie sur Erevan, affaibli ces dernières années par les tentatives de Pashynian d’ouvrir la main à l’Occident et par la guerre en Ukraine », ont-ils ajouté.

L’Institut pour l’étude de la guerre, un groupe de réflexion américain, a déclaré que le rôle de la Russie en tant que garant de la sécurité de l’Arménie pourrait décliner alors que le Kremlin continue de donner la priorité à son invasion à grande échelle en Ukraine et que les autorités d’Erevan expriment de plus en plus leur mécontentement à l’égard de Moscou.

L’ISW a déclaré mercredi que les blogueurs militaires russes semblaient également déplorer le déclin de l’influence de Moscou en Arménie.

Japaridze, du Groupe Eurasia, a déclaré que l’issue des pourparlers de paix entre l’Azerbaïdjan et les autorités du Haut-Karabakh déterminerait probablement la suite des événements.

« Il sera très intéressant de voir ce qui se passe à l’intérieur de l’Arménie, politiquement parlant, avec les dirigeants de Pashinyan et s’il survivra ou non à cela. Et puis l’autre chose que je surveillerais est de savoir dans quelle mesure l’Occident sera capable d’intervenir. »

Faisant référence aux options qui s’offrent aux États-Unis et à l’Union européenne, Japaridze a déclaré qu’ils ne semblaient pas pouvoir faire grand-chose, hormis les appels à une désescalade immédiate et la condamnation publique de l’action militaire.

La perspective de sanctions contre l’Azerbaïdjan devrait être considérée comme « très improbable », a-t-elle ajouté.