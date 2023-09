L’Azerbaïdjan envoie de la nourriture et d’autres aides au Haut-Karabakh après avoir mis fin à l’offensive contre les Arméniens

EREVAN, Arménie (AP) — L’Azerbaïdjan a déclaré vendredi qu’il livrait de la nourriture et d’autres aides humanitaires au Haut-Karabakh, deux jours après l’attaque de la région. Le gouvernement séparatiste arménien a appelé à un cessez-le-feu dans un combat court mais intense avec les forces azerbaïdjanaises.

Les 120 000 habitants du Haut-Karabagh souffrent de graves pénuries de nourriture et de médicaments depuis la fin de l’année dernière, lorsque le blocus de la route reliant la région à l’Arménie a commencé. L’amélioration de l’approvisionnement en nourriture et autres besoins de base sera une question clé pour instaurer la stabilité dans la région, qui se trouve au sein de l’Azerbaïdjan mais est sous le contrôle des forces de souche arménienne depuis 1994.

L’Azerbaïdjan a lancé mardi des tirs intenses sur les positions arméniennes dans le cadre de ce qu’il a appelé une « opération antiterroriste », exigeant que les Arméniens déposent les armes et que le gouvernement séparatiste soit dissous. Un jour plus tard, les autorités du Haut-Karabakh ont accepté les exigences militaires, mais les discussions sur la manière dont la région sera réintégrée à l’Azerbaïdjan n’ont pas abouti à un accord final.

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a déclaré vendredi lors d’une réunion gouvernementale qu’il n’était pas nécessaire dans l’immédiat pour les Arméniens de souche de la région de quitter leurs foyers, mais a déclaré que l’Arménie était prête à accueillir jusqu’à 40 000 personnes évacuées si nécessaire.

Le ministère azerbaïdjanais des Situations d’urgence a déclaré que deux camions de 20 tonnes transportant de la nourriture et des produits d’hygiène ainsi que deux camions transportant du pain avaient été envoyés vendredi au Haut-Karabakh, empruntant la route venant d’Aghdam, à l’est de la région. Les approvisionnements pour le Haut-Karabagh provenaient auparavant de l’Arménie, à l’ouest.

Jeyhun Bayramov, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, a déclaré jeudi aux Nations Unies que son pays était déterminé à garantir aux résidents du Haut-Karabakh « tous les droits et libertés », conformément à la constitution du pays et à ses obligations internationales en matière de droits de l’homme, y compris les garanties pour les minorités ethniques. Les pourparlers avec le Haut-Karabakh dans la ville azerbaïdjanaise d’Evlakh se poursuivront, a-t-il déclaré.

Le Haut-Karabakh est passé sous le contrôle des forces de souche arménienne soutenues par l’armée arménienne lors des combats séparatistes qui ont pris fin en 1994. Les forces arméniennes ont également pris le contrôle d’un territoire important autour de la région azerbaïdjanaise.

L’Azerbaïdjan a repris le contrôle du territoire environnant au cours d’une guerre de six semaines avec l’Arménie en 2020. Un armistice négocié par la Russie a mis fin à la guerre et un contingent de 2 000 soldats de maintien de la paix russes a été envoyé dans la région pour la surveiller.

L’accord laisse la capitale de la région, Stepanakert, reliée à l’Arménie uniquement par le corridor de Lachin, le long duquel Casques bleus russes étaient censés garantir la libre circulation. Mais un blocus imposé par l’Azerbaïdjan a privé le Haut-Karabakh de fournitures de base au cours des dix derniers mois, jusqu’à lundi, date à laquelle le Comité international de la Croix-Rouge a pu effectuer une livraison via cette route depuis Aghdam.

Le ministre arménien des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, a déclaré à l’ONU que l’offensive menée par l’Azerbaïdjan cette semaine avait ciblé des infrastructures critiques telles que des centrales électriques, des câbles téléphoniques et des équipements Internet, tuant plus de 200 personnes et en blessant 400 autres, dont des femmes et des enfants. Plus de 10 000 personnes ont fui leurs maisons pour échapper à l’offensive, a-t-il indiqué.

L’électricité et le téléphone ont été coupés, empêchant les gens de se contacter, et « les troupes azerbaïdjanaises contrôlent les routes principales du Haut-Karabakh, ce qui rend impossible les visites et l’obtention d’informations sur le terrain », a-t-il déclaré.

