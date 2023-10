L’Azerbaïdjan émet un mandat d’arrêt contre l’ancien dirigeant séparatiste du Haut-Karabagh

EREVAN, Arménie (AP) — L’Azerbaïdjan a émis un mandat d’arrêt contre l’ancien chef séparatiste du Haut-Karabakh Arayik Harutyunyan, a déclaré dimanche le procureur général du pays.

Harutyunyan a dirigé la région séparatiste, internationalement reconnue comme faisant partie de l’Azerbaïdjan mais largement peuplée d’Arméniens de souche, entre mai 2020 et le mois dernier, lorsque le gouvernement séparatiste a annoncé qu’il se dissoudrait d’ici la fin de l’année après trois décennies de tentative de rachat. indépendance.

La police azerbaïdjanaise a arrêté mercredi l’un des anciens Premiers ministres de Harutyunyan, Ruben Vardanyan, alors qu’il tentait de passer en Arménie avec des dizaines de milliers d’autres personnes qui ont fui après le blitz de 24 heures de Bakou la semaine dernière pour reprendre le contrôle du Haut-Karabakh.

Harutyunyan et l’ancien commandant militaire de l’enclave, Jalal Harutyunyan, sont accusés d’avoir tiré des missiles sur la troisième plus grande ville d’Azerbaïdjan, Ganja, au cours d’une guerre de 44 jours fin 2020, ont rapporté les médias locaux. L’affrontement entre les militaires azerbaïdjanais et les forces du Haut-Karabakh a conduit au déploiement de soldats de maintien de la paix russes dans la région.

L’annonce du mandat d’arrêt par le procureur général Kamran Aliyev reflète l’intention de l’Azerbaïdjan d’imposer rapidement et par la force son emprise sur la région après trois décennies de conflit avec l’État séparatiste.

Alors que Bakou s’est engagé à respecter les droits des Arméniens de souche au Haut-Karabakh, beaucoup ont fui par crainte de représailles ou de perte de la liberté d’utiliser leur langue et de pratiquer leur religion et leurs coutumes culturelles.

Lors d’un point de presse dimanche, le secrétaire de presse présidentiel arménien, Nazeli Baghdasaryan, a déclaré que 100 483 personnes étaient déjà arrivées en Arménie en provenance du Haut-Karabakh, qui comptait environ 120 000 habitants avant l’offensive de l’Azerbaïdjan.

Certaines personnes ont fait la queue pendant des jours pour fuir la région, car la seule route vers l’Arménie – une route de montagne sinueuse – était encombrée de véhicules lents.

Le ministre arménien de la Santé, Anahit Avanesyan, a déclaré que certaines personnes, y compris des personnes âgées, étaient décédées sur la route car elles étaient « épuisées à cause de la malnutrition, laissées sans même emporter de médicaments avec elles et étant restées sur la route pendant plus de 40 heures ».

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a affirmé jeudi que l’exode des Arméniens de souche du Haut-Karabakh équivalait à « un acte direct de nettoyage ethnique et de privation du peuple de sa patrie ».

Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a fermement rejeté les accusations de Pashinyan, affirmant que le départ des Arméniens était « leur décision personnelle et individuelle et n’a rien à voir avec une réinstallation forcée ».

