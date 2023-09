L’Azerbaïdjan déclare la victoire dans l’offensive éclair du Haut-Karabakh – POLITICO

EREVAN, Arménie — L’Azerbaïdjan a déclaré mercredi la victoire après une journée d’assaut militaire sur le Haut-Karabakh, au cours de laquelle Bakou a pilonné la région contrôlée par les Arméniens avec des tirs d’artillerie.

Les dirigeants arméniens du Haut-Karabakh ont accepté mercredi matin un cessez-le-feu dans le but d’éviter de nouvelles effusions de sang alors que les forces azerbaïdjanaises faisaient des avancées majeures dans la région séparatiste.

Selon Ministère azerbaïdjanais de la DéfenseSelon les médias officiels, la partie arménienne du Karabakh a accepté de « déposer les armes, de quitter ses positions de combat et ses postes militaires et de désarmer complètement ». Unités des forces armées arméniennes [will] quitter les territoires de l’Azerbaïdjan, les groupes armés arméniens illégaux [will be] dissous. »

Le fragile cessez-le-feu jette le doute sur l’avenir des quelque 100 000 habitants arméniens de la région, qui maintiennent depuis trois décennies leur autonomie par rapport à l’Azerbaïdjan, derrière une ligne fortifiée de bunkers, de mines terrestres et de tranchées. L’Azerbaïdjan a repris des pans de territoire du Haut-Karabakh lors d’une guerre en 2020, déclenchant un exode complet des habitants des zones qui ont changé de mains.

L’Azerbaïdjan insiste sur le fait qu’il offrira aux Arméniens du Karabakh des droits et des sécurités s’ils acceptent la citoyenneté azerbaïdjanaise, mais les observateurs internationaux, y compris l’UE, n’ont pas tardé à le dire. avertir que des années de violence combinées à une rhétorique raciale enflammée de la part du gouvernement autoritaire de Bakou rendent la réconciliation plus difficile.

Des clips tournés par des habitants de la région séparatiste au cours des dernières 24 heures, vus par POLITICO, montrent des civils brûlant des piles de documents, tandis que la Russie dit ses soldats de la paix sur le terrain ont « évacué » plus de 2 000 personnes, faisant craindre un déplacement forcé.

Dans un déclarationle gouvernement du Haut-Karabakh, contrôlé par les Arméniens, a déclaré que l’Azerbaïdjan avait infligé des pertes et capturé des sites stratégiques, malgré le fait que ses propres troupes se battaient pour maintenir la ligne.

« Malheureusement, l’armée de défense a également des pertes », ont écrit les responsables arméniens du Karabakh. « Alors que dans certaines régions, l’ennemi a réussi à pénétrer dans les avant-postes de l’armée de défense, s’emparant de plusieurs hauteurs et carrefours routiers stratégiques. »

« Dans la situation actuelle, les actions de la communauté internationale visant à mettre fin à la guerre et à résoudre la situation sont insuffisantes. En tenant compte de cela, les autorités de la République d’Artsakh acceptent la proposition de cessez-le-feu du commandement du contingent russe de maintien de la paix », a déclaré le bureau présidentiel du Haut-Karabagh.

Les accords de trêve précédents n’ont pas réussi à ramener la paix dans la région, les soldats de maintien de la paix russes ne pouvant ou ne voulant pas faire respecter les conditions, alors que des rapports quasi quotidiens font état d’affrontements meurtriers le long de la ligne de contact.

Le Haut-Karabakh – qui se trouve à l’intérieur des frontières internationalement reconnues de l’Azerbaïdjan mais est contrôlé par sa population d’origine arménienne depuis la guerre qui a suivi la chute de l’Union soviétique – est un territoire de conflit entre les deux pays depuis des décennies, le gouvernement azerbaïdjanais insistant sur le fait qu’il a le droit de supprimer les unités militaires « illégales » sur le territoire.

Abri

Des dizaines de personnes auraient été tuées au Haut-Karabakh alors que l’offensive militaire de l’Azerbaïdjan contre la région séparatiste s’étendait sur une deuxième journée.

Les habitants de la région contrôlée par les Arméniens, encerclés de tous côtés par les troupes azerbaïdjanaises, a cherché refuge dans les sous-sols Mardi soir, au milieu d’un barrage d’artillerie massif. Siranush Sargsyan, un journaliste local, écrit en ligne qu’elle avait passé la nuit dans un abri anti-aérien. «Je ne sais pas si nous allons nous réveiller», dit-elle.

Lors d’un point de presse mercredi matin, le porte-parole du ministère azerbaïdjanais de la Défense, Anar Eyvazov, a insisté sur le fait que l’Azerbaïdjan ne ciblait pas les civils, mais ce pays du Caucase du Sud accuse les commandants arméniens de stationner des troupes dans des zones résidentielles.

« L’armée azerbaïdjanaise aurait désormais réprimé la résistance des unités militaires arméniennes et rompu la ligne de contact dans plusieurs directions », a déclaré Vaqif Sadiqov, ambassadeur d’Azerbaïdjan auprès de l’UE. écrit en ligne. « L’armée arménienne doit déposer les armes et se rendre, sous peine d’en subir les conséquences. »

Premier ministre arménien Nikol Pashinyan dit Mardi soir, il ne permettrait pas à l’Azerbaïdjan « d’entraîner la République d’Arménie dans des opérations militaires », refusant de se laisser entraîner dans le conflit transfrontalier.

Des dizaines de milliers de personnes est descendu dans la rue de la capitale, Erevan, appelant l’Arménie à intervenir au Haut-Karabakh, la police étant contrainte de déployer des grenades assourdissantes pour empêcher l’assaut des bâtiments gouvernementaux. D’importantes manifestations ont également eu lieu devant l’ambassade de Russie, le contingent de maintien de la paix de Moscou au Haut-Karabakh n’ayant pas réussi à empêcher l’effusion de sang.

« Une nouvelle guerre au Karabakh »

Selon Gegham Stepanyan, un médiateur des droits de l’homme Pour l’État arménien non reconnu du Karabakh, l’Artsakh, aux premières heures de mercredi matin, « il y a 35 personnes blessées parmi la population civile : 13 enfants, 15 femmes et sept hommes ».

Il a ajouté qu’au moins 27 personnes seraient mortes, mais qu’en l’absence de communications stables, ces chiffres pourraient être bien plus élevés.

Bien que les rapports en provenance de la ligne de front soient rares, étant donné que l’accès à Internet et le signal téléphonique ont été largement coupés, l’Azerbaïdjan dit ses troupes disposent de plusieurs sites à l’intérieur du territoire tenu jusqu’ici par les forces arméniennes du Karabakh.

Médias arméniens signalé le monastère historique d’Amaras, datant du IVe siècle, est passé sous contrôle azerbaïdjanais, ce qui fait craindre pour sa survie étant donné que l’Azerbaïdjan était auparavant accusé de raser des centaines d’églises arméniennes.

Tom de Waal, chercheur principal à Carnegie Europe, a déclaré que l’escalade marque « une nouvelle guerre au Karabakh » et « un jour terrible pour la diplomatie occidentale » compte tenu de l’échec des efforts visant à convaincre l’Azerbaïdjan de ne pas recourir à la force pour résoudre le conflit. « La situation pourrait devenir bien pire », a-t-il ajouté.

Le plus haut diplomate de l’UE, Josep Borrell, a appelé « pour la cessation immédiate des hostilités et pour que l’Azerbaïdjan mette fin aux activités militaires actuelles. » Le Département d’État américain dit Washington « fait pression pour qu’il soit mis fin immédiatement aux hostilités » et, au milieu des craintes que la guerre puisse déborder du Haut-Karabakh, « a réaffirmé le soutien des États-Unis à la souveraineté et à l’indépendance de l’Arménie ».