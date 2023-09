L’Azerbaïdjan bombarde la région du Haut-Karabakh lors de la dernière escalade avec les Arméniens

L’Azerbaïdjan a lancé mardi des « activités antiterroristes » dans la région du Haut-Karabakh, affirmant vouloir rétablir l’ordre constitutionnel et chasser ce qu’il considère être les troupes arméniennes, une décision qui pourrait présager une nouvelle guerre.

Dans un communiqué annonçant son opération, le ministère azerbaïdjanais de la Défense a fait part de son intention de « désarmer et garantir le retrait des formations des forces armées arméniennes de nos territoires », [and] neutraliser leur infrastructure militaire. » Le gouvernement de Bakou a ajouté qu’il ne ciblait que des cibles militaires légitimes, en utilisant des « armes de haute précision », et non des civils.

Mais des bombardements bruyants ont été entendus à partir d’images non vérifiées filmées sur les réseaux sociaux à Stepanakert, la capitale du Karabakh, appelées

Khankendi par l’Azerbaïdjan. Le médiateur des droits de l’homme séparatiste du Karabakh, Gegham Stepanyan, a déclaré mardi qu’il y avait eu « de multiples victimes » parmi la population civile du Karabakh à la suite des frappes.

Bakou a annoncé son opération après s’être plainte que six de ses citoyens avaient été tués par des mines terrestres lors de deux incidents distincts, ce qu’elle imputait aux « groupes armés arméniens illégaux ».

L’Arménie, qui affirme que ses forces armées ne sont pas présentes au Karabakh, a déclaré dans un communiqué via son ministère de la Défense que la situation à sa propre frontière avec l’Azerbaïdjan était stable.

Reuters n’a pas pu vérifier dans l’immédiat les affirmations des deux parties.

Cessez-le-feu en 2020 après le 2e conflit moderne majeur

Le Haut-Karabakh, connu sous le nom d’Artsakh par les Arméniens, est une région montagneuse située à l’extrémité sud de la chaîne de montagnes du Karabakh, en Azerbaïdjan. Il est internationalement reconnu comme faisant partie de l’Azerbaïdjan, mais ses 120 000 habitants sont majoritairement d’origine arménienne. Ils ont leur propre gouvernement, proche de l’Arménie mais non officiellement reconnu par l’Arménie ou tout autre pays.

Les Arméniens, chrétiens, revendiquent une présence ancienne dans la région, remontant à plusieurs siècles. L’Azerbaïdjan, dont les habitants sont pour la plupart des musulmans turcs, revendique également des liens historiques profonds avec la région, qui au fil des siècles est passée sous l’emprise des Perses, des Turcs et des Russes.

Sur cette photo tirée d’une vidéo publiée mardi par le ministère azerbaïdjanais de la Défense, de la fumée s’élève au-dessus d’une zone qui, selon l’Azerbaïdjan, abrite les positions des forces arméniennes dans le territoire séparatiste du Haut-Karabakh. (Ministère de la Défense de l’Azerbaïdjan/The Associated Press)

Le conflit sanglant entre les deux peuples remonte à plus d’un siècle, et l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont déjà mené deux guerres au sujet du Karabakh au cours des trois décennies qui ont suivi l’effondrement de l’Union soviétique – dont ils faisaient tous deux partie.

Alors que l’Union soviétique s’effondrait, la première guerre du Karabakh, qui s’est terminée en 1994, a coûté la vie à environ 30 000 personnes, tout en déplaçant plus d’un million de personnes, pour la plupart des Azéris chassés de leurs foyers.

La partie arménienne a fini par contrôler le Haut-Karabakh lui-même et une grande partie de sept districts environnants. Mais en 2020, l’Azerbaïdjan a lancé une opération militaire et remporté une victoire éclatante en 44 jours, reprenant les sept districts et environ un tiers du Haut-Karabakh lui-même.

L’utilisation de drones achetés à la Turquie et à Israël a été citée par les analystes militaires comme l’une des principales raisons de la victoire de l’Azerbaïdjan il y a trois ans, lorsqu’au moins 6 500 personnes ont été tuées.

La Russie, qui a un traité de défense avec l’Arménie mais entretient également de bonnes relations avec l’Azerbaïdjan, a négocié un cessez-le-feu.

Les analystes affirment que des séries de négociations successives, sous la médiation de l’Union européenne, des États-Unis et de la Russie, ont rapproché les deux parties d’un traité de paix permanent, mais qu’un règlement final reste incertain. La question la plus sensible est le statut des 120 000 Arméniens de souche du Karabakh, dont les droits et la sécurité, selon l’Arménie, doivent être garantis.

Préoccupations en matière d’aide humanitaire

L’Arménie s’est plainte haut et fort que la guerre menée par la Russie en Ukraine ait détourné Moscou de son rôle de garant de la sécurité dans le Caucase du Sud.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré mardi que le Kremlin était préoccupé par cette dernière escalade et que les soldats de maintien de la paix de Moscou dans la région poursuivraient leur mission. Elle a déclaré que l’Azerbaïdjan avait averti les soldats de maintien de la paix russes au Karabakh quelques minutes seulement avant de commencer une action militaire contre les séparatistes.

Un soldat arménien regarde avec des jumelles alors qu’il se tient sur des positions de combat près du village de Taghavard, dans la région du Haut-Karabakh, le 11 janvier 2021. Deux guerres majeures et des escarmouches sporadiques y ont éclaté depuis la dissolution de l’Union soviétique. (Artem Mikrioukov/Reuters)

L’escalade s’est produite un jour après que de la nourriture et des médicaments indispensables ont été livrés simultanément au Karabakh par deux routes, une mesure qui semblait pouvoir contribuer à apaiser les tensions croissantes entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

Jusqu’à ces derniers jours, Bakou avait imposé des restrictions drastiques sur le corridor de Latchine – la seule route reliant l’Arménie au Karabakh – et n’avait pas autorisé l’aide, au motif que cette route serait utilisée pour le trafic d’armes.

L’Arménie a déclaré que les actions de Bakou étaient illégales.

Les forces azerbaïdjanaises tentent de s’emparer des centres de population du Karabakh, a déclaré l’agence de presse Interfax citant le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan.

Pashinyan a déclaré qu’il était en contact avec les dirigeants séparatistes du Karabakh et qu’il espérait que les soldats de maintien de la paix russes agiraient pour stabiliser la situation.

« L’UE condamne l’escalade militaire le long de la ligne de contact et dans d’autres endroits du Karabakh. Nous appelons à la cessation immédiate des hostilités et à l’Azerbaïdjan à mettre fin à ses activités militaires. » Déclaration de @JosepBorrellF sur l’escalade militaire en 🇦🇿⤵️https://t.co/vM4zIM05Wp —@eu_eeas

L’Union européenne a condamné mardi l’escalade militaire au Karabakh et a appelé l’Azerbaïdjan à mettre fin à ses activités militaires actuelles, a déclaré le chef de la politique étrangère du bloc, Josep Borrell, dans un communiqué.

Le ministère français des Affaires étrangères a déclaré mardi qu’aucun prétexte ne pouvait justifier l’opération militaire lancée par l’Azerbaïdjan au Haut-Karabakh, ajoutant qu’il appelait à une réunion immédiate du Conseil de sécurité des Nations Unies suite à la décision de Bakou.

Un haut responsable du Département d’État américain s’adressant à Reuters sous couvert d’anonymat a déclaré qu’un engagement diplomatique était en cours sur les tensions entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, ajoutant que le secrétaire d’État américain Antony Blinken serait probablement impliqué.