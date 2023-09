L’Azerbaïdjan arrête l’ancien chef du gouvernement séparatiste après avoir reconquis le Haut-Karabakh

EREVAN, Arménie (AP) — L’Azerbaïdjan a déclaré avoir arrêté mercredi l’ancien chef du gouvernement séparatiste du Haut-Karabakh alors qu’il tentait de passer en Arménie, à la suite du blitz de 24 heures mené par l’Azerbaïdjan la semaine dernière pour reprendre le contrôle de l’enclave.

L’arrestation de Ruben Vardanyan a été annoncée par les services des gardes-frontières azerbaïdjanais. Cela semble refléter l’intention de l’Azerbaïdjan d’imposer rapidement et avec force son emprise sur la région après l’offensive militaire qui a provoqué un exode rapide de dizaines de milliers d’Arméniens de souche.

Vardanyan, un homme d’affaires milliardaire qui a fait fortune en Russie où il possédait une grande banque d’investissement, a déménagé au Haut-Karabakh en 2022 et a dirigé le gouvernement régional pendant plusieurs mois avant de démissionner plus tôt cette année.

Le service des gardes-frontières azerbaïdjanais a déclaré que Vardanyan avait été escorté jusqu’à Bakou, la capitale du pays, et remis aux « organismes d’État compétents » qui décideront de son sort. Il a publié une photo de Vardanyan détenu par deux gardes-frontières à côté d’un hélicoptère.

Mercredi également, le ministère azerbaïdjanais de la Santé a déclaré qu’un total de 192 soldats azerbaïdjanais avaient été tués et 511 blessés lors de l’offensive au Haut-Karabakh. Un civil azéri est également mort dans les hostilités, a indiqué le ministère.

Les responsables du Haut-Karabakh ont déclaré plus tôt qu’au moins 200 personnes, dont 10 civils, avaient été tuées et plus de 400 blessées dans les combats.

Les bombardements azerbaïdjanais de 24 heures impliquant de l’artillerie lourde, des lance-roquettes et des drones ont contraint les autorités séparatistes à accepter de déposer les armes et de s’asseoir pour des négociations sur la « réintégration » du Haut-Karabakh à l’Azerbaïdjan.

L’Azerbaïdjan et les responsables séparatistes ont depuis tenu deux séries de pourparlers, mais aucun détail n’a été fourni et les perspectives de « réintégration » de la population arménienne du Haut-Karabakh dans ce pays majoritairement musulman restent floues.

Malgré les promesses de l’Azerbaïdjan de respecter les droits des habitants de la région, ceux-ci se sont précipités pour fuir la région en masse, craignant des représailles.

Plus de 47 000 personnes, soit près de 40 % des 120 000 habitants du Haut-Karabagh, ont quitté la région pour l’Arménie mercredi en début d’après-midi, selon les autorités arméniennes.

Des embouteillages de plusieurs heures ont été signalés mardi sur la route menant au Haut-Karabagh alors que les habitants se dépêchaient de partir, craignant que l’Azerbaïdjan ne ferme la seule route menant à l’Arménie.

L’explosion de lundi dans une station-service près de Stepanakert, la capitale de la région, où les gens faisaient la queue pour faire le plein de leur voiture avant de partir pour l’Arménie, a tué au moins 68 personnes, selon le médiateur des droits humains du Haut-Karabagh, Gegham Stepanyan. 290 autres personnes ont été blessées et 105 personnes au total étaient portées disparues mardi soir, a-t-il indiqué.

L’explosion massive a exacerbé les pénuries de carburant déjà désastreuses.

Tatev Mirzoyan, une citoyenne de 27 ans de Stepanakert, capitale régionale du Haut-Karabakh, arrivée dans la ville arménienne de Goris avec sa famille après 28 heures de route, a déclaré qu’ils avaient utilisé du carburant qu’ils avaient caché en cas d’urgence.

« Nous étions sept dans une petite voiture », a-t-elle déclaré. « Ce fut un voyage horrible car les gens sont paniqués et nerveux. »

Mirzoyan a déclaré qu’elle et sa famille envisageaient de rester avec sa sœur qui vit à Erevan, ajoutant qu’elle ne voulait pas penser à l’avenir pour le moment.

Certains de ses proches sont toujours à la recherche de carburant pour quitter le Haut-Karabakh, a-t-elle ajouté. « Ma cousine est toujours assiégée à Martouni, elle attend d’être emmenée à Stepanakert, et après cela, nous réfléchirons à la marche à suivre. »

L’attaque rapide de l’Azerbaïdjan fait suite à un blocus de neuf mois de la route reliant le Haut-Karabakh à l’Arménie. L’Arménie a accusé la fermeture de priver les résidents du Haut-Karabakh d’approvisionnements alimentaires et de carburant de base, tandis que l’Azerbaïdjan a répliqué en alléguant que le gouvernement arménien utilisait la route pour l’extraction de minéraux et les expéditions illicites d’armes aux forces séparatistes de la région.

Le Haut-Karabakh était une région autonome de l’Azerbaïdjan à l’époque soviétique et est passé sous le contrôle des forces de souche arménienne soutenues par l’armée arménienne au cours d’une guerre séparatiste de six ans qui a commencé dans les dernières années de l’Union soviétique et s’est terminée en 1994.

L’Azerbaïdjan a regagné des territoires substantiels, y compris des parties du Haut-Karabakh, au cours d’une guerre de six semaines avec l’Arménie en 2020 qui s’est terminée par une trêve négociée par Moscou et le déploiement de 2 000 soldats de maintien de la paix russes pour surveiller la région.

La Russie, qui est le principal sponsor et allié de l’Arménie depuis l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, a également cherché à maintenir des liens chaleureux avec l’Azerbaïdjan. Mais l’influence de Moscou dans la région s’est rapidement estompée à mesure que la guerre russe contre l’Ukraine a détourné les ressources de Moscou et l’a rendue de plus en plus dépendante du principal allié de l’Azerbaïdjan, la Turquie.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a refusé de commenter l’arrestation de Vardanyan, qui a renoncé à sa citoyenneté russe après avoir déménagé au Haut-Karabakh.

les rédacteurs d’Associated Press Gaiane Yenokian à Erevan, en Arménie ; Siranush Sargsyan à Stepanakert, Haut-Karabakh ; et Aida Sultanova à Londres ont contribué à ce rapport.

Avet Demourian, Associated Press