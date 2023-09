L’Azerbaïdjan annonce une « opération antiterroriste » ciblant les positions militaires arméniennes

L’Azerbaïdjan a annoncé mardi une « opération antiterroriste » visant les positions militaires arméniennes.

Un communiqué du ministère azerbaïdjanais de la Défense indique que l’opération a commencé quelques heures après la mort de quatre soldats et de deux civils dans l’explosion de mines terrestres dans la région du Haut-Karabakh.

Le ministère n’a pas donné de détails dans l’immédiat, mais a déclaré que « les positions sur la ligne de front et les postes de tir en profondeur et à long terme des formations des forces armées arméniennes, ainsi que les moyens de combat et les installations militaires sont neutralisés par des armes de haute précision. »

CECI EST UNE DERNIÈRE MISE À JOUR. L’histoire antérieure d’AP suit ci-dessous.

Les autorités azerbaïdjanaises affirment que quatre soldats et deux ouvriers routiers civils ont été tués mardi dans l’explosion de mines terrestres imputables à des saboteurs arméniens.

Les explosions ont eu lieu dans le Haut-Karabakh, une région de l’Azerbaïdjan en partie sous le contrôle des forces de souche arménienne.

Un communiqué du ministère azerbaïdjanais de l’Intérieur, des services de sécurité de l’État et du procureur général a indiqué que deux employés du département des routes étaient morts avant l’aube lorsque leur véhicule avait explosé dans une mine et qu’un camion rempli de soldats répondant à l’incident avait heurté une autre mine, tuant quatre personnes.

Le Haut-Karabakh et d’importants territoires environnants étaient sous contrôle ethnique arménien depuis la fin d’une guerre séparatiste en 1994, mais l’Azerbaïdjan a récupéré les territoires et certaines parties du Haut-Karabakh lui-même au cours d’une guerre de six semaines en 2020. Cette guerre s’est terminée par un armistice qui a placé un contingent russe de casques bleus au Haut-Karabagh.

Cependant, l’Azerbaïdjan affirme que l’Arménie a depuis lors introduit clandestinement des armes. Ces réclamations ont conduit au blocus de la route reliant le Haut-Karabakh à l’Arménie, provoquant de graves pénuries de nourriture et de médicaments dans la région.

Les expéditions de farine et de fournitures médicales de la Croix-Rouge sont arrivées au Haut-Karabakh lundi, mais les tensions dans la région restent vives.

The Associated Press