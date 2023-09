L’Azerbaïdjan affirme qu’un accord a été conclu pour mettre fin aux combats au Haut-Karabakh

Commentez cette histoire Commentaire

RIGA, Lettonie — L’Azerbaïdjan a annoncé mercredi qu’il avait mis fin à une attaque militaire majeure contre l’enclave du Haut-Karabakh, peuplée d’Arméniens, après avoir obtenu gain de cause dans sa principale revendication visant à démanteler une armée régionale alignée sur l’Arménie. L’Azerbaïdjan a reconquis son territoire dans la région contestée au cours d’une brève guerre en 2020. Bakou avait perdu le contrôle de ce territoire lors d’une guerre avec l’Arménie à la fin des années 1980 et au début des années 1990. En 1991, les habitants arméniens de la région ont formé un État séparatiste, comprenant un gouvernement et une armée.

Le cessez-le-feu, entré en vigueur mercredi à 13 heures, semblait initialement tenir largement, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan faisant état d’une « forte diminution » des hostilités.

Les dirigeants azerbaïdjanais et arméniens ont conclu un accord de cessez-le-feu concernant la région contestée du Haut-Karabakh le 20 septembre, après une journée d’attaques. (Vidéo : Naomi Schanen/The Washington Post)

Bakou a lancé mardi une nouvelle attaque, exigeant la dissolution du gouvernement non reconnu du Haut-Karabakh et de ses forces armées ainsi que le retrait des forces arméniennes, dans le but de réaffirmer le contrôle de la région montagneuse. L’Arménie a nié la présence de ses forces sur place.

Si le cessez-le-feu est maintenu, il pourrait éviter un nouveau conflit sanglant dans une région fragile et stratégiquement importante pour l’Occident, la Russie et la Turquie, étant donné les réserves de pétrole et de gaz de l’Azerbaïdjan, qui ont pris de plus en plus d’importance à mesure que les pays occidentaux ont réduit leur dépendance. sur l’énergie russe.

Lors de la première guerre du Karabakh, lorsque l’Arménie a pris le contrôle du Haut-Karabakh et de plusieurs autres régions de l’Azerbaïdjan, plus d’un demi-million d’Azerbaïdjanais ont été déplacés, ce qui a constitué une défaite humiliante pour Bakou.

Au cours d’une guerre de 44 jours en 2020, l’Azerbaïdjan a reconquis la majeure partie de son territoire perdu. Moscou a ensuite négocié une trêve et déployé des soldats de maintien de la paix russes pour protéger la population arménienne de la région.

Le gouvernement du Haut-Karabagh a publié mercredi un communiqué affirmant qu’il avait accepté l’accord de cessez-le-feu proposé par le commandement de la mission russe de maintien de la paix dans la région parce que la communauté internationale n’avait pas réussi « à arrêter la guerre et à résoudre la situation ». Dans le communiqué, il n’a pas détaillé les conditions du cessez-le-feu.

Mais le succès du cessez-le-feu pourrait dépendre des négociations de jeudi sur la réintégration complète de la région et de sa population en Azerbaïdjan, exposées mercredi par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

Un communiqué du bureau d’Aliyev indique que des responsables azerbaïdjanais s’entretiendront jeudi avec des représentants du Haut-Karabakh dans la ville azerbaïdjanaise de Yevlakh, à l’ouest de Bakou, sur la réintégration de la région « sur la base de la Constitution de la République d’Azerbaïdjan et de ses lois ».

Des combats éclatent entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie au Haut-Karabagh

Soulignant les attentes de Bakou concernant les pourparlers, le conseiller présidentiel azerbaïdjanais Hikmat Hajiyev a déclaré que les structures gouvernementales azerbaïdjanaises seraient réintroduites au Haut-Karabakh et que les forces militaires locales devraient rendre les armes.

Depuis la guerre de 2020, le gouvernement du Haut-Karabakh, connu par la population arménienne locale sous le nom d’Artsakh, et ses unités armées ont continué à opérer. Un accord de paix durable visant à intégrer la région ethnique arménienne à l’Azerbaïdjan s’est révélé insaisissable.

Pashinyan, le Premier ministre arménien, a reconnu en mai que la région faisait partie du territoire azerbaïdjanais et il s’est concentré sur l’obtention de garanties de sécurité pour les résidents arméniens qui y résident.

La Russie, qui entretient des liens avec l’Arménie et l’Azerbaïdjan, a cherché à conserver son rôle d’artisan de la paix.

Mais le rôle de Moscou dans l’élaboration d’un accord de paix durable a rencontré peu de succès, et les soldats de maintien de la paix russes n’ont pas réussi à empêcher pendant neuf mois le blocus azerbaïdjanais de la seule route reliant l’Arménie au Haut-Karabakh, conduisant à une crise humanitaire.

Alors que l’Azerbaïdjan poursuivait son attaque avant le cessez-le-feu de mercredi, les soldats de la paix russes ont évacué plus de 2 000 Arméniens des zones proches des combats, les emmenant vers la base des soldats de la paix russes dans la région, selon vidéo diffusé sur le média arménien Alpha News.

Un certain nombre de militaires russes ont été tués lorsque leur véhicule a été touché par des tirs d’armes légères près de Canyataq, a annoncé mercredi le ministère russe de la Défense. Il n’a donné aucun détail sur le nombre de personnes tuées.

Mardi, le ministère arménien des Affaires étrangères a déclaré que Bakou avait « déclenché une autre agression à grande échelle contre la population du Haut-Karabakh, dans le but de mener à bien sa politique de nettoyage ethnique ».

Mais Pashinyan a déclaré mardi que l’Arménie ne se laisserait pas entraîner dans le nouveau conflit militaire, déclenchant des manifestations de colère dans la capitale arménienne, Erevan, contre le gouvernement Pashinyan et contre la Russie, tous deux perçus par les manifestants comme une trahison des Arméniens du Haut-Karabagh.

Mercredi, au milieu de nouvelles manifestations à Erevan contre le cessez-le-feu, Pashinyan a déclaré que l’Arménie ne faisait pas partie de l’accord de cessez-le-feu entre le Haut-Karabakh et l’Azerbaïdjan.

Depuis décembre, Bakou a mis à rude épreuve la population du Haut-Karabakh et accru la pression sur son gouvernement en imposant un blocus sur la route longeant le corridor de Lachin, la seule route reliant le Haut-Karabakh à l’Arménie.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement du Haut-Karabakh a accepté d’ouvrir une liaison routière directe entre le territoire azerbaïdjanais détenu par Bakou et la région pour la première fois depuis des décennies, en échange de la réouverture de la route du couloir de Lachin. Lundi, le Comité international de la Croix-Rouge a acheminé de l’aide humanitaire via les deux routes.

Le conflit du Haut-Karabakh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, expliqué

En renouvelant son attaque militaire contre le Haut-Karabakh mardi, Aliyev semble avoir vu une opportunité dans la distraction de Moscou avec sa guerre contre l’Ukraine et dans l’importance croissante de Bakou en tant que source d’énergie pour l’Occident.

Ces nouvelles attaques ont cependant été largement condamnées par les dirigeants occidentaux, qui ont appelé à la fin immédiate des opérations militaires de Bakou – malgré le soutien international de longue date aux revendications territoriales de l’Azerbaïdjan sur les enclaves séparatistes.

Les forces azerbaïdjanaises ont affirmé avoir réalisé une percée militaire rapide lors des derniers combats, affirmant avoir pris le contrôle de plus de 90 positions de combat arméniennes. Ces affirmations n’ont pas pu être vérifiées.

Cependant, le gouvernement du Haut-Karabakh a confirmé mercredi dans un communiqué que l’Azerbaïdjan avait réussi à percer les défenses du Haut-Karabakh dans plusieurs régions, prenant le contrôle d’un certain nombre de positions et de routes stratégiques. Il indique que les forces azerbaïdjanaises, « plusieurs fois supérieures en effectifs et en équipement militaire », ont infligé de « lourdes pertes » aux forces du Haut-Karabakh.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les soldats russes du maintien de la paix travaillaient avec toutes les parties au conflit.

« Nos soldats de la paix travaillent très activement avec toutes les parties impliquées dans le conflit. Ils font tout leur possible pour protéger la population civile », a-t-il déclaré mercredi lors de sa rencontre avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi à Moscou.