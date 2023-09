L’Azerbaïdjan affirme que ses forces ont franchi les lignes arméniennes au Karabakh, les séparatistes disent 80 morts

L’Azerbaïdjan a déclaré avoir franchi une ligne de contrôle détenue par des groupes arméniens au Haut-Karabakh.

Le pays a lancé ce qu’il appelle une action antiterroriste, faisant appel à des armes lourdes.

La région est reconnue comme azerbaïdjanaise, mais est contrôlée par un groupe ethnique arménien dissident.

Les forces azerbaïdjanaises ont franchi en plusieurs endroits une ligne de contact avec les forces arméniennes au Haut-Karabakh et sont déterminées à atteindre leurs objectifs stratégiques, a déclaré mardi à Reuters Hikmet Hajiyev, conseiller en politique étrangère du président Ilham Aliyev.

Hajiyev s’exprimait après que son pays a lancé une action militaire au Karabakh, une région montagneuse internationalement reconnue comme azerbaïdjanaise, dont une partie est dirigée par des Arméniens séparatistes qui disent que c’est leur patrie ancestrale.

L’Arménie a nié mardi avoir des forces dans la région. Cependant, de nombreux Arméniens se sont par le passé portés volontaires pour combattre pour le Haut-Karabakh.

Hajiyev, a déclaré que Bakou ne serait prêt à parler aux Arméniens du Karabakh qu’une fois qu’ils auraient hissé le drapeau blanc et désarmé. Il a déclaré que l’Azerbaïdjan n’avait aucun objectif militaire en Arménie voisine.

« L’intention de l’Azerbaïdjan est de fermer un chapitre d’animosité et de confrontation », a-t-il déclaré. « Assez, c’est assez. Nous ne pouvons plus tolérer la présence sur notre territoire de telles forces armées et d’une structure qui, quotidiennement, met en cause la sécurité et la souveraineté de l’Azerbaïdjan. »

Il a déclaré que Bakou estimait que ce qu’il appelait son action antiterroriste permettrait d’atteindre son objectif stratégique consistant à assurer la pleine souveraineté sur son territoire.

Les séparatistes ont déclaré qu’il y avait eu des morts parmi les civils.

« Il y a 80 blessés… dont, selon les données préliminaires, 15 civils. Malheureusement, cinq décès ont été enregistrés », a annoncé un portail d’information officiel séparatiste, précisant que parmi les victimes figuraient des femmes, des personnes âgées et des enfants.

Le groupe a également déclaré que les forces azerbaïdjanaises utilisaient de l’artillerie et des roquettes, ainsi que des drones d’attaque.

Reportage supplémentaire de l’AFP