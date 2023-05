L’AZ Alkmaar émet 43 interdictions de stade suite à l’attaque des fans contre les familles des joueurs de West Ham

Les supporters de l’AZ Alkmaar ont attaqué les familles des joueurs de West Ham suite à leur défaite contre le club anglais (Twitter)

Les fans de Hooded AZ ont tenté de prendre d’assaut la zone réservée aux amis et à la famille des joueurs et de la direction de West Ham après le match du 19 mai. La violence a éclaté après que le but de Pablo Fornals dans le temps d’arrêt a scellé une victoire 1-0 qui a réservé le premier des Hammers. Finale européenne depuis 47 ans