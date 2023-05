L’AZ Alkmaar condamne les supporters qui ont attaqué les fans de West Ham

L’entraîneur et les joueurs du club néerlandais de l’AZ Alkmaar ont condamné des sections de leur propre soutien qui ont attaqué la famille et les amis de l’équipe de West Ham United célébrant leur succès lors de la demi-finale de la Ligue de conférence Europa jeudi.

Les supporters locaux ont franchi une clôture et ont attaqué le contingent de West Ham assis dans une section réservée derrière la pirogue de leur propre équipe au stade AZ.

Une bagarre s’est ensuivie au cours de laquelle des joueurs de West Ham, dont le capitaine Declan Rice, Michail Antonio, Said Benrahma, Aaron Cresswell et Flynn Downes, ont tenté d’intervenir, plusieurs courant au secours de proches.

Le manager de West Ham, David Moyes, dont le père de 87 ans, David Sr., était présent au match, a déclaré qu’il s’inquiétait pour la sécurité de sa famille, bien qu’aucune blessure n’ait été signalée.

« Je ne peux pas expliquer ce qui s’est passé et pourquoi c’est arrivé », a déclaré Moyes. « Je peux seulement dire que les joueurs étaient impliqués parce que c’était la section famille et la plupart de leur famille et amis étaient là-dedans. C’était probablement la raison du réaction. »

«Ce que nous ne voulons pas faire, c’est en aucune façon gâcher la nuit parce que ce n’étaient certainement pas les supporters de West Ham qui cherchaient des ennuis. J’espère qu’ils vont se pencher là-dessus », avait déclaré Moyes.

La police néerlandaise a déclaré vendredi à l’agence de presse ANP qu’elle n’avait encore procédé à aucune arrestation, mais qu’elle examinerait les images pour voir s’il y avait une responsabilité pénale qui pourrait justifier une arrestation.

Il y a également eu des incidents à l’extérieur du stade, notamment autour de la gare d’Alkmaar, a indiqué la police.

« C’est embêtant, ça n’appartient pas à notre stade. De préférence dans aucun stade », a déclaré l’entraîneur de l’AZ Pascal Jansen, dont l’équipe a perdu 1-0 jeudi alors que West Ham a remporté une victoire cumulée 3-1 pour atteindre la finale contre la Fiorentina à Prague le 7 juin.

« J’ai honte. Vous devez contrôler vos émotions, même lors d’une nuit avec une défaite. »

Le défenseur Pantelis Hatzidiakos faisait partie de plusieurs joueurs de l’AZ qui ont dénoncé la violence lors d’entretiens d’après-match.

« Je pense que c’est triste ce qui s’est passé. Ma famille était là-haut. J’ai été en contact avec eux et ma petite amie a dit qu’ils tremblaient », a-t-il déclaré à la télévision néerlandaise.

« Je ne les appelle même pas supporters. Restez à la maison si vous avez de telles intentions.

« Une si belle soirée, une si bonne ambiance, j’ai vraiment apprécié jusqu’au coup de sifflet final. Ce qui s’est passé ensuite, je le trouve très triste et dommage.

La police et les stewards sont rapidement arrivés sur les lieux pour éviter de nouveaux affrontements et le calme est revenu au bout de 10 minutes.

Il y a eu un incident similaire à Londres la semaine dernière lorsque des supporters de l’AZ, dont la famille de l’entraîneur Jansen, ont été abordés par des supporters de West Ham après avoir célébré le but marqué par le club néerlandais en première mi-temps du match aller.

(Avec les contributions des agences)