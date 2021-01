Layshia Clarendon se sent euphorique après avoir subi une opération chirurgicale pour retirer ses seins.

La star de la WNBA, qui s’identifie comme trans et non binaire, a pris Instagram le 29 janvier pour partager le profond impact émotionnel que la chirurgie a eu sur eux. Le garde New York Liberty a partagé une photo d’eux-mêmes assis sur un lit d’hôpital sans chemise, écrivant dans la légende: « Le 13 janvier à 10h, j’ai serré ma femme dans mes bras devant mon cabinet, je suis entré et j’ai pris une profonde inspiration … Le jour était enfin arrivé. Le jour où j’ai eu la chirurgie Top !!!!!!! «

Layshia, qui l’année dernière a été nommée l’un des 50 héros LGBTQ + luttant pour l’égalité par Queerty magazine, a poursuivi: « Il est difficile de mettre des mots sur la sensation de voir ma poitrine pour la première fois sans seins, de voir ma poitrine comme je l’ai toujours vue et de ressentir un sentiment d’euphorie de genre par opposition à une dysphorie de genre. . »