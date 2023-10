Layla Moran accepte les excuses de Richard Madeley et déclare que le commentaire de Gaza était une « ignorance »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Une députée libérale démocrate qui a de la famille élargie à Gaza a déclaré qu’elle avait accepté les excuses du présentateur d’ITV, Richard Madeley, après avoir demandé s’il y avait « des nouvelles dans la rue » avant l’attaque du Hamas.

Layla Moran a déclaré qu’elle avait réfléchi à la question lors de l’émission de mardi Bonjour la Grande-Bretagne Le programme est venu d’un « lieu d’ignorance » mais n’a pas été demandé par méchanceté.

Un porte-parole de l’émission ITV a déclaré que M. Madeley était « désolé d’avoir contrarié les téléspectateurs » avec sa ligne de questions lors de sa conversation avec le porte-parole des affaires étrangères des libéraux-démocrates.

Ils ont déclaré que la présentatrice de télévision « ne voulait pas laisser entendre qu’elle ou sa famille aurait pu avoir une quelconque connaissance préalable des attaques ».

Mme Moran, interrogée sur l’interview de GMB lors d’une apparition dans l’émission Politics Hub de Sky News mercredi, a déclaré : « Je pense que mon visage à l’époque avait l’air plutôt déconcerté. »

« Écoutez, la conversation dans son ensemble au cours de l’entretien de 15 minutes a été importante. Nous avons regardé comment nous sommes arrivés ici, où nous allons. Je n’ai pas eu l’impression et je n’ai pas l’impression que cela vienne d’un lieu de méchanceté. Je pense que cela vient franchement d’un lieu d’ignorance peut-être.

Mme Moran a déclaré : « Cela nous rappelle peut-être que dans ce conflit, qui est compliqué – il ne s’agit pas d’un coup sûr comme l’était la Russie et l’Ukraine – il a une longue histoire qui doit être comprise et qui a un contexte important dans la région plus large qui doit être comprise.

Elle a ajouté : « J’ai accepté ses excuses. L’essentiel est que je ne veux pas que cela détourne l’attention de ces grands problèmes.»

Mme Moran a parlé lundi au Parlement de sa famille élargie – composée de Palestiniens chrétiens vivant dans la ville de Gaza – dont la maison a été bombardée par les Forces de défense israéliennes (FDI), qui vit dans une église et qui est « trop vieille » pour fuir les 25 milles. bande.

Layla Moran a de la famille vivant dans la ville de Gaza (Archives PA)

Au cours de son entretien avec GMB, la porte-parole des Affaires étrangères des Lib Dem a parlé plus en détail des conditions à Gaza sous le siège israélien, qui a empêché la nourriture, l’eau et d’autres fournitures essentielles d’atteindre les Palestiniens.

Plus tard dans la discussion, Madeley a demandé à Mme Moran : « Avec vos relations familiales à Gaza, aviez-vous une idée de ce qui allait se passer il y a 10 jours, il y a deux semaines ? Y a-t-il eu des nouvelles dans la rue ?

Interloquée, Mme Moran a répondu : « Pas ça, pas ça. Je pense que tout le monde… tout le monde a été surpris, tout d’abord, en partie par le timing, la sophistication (et) la manière dont cela s’est produit.

« C’est un cycle de violence et chaque fois qu’il y a un cycle de violence, je crains désormais que cela ne radicalise une autre génération, de tous côtés. »

Les critiques ont ensuite été nombreuses sur les réseaux sociaux. Peter Grant, député SNP de Glenrothes et Central Fife, a déclaré : « Cher Dieu. Richard Madeley tente de suggérer que les Palestiniens innocents de Gaza et du Royaume-Uni étaient au courant du massacre prévu en Israël et n’ont rien fait. »

L’indépendant Il semblerait que Mme Moran ait suggéré à GMB de réapparaître dans l’émission.