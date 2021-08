Layla Banaras s’ouvre sur les rêves de l’Angleterre et de Birmingham pendant le Mois du patrimoine sud-asiatique | Actualités footballistiques

La perspective de l’académie de Birmingham City, Layla Banaras, a déclaré que le rêve restait de jouer pour les Blues et l’Angleterre.

Carla Ward, ancienne directrice de Birmingham Women, a décrit Banaras comme un jeune exceptionnel. La saison dernière, elle a produit un guide nutritionnel et un planificateur de repas pour mieux préparer les athlètes musulmans au jeûne pendant le Ramadan.

Le défenseur du ballon de 15 ans, dont la mère est anglaise et le père est pakistanais, a commencé à jouer à Solihull Moors avant d’avoir l’opportunité de s’entraîner avec Birmingham.

S’ouvrant sur son parcours dans le jeu dans une vidéo FA publiée pour coïncider avec Mois du patrimoine sud-asiatique, Banaras a déclaré: « Les Blues font des séances de coaching tous les vendredis, et deux semaines plus tard, ils m’ont demandé si je voulais signer.

« Au début. J’ai dit que j’y réfléchirais. J’ai fait quelques pas et je suis revenu en arrière et je me suis dit non, je signerai. [Looking back] Je ne pouvais pas le croire. C’est l’équipe que toute ma famille soutient, et genre, ils voulaient me signer !

« C’est mon rêve, depuis que je suis petit, de jouer pour l’Angleterre et la première équipe de Birmingham. Je veux juste réaliser ce rêve. »

















La joueuse des moins de 16 ans de Birmingham Layla Banaras a travaillé avec son club pour créer un plan de nutrition dédié jusqu'à la fin du Ramadan





Banaras est l’un des nombreux acteurs ethniquement divers de différents groupes d’âge de l’académie de Birmingham Women, qui adoptent une approche proactive de l’identification des talents féminins dans les Midlands.

« Nous ferons des essais ouverts chaque année en juin où nous publierons des publicités sur les réseaux sociaux, puis les filles et les parents s’inscriront », a déclaré le directeur de l’académie Paul Cowie.

« C’est un engagement énorme [at academy level] pour être honnête. Les filles s’entraînent, surtout les plus jeunes, deux fois par semaine. Les parents font partie intégrante du parcours des filles. Et je ne pense probablement pas que les filles s’en rendent compte jusqu’à ce qu’elles vieillissent. »

















Gareth Southgate salue la pression pour une plus grande représentation asiatique dans le football alors qu'il apparaît aux côtés de Hamza Choudhury de Leicester et de la starlette de Manchester United Zidane Iqbal dans une série de vidéos FA pendant le Mois du patrimoine sud-asiatique



Southgate : Banaras fait croire aux filles sud-asiatiques

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a déclaré que les étoiles montantes comme Banaras donneraient à d’autres filles sud-asiatiques la conviction qu’elles peuvent elles aussi se forger une carrière dans le football féminin.

« Les joueurs révolutionnaires sont si importants », a déclaré l’entraîneur anglais.

« Quand un ou deux joueurs commencent à entrer dans les clubs de Premier League et à la WSL et à enfiler un maillot anglais, là encore, cela ouvre la possibilité.

« Le jeu grandit, et maintenant nous avons des filles asiatiques qui sont sur cette voie. Encore une fois [that sends out a message to] des jeunes filles asiatiques qui regardent, qui vont s’asseoir et penser, OK, pourquoi pas moi ? »

Mishra : Toute la communauté est fière de Jhamat

Un joueur dont Banaras peut s’inspirer est l’international junior anglais Simran Jhamat, dont Sky Sports News a révélé en exclusivité qu’il effectuait un transfert historique vers Bristol City Women après avoir choisi de quitter le Lewes FC à la fin de son contrat.

L’assistante de Charlton Women, Riteesh Mishra, qui est le plus ancien entraîneur britannique d’Asie du Sud dans le football féminin, a déclaré que la femme sikh-pendjabi Jhamat est un porte-drapeau pour les Sud-Asiatiques dans le jeu.

« Je suis content pour elle et fier d’elle qu’elle soit également restée dans cette division », a déclaré Mishra. Sky Nouvelles sportives.

« Le championnat est une division vraiment difficile et elle a un grand potentiel et un pedigree, et quelqu’un à qui j’ai parlé pendant l’intersaison.

« Je suis vraiment fier d’elle et de sa famille qu’elle ait trouvé un bon club où elle puisse continuer son développement. Quelqu’un comme elle est extrêmement important dans le football féminin car elle est un porte-drapeau pour les Sud-Asiatiques qui sont des femmes.

















La dernière recrue de Bristol City Women, Simran Jhamat, espère qu'elle pourra être un modèle pour la prochaine génération de footballeurs britanniques d'Asie du Sud



« Même à notre journée portes ouvertes [at The Valley], j’ai pu voir des familles et des filles de la communauté sud-asiatique.

« S’ils peuvent voir des joueurs comme Simran jouer à ce niveau, cela donne aux jeunes filles la conviction que cela peut être fait, et dans cinq ou six ans, elles pourraient être ce Simran, et elles pourraient être le prochain un pour faire ce pas dans un club professionnel.

« Elle devrait être fière et en tant que personne du même milieu et de la même culture [I can say that] nous sommes tous fiers d’elle. »

Sud-Asiatiques britanniques dans le football

