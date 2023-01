Layla Banaras, 16 ans, de Birmingham City, devient la première femme d’origine sud-asiatique à représenter le Blues à l’ère professionnelle | Nouvelles du football

Layla Banaras, 16 ans, de Birmingham City, est devenue la première femme d’origine sud-asiatique à représenter les Blues à l’ère professionnelle après avoir participé au match nul de la FA Cup féminine de dimanche contre Huddersfield.

La joueuse de 16 ans a été nommée sur le banc de Birmingham pour la première fois de sa carrière lors de l’impressionnante victoire du Barclays Women’s Championship en novembre dernier contre Bristol City à Ashton Gate.

Banaras, qui est à Birmingham depuis l’âge de huit ans, a remplacé les Blues lors de leur victoire 4-0 à St Andrew’s dimanche.

Banaras, un tacle dur, dont la mère est anglaise et le père est pakistanais, est un ancien élève de l’Oasis Academy Hobmoor – et a commencé à jouer au football au Solihull Moors FC.

Banaras, qui peut jouer en défense et au milieu de terrain, a été capitaine de l’équipe de l’académie U16 de Birmingham la saison dernière avant de représenter l’équipe de développement du club à plusieurs reprises.

L’ailier polyvalent a joué les 90 minutes complètes en tant que plus jeune joueur sur le terrain – âgé de seulement 16 ans et 25 jours – lors de la finale de la FA WSL U21 Academy Cup la saison dernière contre Manchester United à St George’s Park, augmentant la clameur pour elle de gagner un appel de la jeunesse anglaise.

Banaras a été décrit comme un jeune exceptionnel par l’ancienne manager des Blues Carla Ward, et a été applaudi l’année dernière après avoir produit un guide nutritionnel et un planificateur de repas pour mieux préparer les athlètes musulmans au jeûne pendant le Ramadan.

L’adolescente, qui a précédemment déclaré qu’elle espérait inspirer d’autres jeunes filles musulmanes à se lancer dans le football, a commencé à développer un programme d’alimentation saine pour les joueurs lorsqu’ils jeûnent après avoir trouvé très peu de conseils pour les joueurs qui s’entraînent pendant le mois sacré du Ramadan.

Bénarès a été acclamée par ses amis, sa famille et ses coéquipières d’hier et d’aujourd’hui lorsqu’elle a participé au relais Queen’s Baton plus tôt cette année avant les Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham.

Le joueur de 16 ans a également participé au lancement du kit de Birmingham City avant la saison, apparaissant aux côtés de Brandon Khela, diplômé de l’académie masculine de la première équipe, alors que les Blues ont adopté leur riche diversité culturelle pour promouvoir leur nouveau strip.

Le milieu de terrain sikh-punjabi Khela a signé des mandats seniors à St Andrew’s plus tôt cet été, devenant le premier sud-asiatique britannique à signer un contrat professionnel avec Birmingham City.

Le groupe officiel de supporters de Birmingham City, Blues 4 All, a depuis pris la rare décision de parrainer Khela après avoir été inspiré par le club de supporters des Punjabi Rams – qui Sky Sports Nouvelles ont révélé qu’ils prolongeaient leur parrainage de l’ailier Kira Rai de Derby County Women pour une cinquième saison.

Blues 4 All président Micky Singh (à droite) et son fils Bik (crédit : Roy Smiljanic)





S’adressant exclusivement à Sky Sports Nouvelles En octobre, le président de Blues 4 All, Micky Singh, a déclaré: “Je soutiens les Blues depuis plus de 60 ans et j’ai attendu très longtemps pour voir un enfant punjabi monter dans les rangs ici au Birmingham City Football Club.

“Brandon est un joueur avec beaucoup de potentiel et n’est que l’un des rares jeunes d’origine sud-asiatique à essayer de percer.

“C’est un énorme mérite pour les Blues, qui soutiennent les talents malgré la réponse douloureusement lente du football pour lutter contre la sous-représentation sud-asiatique dans le football professionnel masculin et féminin.”

