L’ayatollah Khamenei d’Iran célèbre le nouvel an en faisant l’éloge de Soleimani et des terroristes

Le chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a célébré la nouvelle année en louant le général tué Qassem Soleimani, tué par une frappe aérienne américaine il y a près de trois ans et responsable de la mort de centaines de militaires et alliés américains.

Khamenei a également salué Esmail Qaani, le remplaçant de Soleimani à la tête de la Force Quds du Corps des gardiens de la révolution islamique, qui a été désignée par les États-Unis comme une organisation terroriste étrangère en 2019.

“Le martyr Soleimani a donné une nouvelle vie au Front de la Résistance. Son soutien matériel, spirituel et moral a protégé, fortifié et ravivé ce phénomène éternel et croissant de” Résistance “contre le régime sioniste, l’influence des États-Unis et contre d’autres États arrogants, », a tweeté Khamenei dimanche.

IRAN : « BIDEN NE PEUT PAS IGNORER LES PROTESTATIONS, LES EXÉCUTIONS » ALORS QUE LE RÉGIME VISE LES ARMES NUCLÉAIRES AU MILIEU DE LA PAUSE ATOMIQUE

En tant que chef de la Force Quds, Soleimani a supervisé les forces par procuration de l’Iran à l’étranger, telles que le Hezbollah au Liban et les milices armées en Irak, en Syrie et au Yémen.

Une frappe aérienne américaine a tué Soleimani alors qu’il quittait l’aéroport international de Bagdad le 3 janvier 2020. L’ancien vice-président Mike Pence a déclaré à l’époque que Soleimani était “directement responsable de la mort de 603 militaires américains”, notant qu’il avait fourni des armes de pointe et formation aux insurgés irakiens qui ont attaqué les forces américaines et leurs alliés.

L’Iran est au milieu des plus grandes manifestations depuis des années à la suite de la mort de Mahsa Amini, 22 ans, décédée en septembre après avoir été placée en garde à vue par la soi-disant police des mœurs du régime pour ne pas avoir porté de hijab.

Khameini a fait l’éloge des membres du Basij, l’aile paramilitaire du CGRI qui a réprimé les manifestations, et a imputé le soulèvement aux États-Unis

“Cette émeute était planifiée”, a déclaré Khameini en octobre. “Ces émeutes et insécurités ont été conçues par l’Amérique et le régime sioniste, et leurs employés.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.