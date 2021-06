L’ayatollah Ali Khamenei recevra un vaccin de fabrication iranienne dans les prochains jours – chef de l’académie de médecine

Alireza Marandi, directeur de l’Académie iranienne des sciences médicales, a déclaré à khamenei.ir que Khamenei recevra dans les prochains jours le vaccin COVIran Barakat, qui a été développé par la société d’État Shifa Pharmed.

Marandi a déclaré que Khamenei ne voulait pas sauter son tour et n’avait accepté de recevoir qu’un vaccin local.

C’est pourquoi, lorsque la vaccination de nos compatriotes de plus de 80 ans a commencé, [Khamenei] a refusé de recevoir le vaccin étranger et a attendu le vaccin iranien.

Dr Marandi : L’imam Khamenei avait posé 2 conditions pour recevoir #Vaccin contre le covid:1. Il ne sera pas vacciné hors tour.2. Il ne recevra qu’un #vaccin iranien.Comme la vaccination de toutes les personnes de plus de 80 ans dans le pays est terminée, il recevra le vaccin dans les prochains jours. – Khamenei.ir (@khamenei_ir) 23 juin 2021

Khamenei a interdit l’importation de vaccins fabriqués par les États-Unis et le Royaume-Uni plus tôt cette année, invoquant la méfiance envers les deux pays. La République islamique a finalement autorisé l’utilisation du Sputnik V de fabrication russe et du Covaxin de fabrication indienne, ainsi que du vaccin AstraZeneca/Oxford acheté dans le cadre du programme COVAX.

COVIran a été autorisé à être utilisé d’urgence ce mois-ci. L’agence de presse Mehr a cité Mohammad-Reza Shanesaz, le chef de la Food and Drug Administration iranienne, disant que ceux qui ont reçu une dose d’un vaccin fabriqué à l’étranger peuvent utiliser COVIran comme deuxième dose.

