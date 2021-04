ZTE vient de frapper le marché avec des armes à feu en lançant ses smartphones Axon 30 Series en Chine, mais la société semble avoir de plus grands projets pour sa dernière gamme d’appareils.

Le géant de la technologie a été un acteur de base dans son pays d’origine, la Chine, mais ces derniers mois, la société a également poussé plus fort au niveau international, avec l’intention d’amener l’Axon 30 Ultra aux États-Unis et au-delà.

La série Axon 30 se compose actuellement de l’Ultra et du Pro, avec le président des appareils mobiles de la société, Ni Fei, promettant un Axon 30 de base – complet avec une caméra frontale sous écran – dans un proche avenir (il a apparemment été retardé par pénuries mondiales de puces).

L’Ultra et le Pro sont tous deux dotés de spécifications de haut niveau – avec un SoC Qualcomm Snapdragon 888 de premier plan au cœur – mais l’Ultra semble intentionnellement conçu pour affronter les produits phares tels que le Samsung Galaxy S21 Ultra et Xiaomi. Mi 11 Ultra, avec sa configuration à quatre caméras arrière et son taux de rafraîchissement très élevé.

L’arrière de l’Axon 30 Ultra dispose d’un 64Mp F/Appareil photo principal 1.6 avec autofocus laser et OIS (stabilisation optique de l’image), un autre appareil photo de 64 mégapixels – cette fois avec un équivalent 35 mm F/Objectif 1.9 – destiné au portrait, un la troisième Capteur 64Mp servant de vivaneau ultra-large et téléobjectif périscopique 8Mp avec OIS, zoom optique 5x et zoom hybride 60x.

L’autre grand point de discussion est l’écran incurvé AMOLED HDR10 + de 6,67 pouces Full HD + du téléphone, qui offre une profondeur de couleur de 10 bits et un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz (avec une fréquence d’échantillonnage tactile de 300 Hz). La configuration d’affichage dynamique de l’Ultra signifie qu’il peut se déplacer entre 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz et 144 Hz au fur et à mesure qu’un utilisateur passe de l’interaction générale au streaming vidéo en passant par les jeux haute fidélité.

Outre l’écran et la caméra, l’Axon 30 Ultra dispose également d’une batterie de 4600 mAh avec une charge filaire rapide de 66 W, de la 5G couplée à une conception d’antenne améliorée, du WiFi 6E et est disponible en quatre couleurs; noir, blanc, marron clair et bleu clair.

Quant au reste du matériel de l’Axon 30 Pro, il se résume à une configuration de caméra arrière quadruple avec seul deux capteurs 64Mp, un affichage à taux de rafraîchissement élevé de 120Hz et une batterie plus petite de 4200mAh avec une charge rapide plus lente de 55W.

En Chine, l’Axon 30 Pro et l’Ultra sont disponibles en pré-commande maintenant et seront mis en vente localement le 19 avril, tandis que les versions mondiales (qui devraient également être disponibles aux États-Unis et au Canada) devraient être lancées en mai. .

Les prix de l’Axon 30 Ultra (avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage) commencent à 4698 CNY ¥ en Chine – équivalent à 525 £ / 600 € / 720 $ US, mais les vrais prix régionaux seront probablement nettement plus élevés lors de la sortie.