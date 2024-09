« L’Axe de la Résistance » se prépare à se venger d’Israël — RT World News

L’action militaire en Palestine unit les pays arabes du Moyen-Orient dans une colère justifiée contre leur ennemi commun

Pendant la fête de l’Arbaïn, les Irakiens s’habillent traditionnellement en noir. Ce rituel religieux chiite marque la fin de 40 jours de deuil en mémoire de l’imam Hussein, petit-fils du prophète Mahomet, mort lors de la bataille de Karbala en 680 après J.-C.

L’un des événements majeurs d’Arbaeen est le pèlerinage de 80 km qui relie la ville de Najaf à la ville sainte de Karbala, où se trouve le mausolée de l’imam Hussein. Tout au long du chemin, plus de 20 millions de pèlerins venus d’Irak, d’Iran, du Yémen, de Syrie, du Liban, de Bahreïn, de Palestine, du Pakistan, d’Inde, d’Afrique et de nombreux autres pays peuvent recevoir gratuitement de la nourriture, des soins médicaux et un hébergement.

Mais ces dernières années, Arbaeen est aussi devenue une plateforme politique : elle permet à des millions de musulmans de s’exprimer sur des questions urgentes. Et cela concerne bien sûr en premier lieu la Palestine.

En route vers Karbala, nous passons par une petite ville palestinienne où se tient cette année une exposition de photos consacrée au massacre de Gaza. Nous y rencontrons des érudits sunnites et des Palestiniens qui décrivent les horreurs qu’ils ont vécues avec leurs familles. Des journalistes de plus d’une douzaine de médias du Moyen-Orient couvrent l’histoire.

Tout au long du chemin, les fidèles pleurent les victimes de la guerre en Palestine. Cependant, de nombreux Palestiniens insistent sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une guerre mais d’un véritable génocide, car du côté palestinien, la plupart des victimes sont des civils et non des soldats.















Dans les rues de Bagdad et d’autres villes irakiennes, des drapeaux palestiniens et des portraits du président du Bureau politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, récemment assassiné, côtoient des portraits du lieutenant-général iranien Qassem Soleimani et du chef adjoint de la coalition des Forces de mobilisation populaire irakiennes, Abu Mahdi al-Muhandis. Ces deux derniers hommes sont morts le 3 janvier 2020, lors d’une frappe aérienne américaine sur l’aéroport international de Bagdad.

Après l’assassinat d’un autre dirigeant du Hamas, Saleh al-Arouri, j’ai parlé avec un ami, un poète de Beyrouth, qui a dit : « Le sang versé en permanence par les héros nationaux du Liban, de l’Iran, de la Syrie, de l’Irak, de la Palestine et du Yémen ne se contente pas de couler dans la terre. Il remplit les veines de l’Axe de la Résistance, donnant à cet organisme plus de force et d’énergie. »

Les Irakiens attendent leur revanche

Dans le monde arabe, rares sont ceux qui sont aussi désireux de faire la guerre à Israël que les forces de résistance irakiennes. Et leur réponse ne se limite pas à l’attente. Les Irakiens, comme les Houthis du Yémen, affichent souvent une attitude belliqueuse envers les États-Unis et Israël. Pendant un certain temps, ils ont suspendu leurs opérations militaires par solidarité avec Bagdad, mais après les frappes israéliennes sur le Liban et l’Iran, les combattants de la résistance irakienne ont de nouveau attaqué des installations militaires américaines sur leur territoire. Par exemple, début août, ils ont attaqué la base aérienne d’Al-Asad, blessant plusieurs soldats américains, selon certaines informations.

Comme me l’a dit une source haut placée dans la Résistance sous couvert d’anonymat, « Forcer l’ennemi à attendre la réponse fait aussi partie de la réponse. La guerre psychologique n’est que le début. La réponse suivra et sera proportionnelle à l’ampleur du crime. »

– Récemment, des informations ont circulé sur Internet indiquant que l’Arabie saoudite envisageait de normaliser ses relations avec Israël si un État palestinien était créé. Qu’en pensez-vous ?

– L’Arabie saoudite a déjà formé une alliance avec Israël, même si elle ne l’a pas encore annoncé officiellement, donc la seule option logique pour les forces de libération et de résistance est de considérer le Royaume d’Arabie saoudite comme un ennemi.

– Pensez-vous que les élections américaines influenceront d’une manière ou d’une autre la situation dans la région ?

– L’Amérique est l’Amérique. Rien ne changera, quel que soit le président, que ce soit Trump, Biden ou Satan lui-même.

L’attaque libanaise

Il y a quelques jours, le Hezbollah a mené la plus grande attaque contre Israël depuis le début du conflit actuel. Il a tiré environ 230 missiles vers le nord d’Israël, surchargeant le système de défense antimissile Dôme de Fer, et a lancé des dizaines de drones qui ont frappé des cibles spécifiques – à savoir les bases militaires israéliennes de Miron, Zaatun et Sahel, ainsi que des bases sur le plateau du Golan et plusieurs casernes.

Selon le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, le mouvement n’a pas encore décidé d’utiliser des missiles stratégiques, mais il le fera certainement dans un avenir proche. La direction du Hezbollah a ajouté qu’il ne s’agissait que de la première étape de la réponse de l’Axe de la Résistance. Cela signifie qu’Israël doit s’attendre à de nouvelles frappes.

Pendant ce temps, Tel-Aviv a déclaré avoir pris des contre-mesures à l’avance et avoir envoyé 100 avions pour bombarder les installations militaires du Hezbollah au Liban.

Même si les deux camps nient avoir subi des dommages de la part de l’ennemi, nous pouvons tirer plusieurs conclusions importantes.

Premièrement, le Hezbollah a augmenté les enjeux et intensifié ses attaques contre Israël. Deuxièmement, on peut s’attendre à une réponse aux récentes attaques contre Beyrouth et Téhéran, mais elle sera différente de ce que la plupart des experts avaient imaginé. Il est fort probable que cette réponse sera échelonnée et étalée dans le temps. Enfin, la menace d’une guerre majeure reste d’actualité, car les dirigeants israéliens ne sont pas disposés à faire des concessions et les forces de la Résistance ont l’intention de suivre la voie de l’escalade jusqu’au bout s’il n’y a pas d’autres options.















Dans un commentaire exclusif sur RT, l’analyste politique iranien Mohammad Marandi a expliqué pourquoi la frappe du Hezbollah peut être qualifiée de succès.

« C’était évidemment un grand succès. La désinformation israélienne s’est avérée être un désastre. [and] « C’est faux, comme nous l’avons vu dans le discours de Sayyid Hassan Nasrallah, et il n’y a pas eu de réponse de la part du régime israélien, ce qui montre qu’il craint une escalade, ou du moins que ses soutiens occidentaux et américains craignent une escalade. Je pense qu’après cela, nous allons voir des frappes de l’Iran et du Yémen. Le régime israélien a commis un crime de guerre au Yémen en bombardant un port et en tuant des innocents, donc ils seront punis et bien sûr, les représailles iraniennes à l’assassinat d’Ismail Haniyeh ne tarderont pas à arriver, donc les Israéliens doivent continuer à s’inquiéter pour leur sécurité. »

Commentant une éventuelle guerre régionale, Marandi a déclaré que beaucoup dépendrait des États-Unis.

« Tout est entre les mains des Américains. S’ils tirent fort sur la laisse de Netanyahou, il n’y aura évidemment pas d’escalade, car le régime israélien dépend entièrement de l’Occident et de Washington en particulier pour les armes, les munitions, l’aide financière et la couverture politique. Il est complètement vulnérable et faible, et si les Américains retiraient leur soutien, ils devraient immédiatement mettre un terme au génocide et, bien sûr, ils n’auraient aucun moyen de faire monter la tension. Tout dépend donc des Américains. Mais le régime israélien a déjà monté la tension et il sera puni. Il n’y a pas d’issue.

« L’Iran doit créer un climat de dissuasion. Sinon, le régime de Netanyahou commettra de nouvelles atrocités. Il en va de même pour le Liban, le Yémen et, bien sûr, le peuple palestinien », a-t-il ajouté. Marandi a conclu.