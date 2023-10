Lawrence Stroll exhorte la F1 à s’en tenir à 10 équipes suite à la candidature d’Andretti

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



David Croft et Craig Slater discutent de la candidature d’Andretti pour rejoindre la grille de F1 et de la raison pour laquelle ils devront convaincre les 10 équipes actuelles qu’ils devraient avoir une place

Le président exécutif d’Aston Martin, Lawrence Stroll, se dit « fermement convaincu » que la Formule 1 devrait rester un championnat à 10 équipes malgré l’approbation de la FIA selon laquelle Andretti deviendrait un 11ème constructeur plus tôt cette semaine.

Stroll a repris Aston Martin en 2020, transformant l’équipe Racing Point en l’une des marques les plus reconnaissables au monde, et affirme que la F1 n’a « jamais été dans un meilleur endroit ».

« Je pense que la F1, en ce moment, le business est en feu, le sport n’a jamais été dans un meilleur état, et je crois que s’il n’est pas cassé, vous n’avez pas besoin de le réparer », a déclaré Stroll.

« Donc, je suis convaincu que cela fonctionne très bien avec 10 équipes en ce moment, et je crois que cela devrait rester ainsi. »

L’équipe américaine Andretti a reçu le feu vert de la FIA pour entrer en Formule 1 en tant que nouvelle 11ème équipe, mais attend maintenant l’approbation des propriétaires de F1.

En janvier, la FIA, l’instance dirigeante du sport, a lancé un processus de candidature pour que de nouvelles équipes souhaitent rejoindre la Formule 1 en 2025, 2026 – lorsque la nouvelle réglementation moteur entrera en vigueur – ou 2027.

L’offre d’Andretti en ferait la première équipe de F1 basée exclusivement aux États-Unis, s’alignant ainsi sur d’autres expansions de F1 sur le marché américain.

Cependant, l’ajout d’une équipe supplémentaire signifierait que les prix en argent seraient davantage divisés.

« Il n’y a jamais eu autant de fans, de spectateurs lors des courses, l’audience est la plus élevée jamais vue. Je continue de constater une croissance substantielle, notamment aux Etats-Unis, qui est le plus grand marché de consommation au monde », a déclaré Stroll.

« Comme vous le savez, nous avons maintenant trois courses aux États-Unis : nous en sommes à notre deuxième année à Miami, nous allons à Las Vegas en novembre.

« Je vois donc d’énormes possibilités de croissance à l’avenir. »

La FIA et la Formule 1, propriété de Liberty Media, qui contrôlent les droits commerciaux du sport, ont toutes deux leur mot à dire sur la question.

La FIA ayant accepté la candidature d’Andretti, leur candidature est désormais renvoyée à la Formule 1 pour examen.

Sports aériens comprend que le point de vue de la F1 sur la question sera purement commercial.

Ils devraient évaluer la candidature d’Andretti pendant plusieurs mois avant de prendre une décision finale sur l’octroi ou non de l’entrée.

« Nous prenons note des conclusions de la FIA concernant les première et deuxième phases de leur processus et allons maintenant procéder à notre propre évaluation des mérites de la candidature restante », a déclaré la F1 dans un communiqué.

Stroll s’exprimait lors de l’annonce du retour d’Aston Martin au Mans.

L’Aston Martin Valkyrie, conçue par l’as de Red Bull Adrian Newey, participera à la célèbre course alors que Stroll cherche encore plus de succès dans ce qu’il appelle la « plus grande hypercar du monde ».

« C’était mon intention lorsque j’ai pris mes fonctions de président exécutif de diriger la Valkyrie car elle a été conçue dans la passion de la vitesse, et avec l’arrivée des nouvelles règles des hypercars au Mans et en WEC (Championnat du Monde d’Endurance), c’était un timing très approprié pour participez et nous le serons pour 2025 à la fois au Mans et en IMSA Series », a-t-il déclaré.

« Quand j’ai pris mes fonctions, l’histoire des courses Aston Martin remonte à il y a 110 ans, nous avons remporté 19 victoires dans notre catégorie au Mans au cours des 20 dernières années.

« Nous allons certainement gagner. Comme tout ce que nous faisons, nous essayons toujours de gagner. »

