Lawrence rallie les Jaguars de 27 pour battre les Chargers 31-30

JACKSONVILLE, Floride (AP) – Trevor Lawrence a suivi quatre interceptions avec quatre passes de touché – l’un des revirements les plus improbables de l’histoire des séries éliminatoires de la NFL – et a rallié les Jaguars de Jacksonville à une victoire 31-30 sur les Chargers de Los Angeles samedi soir.

Lawrence a conçu le parcours gagnant, mis en évidence par la course de 25 verges de Travis Etienne sur un quatrième et un jeu, et a mis les Jaguars en position pour le placement de 36 verges de Riley Patterson lors du dernier jeu. Il a couronné un retour de 27 points, le troisième plus important de l’histoire des séries éliminatoires.

“Vous ne pourriez pas écrire un scénario plus fou”, a déclaré Lawrence. « Nous avons dit dans le vestiaire que c’est un peu comme ça que se passe notre saison. Nous ne sommes jamais hors du combat. … Je suis un peu sans voix, honnêtement, juste pour voir ce que la croyance peut faire et pour voir quand une équipe croit en l’autre ce que vous pouvez accomplir.

Le coup de pied de Patterson est resté à peine à l’intérieur du montant droit et a déclenché une célébration bruyante pour une franchise qui n’avait remporté que quatre matchs les deux années précédentes. Les Jaguars (10-8) ont remporté leur sixième match consécutif et leur cinquième d’affilée à domicile – tous les cinq de façon rétrospective.

Personne n’aurait pu voir celui-ci venir. Peut-être même pas Lawrence. Mais il était la main ferme en charge après une débâcle en première mi-temps. Il a terminé 28 passes sur 47 pour 288 verges, un choc compte tenu de la façon dont il a commencé.

Lawrence était carrément épouvantable pour commencer le premier match éliminatoire de Jacksonville depuis sa défaite lors du match pour le titre de l’AFC en 2017. Il est devenu le troisième quart-arrière de l’ère du Super Bowl à lancer quatre interceptions dans la première moitié d’un match éliminatoire, rejoignant Gary Danielson de Detroit et Craig Morton de Denver.

Mais il a rebondi aussi bien que quiconque dans l’histoire de la NFL.

“Je n’avais pas le choix”, a déclaré Lawrence. « Si nous voulons gagner ce match, en nous creusant un trou comme ça, vous devez marquer beaucoup de points. En faisant cela, votre quarterback doit bien jouer. Donc je n’avais clairement pas le choix.

“Ces gars ont beaucoup trop sacrifié pour que je sois la raison pour laquelle nous perdons une opportunité. C’est ce à quoi je pensais. Je sais que je vais faire les jeux. Je dois juste me remettre sur la bonne voie. Les gars autour de moi faisaient des jeux. Il n’y a pas que moi.

Les Jaguars, qui ont également retourné le ballon lorsqu’un botté de dégagement a touché le casque de Chris Claybrook, sont devenus la première équipe de l’ère du Super Bowl à remporter un match éliminatoire avec un différentiel de rotation de moins cinq ou pire. Les équipes avec ce déficit de chiffre d’affaires avaient été 0-19.

Lawrence a raté tôt et souvent et a commencé à se faire huer bien avant la mi-temps. Sa confiance semblait abattue. Son air fanfaron semblait parti. Tous les progrès qu’il a réalisés lors de sa première saison avec l’entraîneur Doug Pederson semblaient être éliminés lors de la finale de l’équipe.

Mais Lawrence n’a jamais hésité. Il s’est connecté avec Evan Engram, Marvin Jones, Zay Jones et Christian Kirk pour des touchés qui ont de plus en plus renforcé la confiance de l’équipe en son quart-arrière et son retour.

Lawrence a ajouté l’un des plus gros jeux lorsqu’il a sauté pour une conversion de 2 points avec 5:25 à jouer, ce qui a porté le score à 30-28 – et a mis les Jaguars en position de gagner au lieu de faire match nul.

La défense de Jacksonville a répondu en limogeant Justin Herbert puis en forçant un botté de dégagement. Lawrence a pris le relais à partir de là, avec une passe décisive d’Etienne.

“J’ai l’impression que le porteur de ballon, quand il arrive à ce point du match, vous êtes censé être le plus proche”, a déclaré Etienne. “L’entraîneur a cru en moi sur ce quatrième et un, pour me donner le ballon. Je devais faire bouger les choses pour mes coéquipiers.

Herbert a lancé pour 273 verges et un touché sans interception, mais l’attaque des Chargers a été largement inefficace après un entraînement TD de 62 verges qui a porté le score à 24-0 au milieu du deuxième quart. Los Angeles (10-8) a terminé avec 320 verges d’attaque et 18 premiers essais, et il n’a produit que trois points sur quatre possessions en deuxième mi-temps.

PÉNALITÉ QUI CHANGE LE JEU

La recrue des Jaguars Travon Walker, le premier choix au total lors du repêchage de la NFL en 2022, a été signalée pour rugosité inutile après un deuxième sac au quatrième quart. Au lieu d’affronter les troisième et 13, les Chargers ont obtenu 15 verges et un premier essai automatique. Cela a aidé à mettre en place une tentative de placement, mais Cameron Dicker a raté un 40 verges qui s’est avéré énorme.

Il semblait que ce serait la troisième fois cette saison que Walker avait une pénalité coûteuse en fin de match.

Il a été signalé pour avoir brutalisé le passeur lors d’un troisième et 12 jeu – une passe incomplète – qui a aidé Indianapolis à battre Jacksonville lors de la semaine 6. Une semaine plus tôt, il a jeté le quart-arrière de Houston Davis Mills au sol longtemps après le coup de sifflet, tirant un 15 -pénalité de yard pour rugosité inutile et transformation d’un jeu de troisième et 20 en un premier essai. Houston a trouvé la zone des buts sept jeux plus tard et a gagné.

BLESSURES CLÉS

Le receveur des Chargers DeAndre Carter et le plaqueur gauche Jamaree Salyer ont quitté le match avec des blessures à la cheville. Le demi de coin des Chargers Michael Davis est parti avec une blessure au muscle pectoral. Lawrence a coupé le bout de son pouce gauche dans le quatrième mais l’a enveloppé et a continué à jouer.

SUIVANT

Chargers: Aura une intersaison difficile face à cette perte.

Jaguars: Attendez leur adversaire de division sur route, qui sera probablement la tête de série de Kansas City le week-end prochain. Les Chiefs ont remporté leur rencontre de saison régulière.

Mark Long, l’Associated Press