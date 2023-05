Lawrence Okolie vise à se mesurer à Oleksandr Usyk | « Ce sera intéressant de voir comment il se comporte avec moi » | Nouvelles de boxe

Lawrence Okolie a déclaré lors de la pesée qu’il opterait pour un arrêt anticipé contre Chris Billam-Smith.

Ce serait une déclaration emphatique.

Cela pourrait également inciter Okolie, un croiseur imposant de six pieds cinq pouces de haut, à passer au poids lourd.

S'exprimant avant son combat contre Lawrence Okolie au Vitality Stadium, Chris Billam-Smith affirme qu'il est parfaitement préparé pour l'affrontement et a remercié sa ville natale de Bournemouth pour son soutien.



« Si j’arrête Chris rapidement et de manière appropriée, je commencerai probablement à penser à passer aux poids lourds », a déclaré Okolie. Sports du ciel.

« À ce stade, j’ai eu combien de défenses, des trucs très faciles à presser au citron. Je n’ai plus besoin de continuer à perdre du poids. Je pourrais aussi bien essayer quelque chose de différent et prendre une taille sérieuse et Profitez-en. »

Le championnat WBO des poids lourds d’Okolie est en jeu lorsqu’il combat Billam-Smith au stade Vitality de Bournemouth samedi soir, en direct sur Sports du ciel.

S’il conserve cette ceinture, remonter le mettrait en position de se battre pour le titre WBO chez les poids lourds.

Lawrence Okolie et Chris Billam-Smith se sont affrontés sur la jetée de Bournemouth avant leur affrontement au Vitality Stadium samedi.



Cela signifierait qu’il pourrait éventuellement forcer un tir sur le champion unifié Oleksandr Usyk.

« Quand je dis que j’ai mes propres aspirations, je le pense vraiment. Ces gars-là pensent: » Oh, je veux gagner un titre mondial. Je l’ai fait. Je l’ai défendu. Mais j’ai d’autres choses que je veux faire », a déclaré Okolie. « Donc, ce n’est qu’un autre arrêt.

« C’est juste que je m’arrête dans le jardin de quelqu’un d’autre, mais je suis toujours en route vers l’endroit où je veux aller. »

Usyk est un grand moderne. Il était un champion des poids lourds, comme Okolie, mais il est resté incontesté à 200 livres et a remporté les titres unifiés des poids lourds WBA, IBF et WBO lorsqu’il a battu Anthony Joshua.

Okolie n’a pas atteint ce niveau de réussite, mais il aimerait se mesurer à Usyk.

Kell Brook affirme qu'il veut voir une amélioration de Lawrence Okolie dans son combat contre Chris Billam-Smith au Vitality Stadium de Bournemouth samedi.



« Je veux voir. Je veux voir comment il gère ma maladresse, ainsi que mon athlétisme, j’aimerais vraiment voir », a déclaré Okolie.

« C’est un cruiserweight qui a progressé, donc il est un peu différent maintenant, un peu plus lent et un peu plus fort. Ce sera donc intéressant à voir. Comme je dis, nous allons le prendre un jour à la fois. »

Aujourd’hui, la tâche d’Okolie est de repousser le défi de Chris Billam-Smith. Billam-Smith était un partenaire d’entraînement de longue date d’Okolie, il connaît donc parfaitement ce style difficile. Dans un stade de 15 000 places dans sa ville natale, Billam-Smith sera sans aucun doute également inspiré par le combat pour le championnat.

Lawrence Okolie dit que son amour pour l'équipe Billam-Smith ne le distraira pas de son voyage et de faire ce qu'il doit faire samedi soir.



Okolie, cependant, est convaincu qu’il reste un niveau au-delà de son ancien ami.

« Parce que je ne sais pas d’où vient toute cette notion de » devenir agressif et s’en prendre à lui « . Comment pensez-vous que cela va vous aider dans un combat contre quelqu’un qui est un contre-puncheur naturel, naturellement plus fort? » dit Okolie.

« J’ai la portée, j’ai la puissance, j’ai le conditionnement, j’ai tellement de choses pour moi. Non seulement ça, à l’intérieur, ce n’est pas comme si j’étais un gars si faible que tout ce que vous avez à faire est d’atteindre sa poitrine – 19 personnes l’ont essayé, 19 personnes se sont décollées, 17 d’entre elles sont tombées sur la toile.

« Que je les ai arrêtés ou non, ils comprennent que le pouvoir est là. Alors nous verrons. »

L’amitié est fermement mise de côté pour la durée du combat. Okolie a averti: « Je ne m’attends pas à ce que ce soit une belle expérience. Ce ne sera pas amusant pour eux.

« Je boxerai bien à distance et à mi-distance. Je serai tellement plus puissant, tellement plus fort que lui. Je ne pense pas qu’il va frapper comme il le pense.

« Quand on rentre tous dans nos têtes et qu’on commence à visualiser des trucs. Je me visualise en train d’assommer tout le monde en 10 secondes mais on se retrouve dans une bagarre avec un autre être humain. Donc toute cette agression, tout ça, ça et l’autre, ça revient à Mike Tyson[‘s saying]: Tout le monde a un plan jusqu’à ce qu’il soit touché.

« Alors nous verrons. »

