Lawrence Okolie prévient : je connais aussi Chris Billam-Smith et Shane McGuigan, et je vais le casser ! | Nouvelles de boxe

Lawrence Okolie a un avertissement pour le partenaire d’entraînement devenu adversaire Chris Billam-Smith. La familiarité va dans les deux sens.

Billam-Smith était l’un des principaux partenaires d’entraînement d’Okolie lorsqu’ils s’entraînaient ensemble au gymnase de Shane McGuigan.

Mais Okolie a quitté McGuigan pour rejoindre le nouvel entraîneur SugarHill Steward et combattra désormais Billam-Smith alors qu’il défendra son titre WBO cruiserweight le 27 mai au Vitality Stadium de Bournemouth.

Cruiserweights Okolie et Richard Riakporhe sont assis de chaque côté du PDG de Boxxer Ben Shalom à Birmingham



En raison des nombreux combats qu’ils ont partagés et avec McGuigan dans son coin pour le combat, Billam-Smith est convaincu qu’il a toute l’expérience et les informations dont il a besoin pour battre Okolie.

Mais Okolie souligne qu’il les connaît aussi bien tous les deux.

« Je sais qu’ils vont venir. Tout leur plan de match consistera à me mettre sur la poitrine et à crier pour des points, tout ça », a déclaré Okolie. Sports du ciel.

« Je suis donc très conscient de la psyché dans laquelle ils sont, qui est: » Nous ne pouvons pas battre Lawrence dans un combat. Nous ne pouvons pas. Nous pouvons essayer d’obtenir un coup de chance mais peut-être que nous pouvons le faire un maul et amener la foule derrière et le jeter ».

« Mais je n’ai jamais été aussi enclin. Je suis très concentré, d’une netteté remarquable, donc j’ai hâte de le montrer. »

Okolie dit que McGuigan peut tout dire à Billam-Smith sur lui, mais la réalité de le mettre en pratique la nuit est très différente





Le Londonien menace « de loin, de domination ».

« C’est le type d’énergie que j’apporte à ce combat », a-t-il déclaré.

« Et je sais que je peux le briser, alors je vais viser à le briser ce jour-là. C’est tout. »

Lorsque Billam-Smith était amateur, Okolie était le n ° 1 du pays et une cible pour laquelle l’homme de Bournemouth s’entraînait à l’époque.

« Nous verrons si cela signifie quelque chose. Mais ce genre de choses me motive parce que vous me regardez le faire. Amateurs, [I] est venu, britannique, Commonwealth. Quand je remportais le titre britannique, ces gars-là étaient déjà pro, faisant le tour du jeu », a-t-il déclaré.

« Je suis là contre des gens comme Matty Askin, qui faisait partie du top 10 à l’époque. Luke Watkins, invaincu 13-0 à l’époque. [Isaac] Chamberlain, 9-0, donc un ne compte pas autant mais en un an je suis déjà en tête d’affiche de l’O2 Arena, en un an de boxe professionnelle.

Il y avait beaucoup de respect entre Okolie et Billam-Smith alors qu’ils se sont affrontés lors de la conférence de presse avant leur combat le 27 mai.



« J’ai été là-bas, dans les profondeurs, donc je comprends pourquoi ces gars me surveillaient toujours. »

Mais s’entraîner pour le battre et convertir cela en un résultat, pense Okolie, est une autre affaire.

« Devinez quoi, ça n’arrivera pas! C’est ce que j’essaie de dire. Je suis le summum de ces gars et ces gars ne sont que des gars pour moi », a-t-il déclaré.

« Ces gars se sont entraînés pendant des années pour faire face à X, Y, Z… Bonne chance. Bonne, bonne chance.

« C’est comme ça que je vois les choses. Vous pouvez vous entraîner autant que vous voulez et dire que je vais faire ceci et faire cela. En fin de compte, ce que tout le monde oublie toujours, c’est que je m’entraîne aussi et je suis aussi un homme humain qui va lancer des coups de poing.

Okolie savoure son combat avec Billam-Smith au Vitality Stadium de Bournemouth





« Je suis très réaliste. »

Il a poursuivi: « La réalité est une chose différente. C’est mon truc. Je suis réaliste. Je peux m’entraîner pour battre, disons, Usain Bolt dans une course toute la journée, tous les jours et dire c’est mon jour, c’est mon jour et puis le jour vient et Usain Bolt gagne à nouveau, c’est comme ça que je vois la boxe.

« C’est un peu comme si je fais ce que je suis censé faire et que je m’entraîne correctement et que je respecte les règles de la boxe, je vais gagner.

« Parce que je ne me bats pas avec mon ego… je suis intéressé à gagner.

« Ce combat, je vais essayer de le démontrer de manière clinique. »