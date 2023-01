Lawrence Okolie exige “une légende officielle” de Richard Riakporhe pour un éventuel affrontement pour le titre mondial | Nouvelles de boxe

Le champion du monde des poids lourds WBO, Lawrence Okolie, a exigé “une légende officielle” de Richard Riakporhe, et son rival londonien l’a dûment obligé.

Samedi, Riakporhe a battu un adversaire commun à Krzysztof Glowacki, arrêtant le Polonais en quatre tours, deux tours plus rapides qu’Okolie n’a réussi en 2021.

Cette victoire laisse Riakporhe bien placé pour se battre pour un titre mondial. Okolie doit d’abord passer par une défense obligatoire contre David Light mais apprécierait un affrontement entièrement britannique avec son compatriote londonien.

Richard Riakporhe a battu Krzysztof Glowacki de manière impressionnante et n'a pas tardé à cibler les combats pour le titre mondial dans un avenir proche



“Je suis numéro un”, a déclaré Okolie Sky Sports Nouvelles. “Richard est quelqu’un qui n’a pas peur, il n’a pas peur. Il ne me regarde pas en disant : ‘Lawrence est imbattable’. Il croit en lui, en ses compétences, en sa formation.

“Mais malheureusement, je ne pense pas que cela suffira le jour où lui et moi nous battrons. Mais c’est mon opinion et la seule façon de le savoir est de monter sur le ring et d’y arriver.”

Après sa victoire samedi soir, Riakporhe avait appelé à tirer sur n’importe lequel des champions du monde. “Je crois que je suis n°1. J’y ai toujours cru au plus profond de moi et [fighting Okolie] sera une bonne chance pour moi de le prouver”, a déclaré Riakporhe lorsque les deux combattants se sont affrontés Sky Sports Nouvelles mardi.

Le champion WBO des poids lourds Lawrence Okolie devrait revenir après près d'un an sans boxe.



“Tant que l’entreprise est bonne, ce serait bien d’avoir un autre titre [on the line in the fight] aussi. Parce que nous pouvons faire un grand combat d’unification.”

Okolie a déclaré: “Je respecte chaque combattant. Je respecte les compétences qu’il possède. Mais dès que quelqu’un dit qu’il veut ce que vous avez – votre ceinture, votre nom, pour vous assommer – dès que j’entends quelqu’un dire mon nom, comme le montre mon palmarès, je suis prêt à partir.

“Les champions devraient combattre des champions, puis les prétendants devraient mourir d’envie de combattre des champions. C’est l’énergie sur laquelle je suis et j’y ai été”, a-t-il poursuivi.

“C’est pourquoi je suis un niveau au-dessus. Je suis capable de dire:” Oubliez tous ces autres trucs. Je veux juste de la fumée “.

“Quand je cherchais un titre mondial, mon énergie n’était jamais: ‘Oh, si le prix était bon. Oh, si les affaires sont bonnes.’ C’est juste que je veux me battre.

“Ne dites pas : ‘Je suis un battant si le business a du sens’.”

Okolie a poursuivi en demandant: “Je veux entendre un appel officiel en ce moment de Richard, s’il est partant. Parce que je n’ai pas ressenti celui qu’il a fait l’autre jour. Je veux le croire maintenant. Pour que quand je vais à l’entraînement, je pense : “Après avoir battu mon obligatoire, c’est celui que nous pouvons faire ensuite si aucun des autres champions ne veut d’unification.””

Riakporhe n’a pas hésité à accepter son offre. “Nous pouvons y arriver à coup sûr”, a-t-il répondu.

“Tu me connais, Lawrence. Je suis un combattant et c’est ce que je fais. Je suis né pour me battre afin que nous puissions y arriver cette année. Si tu es dessus, je suis dessus.

“Faisons en sorte que cela se produise cette année. C’est simple.”