Lawrence Okolie et Chris Billam-Smith s’affrontent pour le titre mondial: « Nous sommes au sommet » | Nouvelles de boxe

Lawrence Okolie et Chris Billam-Smith étaient amis. Ils pourraient être à nouveau, mais seulement après leur combat pour le titre mondial des poids lourds samedi soir.

Il n’y avait rien d’autre que du professionnalisme froid entre les deux sous le soleil brûlant de la jetée de Bournemouth lors de la conférence de presse de jeudi.

Partenaires d’entraînement lorsqu’ils étaient tous les deux au gymnase de Shane McGuigan, ils boxeront pour la ceinture WBO d’Okolie au Vitality Stadium de 15 000 places ce week-end, en direct sur Sports du ciel.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lawrence Okolie dit que sa motivation n’est pas d’en obtenir un sur l’ancien entraîneur Shane McGuigan et son coéquipier Chris Billam-Smith, il veut juste gagner



Pour Billam-Smith, boxer dans sa ville natale contre Okolie pour un titre mondial est un moment du destin.

Mais le champion avait un message dur pour lui.

« Je viens faire une déclaration extrêmement importante », a déclaré Okolie. « Je suis mon propre homme dans mon propre voyage et il y a des choses que je veux et dont j’ai besoin et je suis prêt à me battre pour ça. »

Lorsqu’il a vu Billam-Smith lors de l’entraînement public de la veille, Okolie a calmement prédit qu’il gagnerait par KO.

« Je l’ai construit, [thinking] ce gars est un monstre, il va lancer coup de poing après coup », a déclaré Okolie. « Ensuite, je l’ai vu et c’est juste un gars.

« J’ai montré maintes et maintes fois que je suis prêt à prendre des risques et à faire ce qui doit être fait.

« Je peux dire que je suis dans une forme incroyable et que je viens faire un travail. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le PDG de Boxxer, Ben Shalom, a déclaré que le nouveau style plus agressif de Lawrence Okolie pourrait jouer en faveur de son adversaire Chris Billam-Smith



Billam-Smith sait qu’il affronte un solide champion. Mais il s’attend à être inspiré dans la nuit.

« J’ai pu voir le stade hier et cela m’a fait sourire et m’a rempli d’émotion », a-t-il déclaré. « Je visualise cela et je planifie cela depuis de nombreuses années.

« Nous sommes juste au sommet. »

« Il ne peut pas y avoir plus de pression sur moi dans le reste de ma carrière que ce samedi soir », a poursuivi Billam-Smith. « Toute cette émission est construite autour de moi.

« Je dis toujours que la pression est un privilège et je l’absorbe. »

Le duel entre les deux coins sera également une intrigue secondaire intrigante. McGuigan était l’ancien entraîneur d’Okolie, mais a entraîné Billam-Smith tout au long de sa carrière.

Il pense que ce ne peut être qu’une bonne chose pour le concours que les deux combattants se connaissent bien.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Harry Redknapp dit qu’il soutient le garçon local de Bournemouth, Chris Billam-Smith, dans son combat WBO cruiserweight avec Lawrence Okolie au Vitality Stadium samedi



« En train de regarder [Okolie] spar innombrables rounds, ils ont tous les deux eu beaucoup de succès. Voyons qui le fait le mieux avec les petits gants », a déclaré McGuigan.

« La victoire de Chris samedi fait de lui une superstar. Le premier gars à ramener un combat pour le titre mondial à Bournemouth. »

SugarHill Steward, le nouvel entraîneur d’Okolie, ne se soucie pas de la familiarité des deux combattants.

« Je sais qu’ils se sont beaucoup entraînés ensemble », a déclaré l’entraîneur américain. « C’est normal en boxe.

« Tout dépend de la nuit. C’est à ces deux combattants de déterminer ce qu’ils peuvent faire l’un à l’autre. »

Il savoure le défi que Billam-Smith à Bournemouth donnera à Okolie.

« La foule ici est électrique », a déclaré Steward. « Je sais que cet endroit va devenir fou et je suis ravi d’en faire partie. »

Ne manquez pas Lawrence Okolie contre Chris Billam-Smith en direct Sky Sports Action et Vitrine du ciel à partir de 19h le samedi soir.