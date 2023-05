Lawrence Okolie dit qu’il mettrait KO Dillian Whyte et est intrigué par un affrontement potentiel avec Oleksandr Usyk

Lawrence Okolie a l’ambition de passer aux poids lourds dans un proche avenir et viendra pour tous les grands noms quand il le fera.

Le champion du monde WBO cruiserweight veut des combats d’unification cette année avec les autres détenteurs de ceinture de sa division ou affronter son rival acharné Richard Riakporhe.

2 Okolie est champion du monde des poids lourds WBO, bien qu’il veuille bientôt se tester chez les poids lourds Crédit : Getty

Mais, si aucun de ces combats ne se concrétise, Okolie a déjà déclaré à talkSPORT qu’il souhaitait passer dans la division des poids lourds et « danser avec les grands garçons ».

Pour savoir qui ‘The Sauce’ pourrait combattre dans la division glamour de la boxe, il a été interrogé par BOXXER s’il se battrait avec Dillian Whyte, et il a répondu avec confiance: « Oh ouais, certainement. »

Avant de continuer à entrer dans les détails sur la façon dont le combat se déroulerait, en disant: « Cela dépend du moment où il se fatigue. Je pense que ce serait un combat très dur au début parce qu’il est évidemment un grand gars capable de bombarder vers l’avant.

« Mais, après avoir réussi à lui faire manquer suffisamment de tours, je m’attends à pouvoir accélérer le rythme sur lui à ce moment-là.

2 Whyte a été mis KO par Tyson Fury et Anthony Joshua et Okolie pense qu’il peut faire de même Crédit : Getty

« Vous l’avez vu blessé plusieurs fois, donc avec un peu plus de taille et d’explosion de mon côté, je m’attendrais à obtenir l’arrêt. »

En ce qui concerne certains des autres poids lourds britanniques, Okolie a également abordé les futurs combats potentiels avec Joe Joyce et Daniel Dubois.

« Joe Joyce, combat très dur, c’est quelqu’un avec qui je suis allé aux Jeux olympiques. C’est probablement l’un des combats les plus durs chez les poids lourds.

« Celui-là, je chercherais des points, juste en train de piquer et de courir autour du ring et d’essayer d’obtenir une décision en douze rounds, facile comme bonjour. »

Okolie a poursuivi : « [Dubois] est un puncheur dur, celui là, vous devez choisir vos coups et ne pas vous engager parce qu’il est probablement le poids lourd le plus dur avec lequel j’ai été. »

Enfin, Okolie a été interrogé sur l’ancien champion du monde incontesté des poids lourds et actuel champion unifié des poids lourds, Oleksandr Usyk.

« C’est celui qui m’a toujours intrigué parce qu’il a un si bon mouvement et un excellent conditionnement et j’aimerais voir comment il gère ma portée et quand nous entrons à l’intérieur de ce qu’il serait capable de faire », a déclaré Okolie.

« J’aimerais juste voir parce que je pense que mon style ressemble beaucoup à un puzzle, tout comme le sien, donc je veux juste savoir s’il y a un poids lourd qui pourrait me montrer quelque chose.

« Je pense qu’il va falloir de grands combattants pour vraiment me montrer quelque chose et c’est un grand combattant, alors j’aimerais savoir. »