Lawrence Okolie dit à Richard Riakporhe: “Ne dis pas mon nom tant que tu n’as pas vraiment envie de te battre” | Nouvelles de boxe

Lawrence Okolie a l’intention de défendre son championnat du monde WBO avec style, puis de montrer à ses rivaux des poids lourds “comment faire des légendes”.

Okolie affronte son compatriote invaincu David Light à l’AO Arena de Manchester le 25 mars, en direct sur Sports du ciel.

Ce sera son premier concours en un an et son premier combat avec le nouvel entraîneur SugarHill Steward.

Okolie va maintenant s'entraîner avec SugarHill Steward alors qu'il cherche à perfectionner son style





“Il n’y a rien de tel que le frisson de la nuit de combat, la pression, le record invaincu en jeu, le titre mondial en jeu, la fierté en jeu. Ce sont évidemment les jours pour lesquels nous nous entraînons et vivons pendant notre temps en tant que combattants “, Okolie dit Sports du ciel.

“Je l’ai raté.”

Steward entraîne les stars britanniques Tyson Fury et Ben Whittaker avec Okolie, un nouvel ajout à son écurie.

“Il y a d’excellents entraîneurs dans tous les styles et vous devez trouver un style qui vous correspond. Donc, le style Kronk, le style SugarHill, c’est vraiment bon pour les boxeurs grands, forts et puissants”, a expliqué Okolie.

“Il se concentre sur les coups longs et durs, les feintes et la distance. C’est ce qu’il essaie de m’inculquer et nous verrons si je suis capable d’exécuter.

“Mais je crois en moi et en mes capacités. J’irai là-bas et je ferai ce que je suis censé faire.”

Okolie n’hésiterait pas à combattre Richard Riakporhe, mais doute que son rival londonien soit tout aussi enthousiaste.

Okolie veut déclencher une séquence de gros combats dans la division cruiserweight





“Ne dis pas mon nom tant que tu n’as pas vraiment envie de te battre”, a-t-il averti Riakporhe. “C’est aussi simple que ça. Je combattrai cet homme à tout moment. À tout moment.

“Alors c’est fait. Vous avez un champion du monde qui n’en a pas besoin – Richard n’est pas mon mandataire. Mais, il est dans mon pays en train de dire qu’il est le meilleur ? A bientôt.”

Okolie sait que d’énormes combats de poids lourds pourraient être à l’horizon, s’il peut dépasser Light le mois prochain.

“Il a un tel potentiel pour être en fait l’une des divisions les plus excitantes de Grande-Bretagne. Vous avez beaucoup de bons noms, avec un bon profil, de bonnes compétences qui ont des styles qui s’imbriquent”, a-t-il déclaré.

Son message à ses rivaux de division : “Juste risquez-le. Gagnez, perdez, allez-y et passez un bon moment.

“Ayez quelques combats. Mais nous verrons comment les choses évoluent. La chose la plus importante est de battre David Light et à partir de là, je vais vous montrer comment faire des appels. Je vais vous montrer comment pousser si vous voulez vraiment des combats et nous allons nous amuser à le faire.”

Richard Riakporhe et Lawrence Okolie discutent d'un affrontement potentiellement énorme pour le titre mondial des poids lourds, la paire espérant que cela pourrait se produire cette année



Billam-Smith battrait Riakporhe !

Okolie prévient que si Riakporhe choisissait de boxer Chris Billam-Smith en premier, il perdrait, de l’avis du champion WBO, ce combat.

“En fait, je pense que Chris le gagnera, personnellement. Je pense que leur premier combat était un combat compétitif serré, où je pensais en fait que Chris avait gagné. Peut-être que j’étais un peu biaisé à l’époque parce que nous étions dans le même gymnase mais je l’ai fait pense qu’il a gagné ce combat”, a déclaré Okolie.

“Depuis [in Riakaporhe] Je n’ai pas vu d’améliorations massives. Je pense qu’il est un peu plus calme mais je pense que Chris a traversé le feu, il a été dans des matchs de rancune.

“Ce serait un combat massif. Il y aurait beaucoup de rancune, l’énergie serait très différente du premier combat. Je favoriserais Chris dans ce combat à moins que, évidemment, Richard n’atterrisse quelque chose de fou.”

Le champion WBO des poids lourds Lawrence Okolie devrait revenir après près d'un an sans boxe



S’entraîner avec Fury et son propre plan de poids lourd

Okolie a hâte d’avoir l’opportunité de s’entraîner aux côtés du champion poids lourd WBC Tyson Fury, d’autant plus qu’il nourrit ses propres objectifs à long terme de progresser.

“Ce serait cool”, a déclaré Okolie. “Sans doute le meilleur poids lourd du monde en ce moment, donc ce serait bien d’y entrer et de se déplacer avec lui également.

“Je l’ai évidemment combattu dans le passé. Ce serait bien d’avoir cette énergie, de voir ce qu’il fait aujourd’hui à l’entraînement. Je l’ai vu il y a quelques années mais ce serait bien de voir quelle était la différence entre alors et maintenant. Pourquoi êtes-vous tellement mieux maintenant qu’alors ? J’aimerais le savoir.

Image:

Lawrence Okolie a un dur combat en mars, surtout après une mise à pied de 12 mois





“Ce sera bien de partager une salle de sport avec Ben [Whittaker]”, a-t-il ajouté, ” même s’il est plus jeune et moins expérimenté en tant que professionnel, c’est un boxeur talentueux, médaillé d’argent olympique.

“C’est juste tout bon, tout rond.”

En fin de compte, Okolie envisage de prendre du poids. Il envisagerait d’abord d’aller au bridgerweight, une nouvelle catégorie de poids créée par le WBC, avant de devenir un poids lourd.

“Unifier [at cruiser], passez au bridgerweight, remportez le titre mondial bridgerweight, puis passez au poids lourd et remportez un titre mondial poids lourd. Pour que quand tout est dit et fait, je puisse regarder en arrière et dire que j’ai fait ce que je voulais”, a-t-il expliqué.

“Ce sont quelques-uns de mes objectifs à long terme et je serais ravi de voir si je peux y arriver.”

Lawrence Okolie a lancé une main droite vicieuse au milieu dont Krzysztof Głowacki n'a pas pu se remettre pour devenir champion du monde



Okolie-Riakporhe pour combattre dans une unification cette année ?

BOXXER mettra en scène le spectacle du 25 mars. Le promoteur Ben Shalom a une écurie passionnante de combattants cruiserweight et Riakporhe de BOXXER pourrait être un adversaire pour Okolie plus tard cette année.

“Je veux que Lawrence passe à travers ce combat parce que David Light a surpris beaucoup de gens en battant Brandon Glanton”, a déclaré Shalom. Sports du ciel.

“Je pensais que l’obligatoire de Lawrence allait être Glanton – Glanton est un artiste à élimination directe qui n’avait jamais perdu. David Light s’en est sorti.

“C’est donc un combat difficile, surtout après une mise à pied de 12 mois.”

Richard Riakporhe a battu Krzysztof Glowacki de manière impressionnante et n'a pas tardé à cibler les combats pour le titre mondial dans un avenir proche



Si Okolie remporte le combat Light, Shalom pense qu’il devrait alors chercher des unifications de titres mondiaux.

“Je veux Richard [Riakporhe] remporter un titre mondial. J’aimerais avoir plus d’un titre mondial en jeu lorsque ces deux-là se rencontreront, espérons-le à la fin de l’année”, a déclaré le promoteur.

“Il y a beaucoup d’attention sur Lawrence maintenant”, a-t-il ajouté.

“Les gens vont être très intéressés de voir comment il se comporte et je pense qu’il va surprendre beaucoup de gens.”