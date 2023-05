Lawrence Okolie dit à Chris Billam-Smith avant la confrontation au stade: « Les rêves ne se réalisent pas toujours » | Nouvelles de boxe

« Les rêves », dit Lawrence Okolie à Chris Billam-Smith, « ne se réalisent pas toujours ».

Okolie vient à Bournemouth pour gagner. Il se fiche que Billam-Smith soit un vieil ami et ancien camarade de gym.

Il se fiche que les espoirs de la foule locale bruyante de samedi soient investis dans Billam-Smith.

Il se fiche que tout ce que veut Billam-Smith, c’est remporter un titre mondial avec 15 000 supporters qui le rugissent au Vitality Stadium de sa ville natale, en direct sur Sports du ciel.

Il veut la victoire et il a besoin de la ceinture de titre WBO cruiserweight pour rester enroulé autour de sa taille après le combat de samedi soir.

« J’ai mes propres rêves et aspirations », a déclaré Okolie Sports du ciel« et Chris est en fait sur mon chemin. »

Son attitude envers Billam-Smith ne sera pas différente de celle de tout autre adversaire. « Je me disputerais avec mon propre frère si nécessaire », a déclaré Okolie. « J’ai combattu mon frère et je vous dis que je n’ai pas été facile.

« Je ne le regarde pas vraiment différemment parce que c’est quelqu’un que je connais ou que j’ai connu. Je dois encore bloquer les coups, glisser les coups et revenir avec les miens.

« Quand la cloche sonne, il n’y a rien de tel que je le connaisse et ceci, cela et l’autre. C’est juste un combat. »

Okolie est un homme formidable à affronter sur le ring. En moins de 20 concours professionnels, il a remporté un titre mondial et l’a défendu trois fois.

« Sans parler des britanniques, du Commonwealth, des européens [titles]. Et sans oublier que je n’ai eu que 20 combats amateurs quelque chose », a-t-il déclaré.

« Alors j’ai eu moins de 50 combats et je suis devenu Européen [amateur] champion et olympien, britannique, du Commonwealth, champion d’Europe et du monde.

« Contre des gars », a-t-il ajouté, « qui ont eu toute une expérience et à tout moment mon personnage s’est montré, c’est donc une autre opportunité pour mon personnage de se montrer.

« Pour moi, c’est juste un autre à cocher sur la liste de contrôle, boxer un combattant dans sa ville natale et je suis évidemment le champion mais le combattant à l’extérieur en théorie.

« J’attends avec impatience ce qui va arriver. »

Billam-Smith a averti qu’Okolie serait choqué par son pouvoir. Mais le champion est catégorique sur le fait que « parler n’est pas cher mais je suis le plus dur, peu importe comment vous voulez le voir, je frappe plus fort que lui ».

Il n’est pas convaincu que Billam-Smith sera assez fort pour prendre ses coups.

« Non. Je ne pense pas que quiconque le soit vraiment », a déclaré Okolie. « Ces gars ont tous essayé mais soit ils se blessent ou se découragent, soit ils se fatiguent. Je pense que les trois vont arriver à Chris dans ce combat.

« Je pense que les trois vont arriver.

« S’il vient comme je m’attends à ce qu’il vienne, c’est-à-dire se battre, alors oui, je m’attends à l’assommer. Parce que plus vous le cherchez, plus les opportunités se présentent pour quelqu’un d’autre. Quelqu’un comme moi.

« Mais nous verrons.

