Lawrence Okolie contre Chris Billam-Smith: « Je vais le dévaster », prévient le champion WBO des poids lourds | Nouvelles de boxe

Lawrence Okolie a l’intention de rappeler sa redoutable puissance de frappe contre Chris Billam-Smith samedi.

Okolie met son titre WBO cruiserweight en jeu contre Billam-Smith, un ancien partenaire d’entraînement devenu rival, au stade Vitality de Bournemouth, en direct sur Sky Sports Action et Vitrine du ciel.

Tenu hors du ring pendant près d’un an, il s’est débarrassé de la rouille du ring en 12 rounds contre le challenger obligatoire David Light en mars.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jetez un œil à certains des meilleurs KO de Lawrence Okolie



Son combat avant cela était une victoire sur le Polonais en maraude Michal Cieslak, qui n’a battu que le mois dernier Dylan Bregeon, un Français qui a disputé 12 rounds avec Billam-Smith, pour remporter le titre européen.

« Ce type est un monstre », a déclaré Okolie à propos de Cieslak. « Fort comme l’enfer.

« Ce qu’il ferait à quelqu’un d’autre qui n’est pas à mon niveau. Il a arrêté quelqu’un avec qui Chris est allé jusqu’au bout.

« C’est la première personne avec qui j’ai décroché et j’ai dit: » Non, aujourd’hui ne sera pas mon jour pour le malmener.

Nuit de combat en direct



Samedi 27 mai 19h00





« J’espère qu’il est un combat plus dur que Chris. »

Cela signifie qu’Okolie n’a pas gagné par KO depuis qu’il a malmené Dilan Prasovic en 2021.

Mais il a l’intention de montrer le genre de coups durs qui l’ont vu arrêter les champions d’Europe, du Commonwealth et du monde dans une série de sept victoires consécutives à élimination directe qui l’ont mené du championnat britannique à sa couronne WBO.

Okolie est un gros cruiserweight, mesurant six pieds cinq pouces, qui frappe avec autorité. Il est catégorique sur le fait qu’il trouvera des ouvertures pour ces tirs alors que Billam-Smith cherche à le presser.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lawrence Okolie discute de la dynamique dans le gymnase de l’ancien entraîneur Shane McGuigan, alors qu’il révèle que l’adversaire Chris Billam-Smith a toujours été le favori de McGuigan



« La façon dont Chris se bat, il est toujours tout en action. Il vient lancer beaucoup de coups de poing, mettre beaucoup de pression là où il est le combattant à domicile, il va avoir 15 000 personnes qui crient pour lui, en espérant qu’il puisse me détrôner » Okolie a dit Sky Sports Nouvelles.

« Je vais donc devoir être dévastateur et il va me faciliter la tâche. »

Okolie sent qu’il fait ce qu’il faut pour retrouver sa meilleure forme.

« Il est toujours bon de rester actif », a déclaré Okolie. « L’élan est une chose énorme en boxe.

« J’ai passé beaucoup de temps hors du ring, j’ai réussi à entrer, à obtenir 12 rounds, à me débarrasser de beaucoup de ringrust et à retourner au camp d’entraînement. Donc, très peu de temps après, j’ai une autre occasion de me pousser. »

Cela ne l’inquiète pas non plus qu’après toutes les séances d’entraînement qu’ils ont partagées, Billam-Smith connaisse peut-être trop bien son style.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de Lawrence Okolie contre David Light alors que le Britannique conservait son titre mondial WBO des poids lourds à Manchester



« Ce n’est difficile que si vous attendez une chose et que quelque chose d’autre arrive », a-t-il déclaré.

« Donc je me suis détaché du sparring, je me suis détaché de tout ce que j’ai connu de lui et je m’attends juste à un Chris Billam-Smith brutal, dévastateur, en forme, rapide, fort et c’est à moi d’être la meilleure version de moi-même et dominer. »

Il ne fait aucun doute que Billam-Smith sera très motivé. C’est la chance de titre mondial qu’il attendait, qui se déroulera dans le stade de football de l’équipe qu’il soutient, dans sa ville natale. Billam-Smith se battra aussi furieusement qu’il ne l’a jamais fait auparavant.

Mais Okolie a averti: « J’ai mes propres ambitions, mes propres trucs, des unifications, passer aux poids lourds.

« J’ai quelqu’un ici qui veut m’enlever ça et réaliser ses propres rêves.

« Mais malheureusement, aucun de ses rêves ne sera construit sur mes cauchemars.

« Je vais le dévaster. »

Ne manquez pas Lawrence Okolie contre Chris Billam-Smith en direct Sky Sports Action et Vitrine du ciel à partir de 19h le samedi soir.