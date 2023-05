Lawrence Okolie contre Chris Billam-Smith affrontement pour le titre mondial des poids lourds: questions clés et prédictions d’experts | Nouvelles de boxe

Lawrence Okolie vs Chris Billam-Smith – Nous examinons les questions clés et les experts de la boxe font leurs prédictions.

Pourquoi se battent-ils ?

Les carrières de Chris Billam-Smith et de Lawrence Okolie sont étroitement liées depuis longtemps, car le duo a été formé par l’entraîneur Shane McGuigan pendant plusieurs années, partageant plus de 300 rounds de combat ensemble.

Okolie s’est séparé de McGuigan plus tôt cette année et s’est associé à SugarHill Steward. Le changement de camp a permis à ce combat de se concrétiser enfin.

Okolie est un champion du monde, tandis que Billam-Smith a construit une clientèle locale passionnée à Bournemouth. Le Vitality Stadium de 15 000 places sera complet pour la confrontation.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Okolie et Billam-Smith se sont affrontés sur la jetée de Bournemouth avant leur affrontement au Vitality Stadium samedi



Ce qui est en jeu?

Okolie défendra son titre mondial WBO cruiserweight avec sa séquence sans défaite de 19-0. Mais, mis à part les curriculum vitae et les prix pour l’armoire à trophées, le droit de se vanter sera en jeu.

Okolie a toujours eu une longueur d’avance sur Billam-Smith en tant que boxeur, étant sélectionné pour l’équipe britannique et devenant olympien – contrairement à l’homme de Bournemouth – et remportant les titres britannique, du Commonwealth et européen avant que Billam-Smith ne le fasse lui-même.

Okolie est désormais championne du monde, précisément ce que Billam-Smith rêve de devenir.

Après avoir été compagnons de gym pendant si longtemps, ils auront maintenant aussi la fierté en jeu, voulant montrer lequel d’entre eux est le meilleur combattant.

Comment Okolie peut-il gagner ?

Okolie voudra utiliser la distance à son avantage. Sa longue portée rend incroyablement difficile pour la plupart des adversaires de se mettre à portée, alors qu’il peut décrocher ses propres coups ou décrocher lorsqu’il est à l’intérieur – une tactique qu’il a souvent déployée et quelque chose pour laquelle il peut être critiqué.

Billam-Smith sera dangereux tôt, espérant profiter d’un départ lent d’Okolie. Okolie devra peut-être faire face à une tempête précoce avant d’utiliser ses avantages physiques et sa capacité de boxe supérieure pour briser l’homme de Bournemouth au fur et à mesure que les rounds se déroulent dans la seconde moitié du combat.

Okolie a parcouru la distance lors de ses deux derniers combats, mais avant ces victoires, il avait remporté sept victoires par KO sur le tour, démontrant la puissance de frappe vicieuse qu’il a dans son arsenal.

Ce sera son deuxième combat avec Steward, alors attendez-vous à ce que « The Sauce » montre plus d’amélioration et recherchez son premier arrêt depuis 2021.

Comment Billam-Smith peut-il gagner ?

Après une défaite par décision partagée en début de carrière contre Richard Riakporhe, l’homme de Bournemouth a remporté huit combats consécutifs et remporté des couronnes britanniques, du Commonwealth et européennes en cours de route. Momentum est du côté du challenger et cela, couplé à son combat à domicile devant 15 000 fans, pourrait lui donner l’avantage mental avant le plus grand combat de sa carrière.

Billam-Smith devra être très occupé dans ce combat, trouver un moyen de passer les longs leviers d’Okolie, combler l’écart et le piquer. Il sera important pour lui d’attirer l’attention du champion tôt, ne permettant pas à Okolie de s’installer dans un rythme.

Billam-Smith devra travailler avec une attaque rapide, puissante et à haut volume et montrer la puissance dont il a fait preuve lors de sa victoire par arrêt sur Armend Xhoxhaj. Mais cette fois, sachant à quel point Okolie est puissant et précis, il doit rester détendu et exercer une pression raisonnable tout au long.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur d’Okolie, SugarHill Steward, a admis qu’il avait beaucoup de respect pour Billam-Smith après avoir vu sa victoire spectaculaire sur Isaac Chamberlain



Qui est dans les virages et quelle différence peuvent-ils faire ?

SugarHill Steward est un entraîneur connu pour ses méthodes d’enseignement combatives – le « style Kronk » de la salle de sport de renommée mondiale. Une agression efficace derrière de bons fondamentaux. Ce style est basé sur un jab solide avec la possibilité d’utiliser l’espace pour avancer du jab pour monter une attaque agressive.

SugarHill a été chargé de réveiller la force destructrice qu’Okolie était autrefois alors qu’il commençait à déchirer la division des poids lourds après une ascension fulgurante après les Jeux olympiques de 2016.

Shane McGuigan, dans le coin de Billam-Smith, en plus d’être un tacticien magistral, se concentre également beaucoup sur la force et le conditionnement, s’assurant que ses combattants sont structurellement corrects pour prévenir les blessures et améliorer la forme physique et l’intensité. Ce sera vital pour le succès de ce combat, car Billam-Smith doit maintenir un rythme extrêmement élevé pour faire dérailler Okolie.

McGuigan a passé des années avec Billam-Smith, le faisant grandir et le développer constamment. Il connaîtra sûrement Okolie mieux que tout autre entraîneur.

Quel avenir pour le vainqueur ?

Le champion WBO a de grandes ambitions et espère éventuellement passer aux poids lourds. Mais il a également déclaré qu’avant de monter, il aimerait devenir un champion incontesté ou unifié au croiseur.

Si Billam-Smith remporte la victoire samedi soir, alors toute sa vie va changer. Ce serait un moment majeur, surtout s’il pouvait le faire à distance. Ensuite, son avenir immédiat pourrait bien être occupé par un match revanche avec Okolie – si le champion décidait d’activer la clause. Mais, au-delà de cela, le ciel est la limite.

Des combats d’unification avec des joueurs comme le champion WBA Arsen Goulamirian ou le champion australien IBF Jai Opetaia feraient signe à celui qui gagnerait.

Cependant, Riakporhe est aussi quelqu’un vers qui les deux pourraient se tourner. Ce serait un autre affrontement important entre les titres mondiaux entièrement britanniques.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Okolie était d’humeur détendue lors de la pesée avant son combat avec Billam-Smith et a affirmé qu’il visait un arrêt précoce



Riakporhe et Okolie font des allers-retours depuis un certain temps maintenant et ont même dû être séparés après s’être affrontés lors de la première de Creed III à Londres plus tôt cette année.

En janvier, Riakporhe a battu l’ancien champion des poids lourds Krzysztof Głowacki, l’homme qu’Okolie s’est arrêté en six rounds pour remporter son titre WBO, l’arrêtant en quatre. Cette victoire a mis Riakhpore en lice pour un titre mondial. Qui de mieux pour se battre pour un qu’un compatriote londonien avec qui il y a maintenant du mauvais sang?

Riakhpore a également une histoire avec Billam-Smith après avoir infligé au combattant de Bournemouth sa seule défaite en carrière à ce jour. Billam-Smith s’est senti mal fait car il a abandonné une décision partagée à Riakporhe en 2019 et aimerait sans aucun doute une chance de se venger.

Qu’y a-t-il sur la sous-carte ?

Également à l’affiche, Sam Eggington, toujours l’un des combattants les plus excitants de Grande-Bretagne, qui affrontera le percutant Joe Pigford dans ce qui sera certainement une rencontre pleine d’action.

La star olympique Karriss Artingstall, médaillée de bronze aux Jeux de Tokyo, affronte l’invaincue Jade Taylor.

L’homme local Lee Cutler affrontera Stan Stannard, tandis que Michael McKinson cherche à poursuivre son retour après une seule défaite en carrière contre le poids welter de classe mondiale Vergil Ortiz contre Lebin Morales.

Où le regarder et quand a lieu l’événement principal ?

L’événement aura lieu au Vitality Stadium de Bournemouth le samedi 27 mai. La couverture commence à 19h, en direct sur Sky Sport Action ou Vitrine du ciel avec l’événement principal prévu à partir d’environ 22 heures.

Nuit de combat en direct



Samedi 27 mai 19h00





Okolie vs Billam-Smith – Pronostics d’experts

Richard Riakporhe , prétendant aux poids lourds: « Je pense que si ça tient la distance, Chris Billam-Smith sortira vainqueur aux points. Je pense qu’il gagnera aux points, moi personnellement.

« [Shane McGuigan] va connaître toutes les faiblesses et comment les exploiter avec son homme Chris Billam-Smith.

« Je pense que Chris Billam-Smith est l’homme de la situation. Il peut le faire. Il peut prendre des coups, il peut le donner, il peut le distribuer. »

Thomas Stalker, ancien olympien britannique : « Je vois Okolie par arrêt tardif. Il est très maladroit et il peut frapper. La seule chose est évidemment que Shane connaît bien Okolie, il était son entraîneur mais je vois juste une victoire par arrêt tardif. »

Spencer Oliver, ancien champion d’Europe : « C’est un combat à 50-50 pour être juste, mais je pense que je penche vers Chris Billam-Smith pour un certain nombre de raisons.

« Il a Shane dans son camp. Shane connaîtra les forces et les faiblesses de Lawrence Okolie. Chris Billam-Smith a également disputé plus de 300 rounds avec Lawrence Okolie. Lorsque les gens boxent Lawrence, ils ne reconnaissent pas à quel point il est maladroit jusqu’à ce qu’ils entrent. la bague. Il l’a déjà. Il sait comment s’en occuper.

« L’avantage de sa ville natale pourrait également être crucial dans celui-ci. Je pense que la foule aidera Chris Billam-Smith à remporter une victoire aux points serrés. »

Tris Dixon, journaliste, éditeur et auteur : « Vous vous demandez qui sait quoi à propos de qui en termes de leurs séances d’entraînement précédentes. Il sera également crucial de voir à quelle distance le combat se déroulera.

« Parfois, dans les combats, Chris se bat avec son cœur et ça va être difficile pour lui de ne pas le faire et donc mon instinct me dit qu’à un moment donné, il va se faire prendre. Okolie est un très gros puncheur et un bon finisseur. Donc Okolie par arrêt, éventuellement des rounds en retard. »

Isaac Chamberlain, a combattu à la fois: « Nous devrons juste voir. Je ne sais vraiment pas quel sera le résultat. [Okolie,] il est tellement maladroit, un style très, très maladroit. C’est difficile de vraiment se préparer pour quelqu’un comme ça. C’est pourquoi Chris a le dessus parce que Shane entraînait également Lawrence. Il a emmené Lawrence vers un titre mondial. Il le connaît beaucoup.

« En fait, je n’en ai aucune idée. »